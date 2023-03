Biuro Bragga oskarża Republikanów Izby Reprezentantów o „nielegalną ingerencję polityczną”

Biuro prokuratora okręgowego hrabstwa Nowy Jork, Alvin Bragg, wezwało w piątek Republikanów Izby Reprezentantów do wycofania prośby o informacje związanej ze sprawą przeciwko byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi, ponownie odrzucając to, co określiło jako „nielegalną ingerencję polityczną” w toczącej się sprawie karnej.