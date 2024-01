Co Jim Harbaugh opuszcza Michigan oznacza dla dochodzeń NCAA, kiedy Sharon Moore przejmuje stanowisko trenera

Nazwany przez Michigan Sharon Moore zastąpi Jima Harbaugha, odpowiedź na najważniejsze pytanie dotyczące przyszłości futbolu Wolverines. Po zdobyciu wyniku 4:0 jako główny trener w sezonie zasadniczym 2023, Harbaugh był jednym z pierwszych zawodników Wielkiej Dziesiątki jako jeden z rotacyjnych trenerów tymczasowych, a następnie został dopuszczony do występu w trzech ostatnich meczach. Zawieszony. Odegrał dużą rolę w ugruntowaniu tożsamości stanu Michigan jako trenera mistrzostw, a Moore stoi na czele drużyny w momencie, gdy liczebność Wolverines jest wyższa niż kiedykolwiek w XXI wieku, po zdobyciu pierwszego tytułu mistrza kraju. Zdobywał tytuł od 1997 roku.

Moore jest także na czele programu, ponieważ program jest nadal w trakcie dwóch dochodzeń NCAA. Według Dennisa Dodda z CBS SportsTe trwające dochodzenia są głównym powodem, dla którego negocjacje w sprawie kontraktu Harbaugha z Michigan obejmowały immunitet przed zawieszeniem w przypadku poważnych naruszeń przepisów NCAA.

Jednak Harbaugh już nie ma. Moore odsiedział już zawieszenie na jeden mecz w ramach kar nałożonych przez władze stanu Michigan w związku z pierwszym dochodzeniem, ale teraz będzie musiał zająć się tą sprawą jako główny trener. Drugi pozew NCAA, skandal związany z kradzieżą tożsamości, może dotrzeć do drzwi Moore'a, a wydział egzekwowania prawa wie, ilu – jeśli w ogóle – trenerów Michigan Connor Stallions zakazało osobiście. program skautowy.

Tak czy inaczej, Moore, obecnie główny trener, będzie musiał przeprowadzić Michigan przez kary lub kary nałożone przez NCAA w wyniku tych dwóch dochodzeń. Czego więc możemy się spodziewać i kiedy zobaczymy rozwiązanie w sprawie Rosomaków?

Dwie sprawy NCAA w różnych ramach czasowych

grudzień 20 grudnia 2023 r. stan Michigan otrzymał formalne zawiadomienia w pierwszej sprawie. Programowi postawiono zarzuty czterech naruszeń poziomu II związanych z nielegalną rekrutacją i szkoleniem w czasie śmierci Covid-19. . Szkoła automatycznie nałożyła zawieszenie na trzy mecze na Harbaugha na początku sezonu, a także zawieszenie na jeden mecz na Moore’a i próbowała złagodzić skutki ewentualnych kar, ale Komisja ds. Naruszeń NCAA odrzuciła wynegocjowany plan ugody. . Oznacza to, że sprawa przejdzie przez proces sądowy NCAA.

A potem drugie – i bardziej kontrowersyjne – dochodzenie dotyczyło ograniczonego wywiadu poza kampusem i kradzieży gestów. NCAA nie wydała jeszcze oficjalnego oświadczenia w sprawie zarzutów, chociaż doniesienia dotyczące skandalu sugerują, że szykuje się więcej naruszeń.

Wśród tych potencjalnych naruszeń Harbaugh dopuścił się naruszenia pierwszego stopnia zgodnie z Zasadami odpowiedzialności trenerów, które zostały zaktualizowane w styczniu 2023 r. Zaktualizowana interpretacja nakłada na głównego trenera odpowiedzialność za wszelkie działania jego personelu, które prowadzą do naruszeń Poziomu I. Nazywa się to Zasadą Wzmocnionej Odpowiedzialności Coacha odegrał główną rolę Dlaczego agent Harbaugha zażądał aktualizacji języka jego kontraktu z Michigan? Dlatego też, jeśli Connor Stallions – pracownik, który rzekomo kierował zakazaną działalnością skautową – lub jakikolwiek inny asystent trenera zostanie oskarżony o naruszenie na poziomie I, Harbaugh może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Harbaugh nie wystąpił w trzech ostatnich meczach sezonu zasadniczego 2023 – zwycięstwach z Penn State, Maryland i Ohio State – w wyniku kary nałożonej przez Wielką Dziesiątkę za naruszenie zasad gry na żywo. Stan Michigan może argumentować, że zawieszenie służy jako czynnik łagodzący w sprawie, ale oficjalnie to zawieszenie na trzy mecze na początku sezonu, a nie na końcu, zostało powiązane z problemami NCAA.

Możliwe kary dla Harbaugha

Indywidualnie każde z tych dochodzeń mogło skutkować kolejnym zawieszeniem Harbaugha na podstawie przepisów o odpowiedzialności trenera na sezon 2024. Jednak ułożone jeden na drugim NCAA mogło oskarżyć Harbaugha o recydywizm, co stanowiłoby dodatkowe naruszenie pierwszego stopnia. W przeszłości kilka naruszeń pierwszego stopnia wobec głównego trenera doprowadziło NCAA do nałożenia kary „po pokazie”.

