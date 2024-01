Biden poparł rosnące porozumienie dające Stanom Zjednoczonym nowe uprawnienia do kontroli przejść granicznych

Negocjatorzy Senatu zgodzili się na przyznanie Stanom Zjednoczonym uprawnień do znacznego ograniczenia przekraczania nielegalnych imigrantów na południowej granicy, według źródeł zaznajomionych z tym posunięciem, które ma na celu położenie kresu powstaniu migrantów, które przez ostatnie kilka miesięcy sprzeciwiało się władzom federalnym.

Prezydent Joe Biden obiecał wykorzystać władzę przyznaną mu na mocy traktatu, wprowadzając surowsze środki, niż wcześniej sądzono, w obszarze, w którym wielu wyborców postrzega go jako słabszego od byłego prezydenta Donalda Trumpa.

Porozumienie Senatu, które ma zostać opublikowane już w przyszłym tygodniu, przyspieszy proces azylowy polegający na ponownym rozpatrzeniu spraw o sześć miesięcy – w porównaniu z obecnym systemem, który w przypadku osób ubiegających się o azyl może zająć nawet 10 lat.

Szczegóły otwierają nowe okno na miesiące negocjacji na wysokim szczeblu, podczas których przywódcy Senatu mają nadzieję na zawarcie porozumienia, które pomoże Ukrainie, Izraelowi i Tajwanowi w obliczu grożących kryzysów krajowych i międzynarodowych. Plan wywrze presję na Republikanów, aby zdecydowali, czy dać nowym urzędnikom zielone światło, czy też odrzucić plan atut ma GOP nalegał na porażkę Wszystko inne niż to, co nazywa „idealnym” rachunkiem.

BidenaW rzadkim oświadczeniu na temat trwających negocjacji w Kongresie negocjatorzy Senatu stwierdzili, że porozumienie, nad którym pracowali, jest twarde i uczciwe.

„Wynegocjowane – i uchwalone – są najcięższe i najrozsądniejsze reformy mające na celu ochronę granicy naszego kraju” – stwierdził w piątkowym oświadczeniu. „Dałoby mi to, jako prezydentowi, nowe, nadzwyczajne uprawnienia do zamykania granicy w przypadku jej przekroczenia. Jeśli to uprawnienie zostanie przyznane, skorzystam z niego w dniu, w którym podpiszę ustawę.

Zgodnie z pakietem, który wkrótce zostanie wydany, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzyma nowe, nadzwyczajne uprawnienia umożliwiające zamknięcie granicy, jeśli średnia dzienna liczba spotkań imigrantów osiągnie 4000 w okresie tygodnia. Jeżeli w danym tygodniu liczba przejść wzrośnie do średnio ponad 5000 imigrantów dziennie, DHS musi zamknąć granicę dla imigrantów, którzy przekraczają granicę nielegalnie, nie przekraczając portów wejścia. Niektórzy migranci mogą pozostać, jeśli udowodnią, że uciekają przed torturami lub prześladowaniami w swoich krajach.

Ponadto, jeśli przekroczy 8500 w ciągu jednego dnia, DHS musi zamknąć granicę dla nielegalnych imigrantów. Zgodnie z propozycją każdy imigrant, który spróbuje dwukrotnie przekroczyć granicę, gdy granica jest zamknięta, będzie pozbawiony prawa wjazdu do Stanów Zjednoczonych na okres jednego roku.

Celem trójki negocjatorów – senatora GOP z Oklahomy. James Lankford, niezależny senator Arizony. Kirsten Sinema i senator Chris Murphy, demokrata z Connecticut — mają zapobiec przewrotowi, który przytłacza urzędników federalnych. Administracja Bidena i przywódcy Senatu byli mocno zaangażowani w negocjacje i oczekuje się, że więcej szczegółów porozumienia zostanie ujawnionych w nadchodzących dniach.

Tylko w grudniu odbyło się 300 000 spotkań migrantów. Źródło podało, że jeśli nowe prawo wejdzie w życie, granica zostanie zamknięta dla nielegalnych imigrantów. Inne źródło zaznajomione z tą sprawą podaje, że niektórzy imigranci będą mogli pozostać w kraju, jeśli wykażą, że uciekają przed prześladowaniami, a nadal istnieje co najmniej 1400 wniosków o azyl, które można rozpatrzyć pomimo legalnych portów wjazdu, pod warunkiem obecności urzędników ratunkowych. efekt.

Nacisk na zawarcie porozumienia nastąpił, gdy Trump zebrał Republikanów, aby odrzucili kompromis w sprawie imigracji, podczas gdy Biden prowadził kampanię przeciwko manipulacji na granicach. Jednak kilku czołowych republikanów w Senacie, w tym Mitch McConnell, twierdzi, że problem musi zostać rozwiązany teraz, gdy Demokraci są gotowi zatwierdzić bardziej rygorystyczne ograniczenia.

