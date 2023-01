Britney Spears, Paris Hilton i inne gwiazdy na przyjęciu z okazji 35. urodzin Kate Hudson

Widzieliśmy kilka materiałów zza kulis tego, co dzieje się w środku, i wydaje się, że wszyscy dobrze się bawią, dzwoniąc do CH w nowym kamieniu milowym w życiu. Spójrz na siebie.

Piosenkarz Kelsea Ballerini Był pod ręką z talentem – zaśpiewał kilka piosenek, w tym „If You Go Down (I’m Going Down)” i „Piotruś Pan”. Bankiet poprowadził Craig.