Pokazanie przyczyny mocno ogranicza zdolność danej osoby do trenowania w instytucji NCAA przez określony czas, wymagając od tej szkoły „wykazania powodu” zatrudnienia osoby, która dopuściła się naruszeń w przeszłości, wyrażając zgodę na kary NCAA. Były trener Jeremy Pruitt otrzymał sześcioletnie wypowiedzenie z powodów pokazowych, gdy NCAA wydała konsekwencje w sprawie o naruszenie zasad rekrutacji w Tennessee. Powód programowy nie uniemożliwia trenerowi powrotu do szkoły NCAA; Trener męskiej koszykówki w Houston Kelvin Sampson (pięć lat), trener męskiej koszykówki Auburn Bruce Pearl (trzy lata) i trener piłki nożnej UCLA Chip Kelly (18 miesięcy) wszyscy odpoczywali od trenowania w college'u w sytuacjach pokazowych.

Sprawa Kelly'ego przypomina sprawę Harbaugha. Wszelkie kary, które NCAA może w uzasadniony sposób nałożyć, mogą obowiązywać w trakcie jego kadencji NFLPokazowa sprawa Kelly'ego wygasła, gdy trenował Philadelphia Eagles i San Francisco 49ers.

Gdyby Harbaugh pozostał w Michigan, szkoła byłaby zmuszona zdecydować, czy wygodnie byłoby poruszać się przez dłuższy okres z tymczasowym trenerem na czele, otrzymując jednocześnie grzywnę z powodu pokazu lub zawieszenie na cały sezon. . Pobyt Harbaugha w Michigan nie mógł wywołać większego rozgłosu niż niezręczna sytuacja, w której kierownictwo uniwersytetu musiało stanąć za trenerem, który zdobył mistrzostwo kraju, któremu zabroniono trenowania ze względu na naruszenia przepisów NCAA.

Harbaugh odchodzi NFL, wydaje się, że uratował Michigan przed tymi trudnymi wyborami. Nie uchroniło to jednak Rosomaków przed karami w obu procesach NCAA.

Czego można się spodziewać w Michigan

Stan Michigan, zaznajomiony ze szczegółami dotyczącymi naruszeń związanych z rekrutacją i szkoleniem na poziomie II z pierwszego dochodzenia, nie będzie zaskoczony wynikiem procesu sądowego. Biorąc pod uwagę, że nałożone przez siebie kary zostały już nałożone, pozew nie stanowi prawdziwego wyzwania dla dziedzictwa ostatnich sukcesów Rosomaków.

Jednak ograniczony kontakt osobisty i dochodzenie w sprawie kradzieży znaków pozostawiają wiele pytań, na które należy odpowiedzieć. Czy NCAA może powiązać rzekomy program z innymi pracownikami stanu Michigan? Czy którykolwiek z tych pracowników zostanie zatrudniony przez Wolverines, gdy NCAA ogłosi zarzuty?

Widzieliśmy już, jak sztab otrząsnął się po rezygnacji Stallions i zwolnieniu trenera obrońców Chrisa Partridge’a dwa tygodnie później. Chociaż szkoła nie skomentowała tej decyzji ani nie podała żadnych szczegółów, zwolnienie Partridge'a następuje w chwili, gdy stan Michigan wycofuje się ze skargi prawnej dotyczącej zawieszenia Harbaugha na trzy mecze w końcówce. Partridge stanowczo zaprzecza doniesieniom o nieczystym działaniu z jego strony, ale oficjalnie można go uznać za kolejną ofiarę skandalu.

Według do ESPN-aDecyzja Harbaugha o karze zgodnie z polityką sportowej Wielkiej Dziesiątki wynikała częściowo z „informacji zebranych podczas wywiadów z NCAA”. Ton stanu Michigan, w którym akceptuje naruszenie, nie oznacza przyznania się do winy, ale wskazuje, że istnieje wystarczająca ilość dowodów, aby sprawę NCAA potraktować poważnie.

Wysyłanie członka personelu na mecze u siebie przyszłych przeciwników w celu rozpoznania sytuacji i kradzieży znaków jest sprzeczne z przepisami NCAA. Rozsądnie jest oczekiwać, że w tej sprawie dojdzie do naruszeń i wyroków skazujących, ale stan Michigan nie może znaleźć pocieszenia w dwóch rzeczach: po pierwsze, wiele osób związanych z projektem będzie przebywać gdzie indziej. Po drugie, w ostatnich latach podejście NCAA do wpływu kar na obecnych graczy uległo złagodzeniu.

Sankcje wewnątrzsezonowe są minimalne i eliminują kłopotliwą sytuację obecnych sportowców – czasami w środku sezonu – płacących cenę za skandale, które miały miejsce przed przybyciem do szkoły. Sztab trenerski może być zmuszony do radzenia sobie z pewnymi obniżonymi stypendiami lub ograniczonymi dniami na rekrutację i zwiad, ale jest mało prawdopodobne, aby kara była zbyt obciążająca dla obecnych lub przyszłych Rosomaków.

Największym czynnikiem X są tutaj puste hity. Nie poznamy zakresu dowodów do czasu ogłoszenia zarzutów, ale stan Michigan zrobi, co w jego mocy, aby zapobiec wyśmiewaniu ich występu w mistrzostwach w księgach rekordów.

Stan Michigan powinien zapewnić, że jakakolwiek przewaga uzyskana dzięki ograniczonemu skautingowi przeciwko najtwardszym drużynom swojej epoki nie będzie na tyle znacząca, aby poddawać w wątpliwość wyniki, wskazując na sukces pod koniec sezonu, po skandalu, w 2023 r. Brzmi to jak uczciwy argument, ale ważne jest, czy to wystarczy NCAA, która może nie jest w stanie ukarać Harbaugha w NFL, ale mimo to uderza Wolverines w księgi rekordów.