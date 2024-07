Biden zwraca się do wspierających nabożeństwo czarnych kościołów wśród wezwań Demokratów do ustąpienia

FILADELFIA (AP) — Prez Joe Bidena Namawiał zwolenników, aby zjednoczyli się za nim podczas niedzielnego nabożeństwa w Czarnym Kościele, podczas którego pastor odniósł się do nauk biblijnych, aby „nigdy nie pomijać Józefa” i oskarżał o zazdrość. Narastające ciśnienie Część Demokratów powinna zrezygnować z jego starania o reelekcję.

Przemawiając na scenie skąpanej w słońcu witraży kościoła Mount Airy Church of Christ w północno-zachodniej Filadelfii, 81-letni Biden zaśmiał się z obaw związanych ze swoim wiekiem i żartował: „Wiem, że mam 40 lat. ” – Robię to od dłuższego czasu.

„Szczerze mówiąc, nigdy nie byłem większym optymistą, jeśli chodzi o przyszłość Ameryki, jeśli będziemy trzymać się razem” – powiedział Biden. Nie używa telepromptera, co stało się bardziej powszechne od czasu jego Fatalny wynik debaty Ale w zeszłym miesiącu przemawiał w oparciu o przygotowane przemówienie.

Jego komentarze były następstwem porównania Bidena do Józefa dokonanego przez pastora Louisa Feltona i biblijnej historii jego „różnobarwnego płaszcza”. Józef został sprzedany do niewoli w Egipcie przez swoich zazdrosnych braci, ostatecznie zdobywając wysoką pozycję w królestwie faraona, a jego bracia błagali go o pomoc, początkowo go nie rozpoznając.

„Nigdy nie pomijaj Josepha” – błagał Felton. Następnie, odnosząc się do Demokratów, którzy wezwali Bidena do ustąpienia, powiedział: „O to właśnie chodzi, panie prezydencie. Ludzie ci zazdroszczą. Zazdrościmy wytrwałości i wsparcia. Zazdroszczę Bożej ręki w Twoim życiu.

Później Biden odwiedził biuro kampanii w Filadelfii i powiedział zgromadzonym przed wyborami, że „musicie działać dalej przez następne 121 dni”. Senator Demokratów z Pensylwanii John Fetterman, który podczas rekonwalescencji po udarze wygrał trudny wyścig w 2022 r., zdecydowanie poparł Bidena, mówiąc: „To nasz prezydent, to wasz prezydent, to jest mój prezydent”.

Co warto wiedzieć o wyborach w 2024 r

„Jest tylko jeden facet, który kiedykolwiek pokonał Trumpa i zrobi to dwa razy i pokona go na dobre” – powiedział Fetterman.

Później Biden zorganizował zaplanowany wiec z członkami związku i lokalnymi Demokratami na polu bitwy, w stolicy Pensylwanii, Harrisburgu, zanim przywódcy NATO wrócili do Waszyngtonu. Trzydniowy szczyt We wtorek przypada 75. rocznica sojuszu wojskowego.

Podczas sobotniej rozmowy Biden dołączył do gości kampanii i powtórzył, że nie ma zamiaru odkładać na bok podwójnych występów. Wysłuchiwał obaw i opinii – wynika z relacji dwóch osób, które wypowiadały się pod warunkiem zachowania anonimowości w celu omówienia prywatnych rozmów.

Mimo to sytuacja polityczna prezydenta pozostaje niepewna.

Zrobiło to już pięciu demokratycznych prawodawców Wezwał ją do wycofania swojej oferty reelekcji Do przodu Listopadi może zrobić więcej w dniach, w których Kongres zbierze się ponownie. Osobiste spotkanie da Demokratom w Kongresie szansę na omówienie obaw dotyczących ich zdolności do przetrwania pozostałych czterech miesięcy kampanii – nie wspominając o kolejnych czterech latach w Białym Domu – oraz realnych szans byłego republikanina na pokonanie byłego prezydenta. Donalda Trumpa.

W niedzielę Alan Clendon, Demokrata w Radzie Miejskiej Tampa i członek Komitetu Narodowego Demokratów, powiedział w niedzielę: „Uważam, że najlepiej byłoby dla naszego kraju i świata, gdyby prezydent Joe Biden ustąpił i pozwolił wiceprezydent Kamali Harrisa. Realizuj swój program jako nasz kandydat Demokratów.

„Nadszedł czas, aby Joe Biden ustąpił ze stanowiska” – napisał w X. hollywoodzki reżyser Rob Reiner, który pomagał w zbieraniu funduszy dla Bidena.

