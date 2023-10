AMD wycofuje sterownik karty graficznej po tym, jak „Anti-Lag+” uruchamia blokady Anti-Strike 2

Firma AMD usunęła najnowszą wersję sterownika graficznego AMD Adrenalin Edition Counter Strike 2-Producent Valve ostrzegł, że gracze korzystający z technologii Anti-Lag+ zostaną zablokowani zgodnie z zasadami Valve dotyczącymi przeciwdziałania oszustwom.

Firma AMD jako pierwsza wprowadziła w swoich sterownikach regularne łagodzenie opóźnień Ponownie w 2019 roku, co ogranicza opóźnienia wejściowe poprzez zmniejszenie ilości pracy procesora w kolejce, gdy procesor znacznie wyprzedza przetwarzanie ramki przez procesor graficzny. Ale nowy system Anti-Lag+ — był Po raz pierwszy został wydany w kilku grach w zeszłym miesiącuWedług AMD optymalizuje system poprzez „stosowanie wyrównania klatek w samym kodzie gry”. Według danych AMD metoda ta pozwala na dodatkową redukcję opóźnień aż do 10 ms.

Ta dodatkowa odporność może zapewnić graczom przewagę konkurencyjną w tych grach (ze zwykłymi sporami o to, czy ta przewaga jest „niesprawiedliwa”, czy nie). Ale to specyficzna metoda zmiany „kodu gry” w programie Anti-Lag+ uruchamia sygnały ostrzegawcze systemu Valve Anti-Seat (VAC). Po tym, jak AMD dodało obsługę Anti-Lag+ Kontratak 2 Wewnątrz Zaktualizowano do wersji 23.10.1 w zeszłym tygodniuFirma AMD zaczęła wystawiać blokady VAC niczego niepodejrzewającym użytkownikom, którzy włączyli tę funkcję.

„Najnowszy sterownik AMD udostępnił funkcję „Anti-Lag/+”. CS2Jest to realizowane poprzez zmianę funkcji dll silnika”, zawór – napisał w mediach społecznościowych Piątek. „Jeśli jesteś klientem AMD i grasz CS2, nie włączaj ANTI-LAG/+; Zmiana kodu CS spowoduje blokadę VAC.”

Za zaworem są Powszechne raportowanie Anti-Lag+ może powodować awarie lub blokady kont w konkurencyjnych grach online Współczesna wojna 2 I Legendy Apexa. Jednak użytkownicy Nvidii nie zgłosili żadnych podobnych problemów z firmą System odruchowyTo używa Debugowanie kodu na poziomie pakietu SDK Aby jeszcze bardziej zmniejszyć opóźnienie sygnału wejściowego w grach W tym Kontratak 2.

W weekend bezpośrednie linki do aktualizacji AMD Adrenalin w wersji 23.10.1 przestały działać na stronie AMD, a sekcja pobierania sterowników w witrynie zaleca teraz wrześniową wersję Adrenalin 23.9.3 dla zgodnych kart. Użytkownicy, którzy pobrali już nowy sterownik, mogą wyłączyć Anti-Lag+, naciskając alt+L przed uruchomieniem gry.

Przynajmniej Valve zdaje sobie sprawę, że zidentyfikowany tutaj „oszustwo” jest przypadkowe i obiecało, że „kiedy AMD wyśle ​​aktualizację, będziemy mogli pracować nad zidentyfikowaniem dotkniętych użytkowników i cofnięciem ich bana”. Ale usunięcie innych przeszkód może być żmudną walką; Przynajmniej jeden Legendy Apexa Gracz na forach EA raporty Wydawca powiedział znajomemu: „Potwierdziliśmy, że Twoje konto zostało zablokowane, ale nie ujawniamy przyczyny”.