Chodzenie po plaży po pedicure może narazić Cię na infekcje

Podolog odsunął jej skórki ostrym, małym narzędziem – „Kopał głęboko – i to bolało” – mówi. Następnego ranka duży palec u prawej stopy był czerwony i spuchnięty. Kiedy dwa tygodnie później w końcu poszedł do lekarza, palec u nogi zrobił się ciemnozielony – „prawie czarny” – mówi – „i nie mogłem chodzić”.

Technicy salonów paznokci często przycinają lub obcinają skórki, co może uszkodzić skórę i zapewnić łatwy dostęp do substancji drażniących i niebezpiecznych drobnoustrojów. Według ekspertów infekcja zwana zanokcicą może również wystąpić w paznokciach po paznokciach.

„Nie przeszedłbym boso po piasku” – mówi Adam Friedman, lekarz medycyny, profesor i kierownik katedry dermatologii w Szkole Medycyny i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu George’a Washingtona. „Małe cząsteczki piasku dostają się do środka, powodując podrażnienia i stany zapalne oraz wprowadzając bakterie i inne drobnoustroje”. (Dotyczy to nie tylko szypułek, ale także otwartych skaleczeń lub ran.)

Sheldon Labs, podiatra z Waszyngtonu, twierdzi, że widzi wiele urazów paznokci spowodowanych przez „nadgorliwych” stylistów paznokci, którzy „chcą odepchnąć obcinacz i rozerwać skórę”. On także leczy je antybiotykami i domowymi kąpielami – lubi sól Epsom rozpuszczoną w ciepłej wodzie – dwa razy dziennie po 10 minut przez pięć do siedmiu dni.

„Tkanka miękka paznokcia znajduje się bezpośrednio nad kością” – wyjaśnia Labs. „Czasami do kości dochodzi do zakażenia i operujemy kość, aby ją oczyścić. Jeśli to nie pomoże, być może będziemy musieli amputować palec u nogi. To rzadkie, ale się zdarza. Dlatego mówimy diabetykom, aby nie robili pedicure” – powiedział.