Zespół kampanii Bidena po cichu przygotowuje się na chór ludzi wzywających go do wycofania się z wyścigu o fotel prezydencki w nadchodzących dniach – prowadzi rozmowy telefoniczne z Bidenem oraz dzwoni i wysyła SMS-y do prawodawców, aby zapobiec dalszym możliwym ucieczce. Prezydent otrzymał weekendowe wsparcie od innych kluczowych Demokratów, którzy zadali wcześniejsze pytania przesunął się na jego korzyśćPrzewodniczyli: spikerka Emerita Nancy Pelosi i przedstawiciel James Clyburn z Karoliny Południowej.

Wraz z postem Konwencji Demokratów bliższy, krótkoterminowość jest szczególnie ważna. Po debacie darczyńcy, stratedzy, prawodawcy i ich wyborcy wezwali Demokratów, aby zastąpili go na pierwszym miejscu, zanim – ich zdaniem – będzie za późno.

Piątek Bidena Wywiad z ABC Nie przekonał części sceptyków, że może wskrzesić swoją kampanię. Między innymi z tego powodu udał się na Zgromadzenie Przyjaźni w Mount Airy, gdzie spotkał się z aplauzem i skandowaniem „Daj mu znać, że jesteśmy z nim!”. To jest „Alleluja!” A tłum krzyczał: „Idź, Joe!”

„Nie ma wyborów, których nie moglibyśmy wygrać” – Felton powiedział zgromadzonym. „Jesteśmy razem, ponieważ kochamy naszego prezydenta”.

„On jest wojownikiem. On jest mistrzem. On jest zwycięzcą. Alleluja!” Przed poprowadzeniem modlitwy ksiądz powiedział o Bidenie: „Nasz prezydent jest inspirujący. Ale dzisiaj przez Twojego Ducha Świętego odnów jego umysł, odnów jego ducha, odnów jego ciało. To jest ciało, którego potrzebujemy w tych strasznych czasach.

Wizyta dała Bidenowi okazję do pozyskania afroamerykańskich wyborców, największych i najbardziej lojalnych zwolenników Demokratów. Mogłoby to również wysłać wiadomość do członków Kongresu Czarnych Klubów, których zgoda będzie potrzebna, gdy prezydent będzie pracował nad stłumieniem potencjalnego buntu na Kapitolu.

W sobotę na Festiwalu Kultury Essence w Nowym Orleanie przedstawicielka Partii Demokratycznej Kalifornii Otrzymał entuzjastyczne wsparcie od czterech innych osób, w tym Maxine Waters. Do diabła, jestem starszy od Bidena!”

„To nie będzie żaden inny kandydat Demokratów i wiemy o tym” – powiedział Waters.

Inni nie są do końca przekonani.

Senator Chris Murphy, Demokrata z Connecticut, powiedział CNN, że Biden „musi odpowiedzieć na pytania zadawane przez wyborców”, ale dodał: „Jeśli zrobi to w tym tygodniu, myślę, że będzie na dobrej pozycji i możemy rozpocznij tę kampanię.”

Biden odmówił poddania się niezależnym testom poznawczym, argumentując, że codzienne trudy prezydentury są wystarczającym dowodem na jego bystrość psychiczną. Jednak kalifornijski demokrata Adam Schiff powiedział w niedzielę NBC, że „byłbym szczęśliwy, gdyby zarówno prezydent, jak i Donald Trump przeszli test poznawczy”.

Schiff przestrzegł również, że Biden powinien rozważyć, jakie ryzyko ryzykuje pociągnięciem w dół innych Demokratów: „Zobacz, jeśli prezydentowi nie będzie się dobrze spisywać, istnieją obawy co do wpływu na wyścigi o mniejszą liczbę głosów”.

„Na razie można jedynie prześcignąć prezydenta” – powiedział.

Schiff wykorzystał sugestię Bidena podczas wywiadu dla ABC, że przegrana z Trumpem jest do zaakceptowania, co zrobili niektórzy Demokraci.

„Nie chodzi tylko o to, czy dał z siebie wszystko na poziomie kolegialnym, ale czy podjął właściwą decyzję, rzucając pałeczkę lub przekazując ją” – powiedział Schiff.

—-

Weissert doniósł z Waszyngtonu. Współautorzy prasy Jake Miller w Waszyngtonie, Michael Price w Nowym Jorku, Meg Kinnard w Chapin w Południowej Karolinie i Bill Barrow w Nowym Orleanie wnieśli swój wkład w powstanie tego raportu.