Co warto wiedzieć w tym tygodniu

W piątek indeks S&P 500 (^GSPC) zamknął się powyżej 5000, po raz pierwszy w ciągu ostatnich 14 tygodni, gdy trzy główne średnie zaobserwowały pozytywny tydzień.

Ze względu na niewielką liczbę katalizatorów gospodarczych w zeszłym tygodniu inwestorzy przetrawili lepsze niż oczekiwano wyniki spółek. Tymczasem w komentarzach urzędników Rezerwy Federalnej powtórzono stanowisko banku centralnego, że potrzebne jest większe zaufanie co do ścieżki spadkowej inflacji.

Jednak ten tydzień przyniesie nowe wyzwania dla rajdu rynkowego, ponieważ nowe odczyty dotyczące inflacji i wydatków konsumenckich podkreślają kalendarz gospodarczy. Po stronie przedsiębiorstw około 15% spółek z indeksu S&P 500 będzie raportować zyski spółek John Deere (DE), Coinbase (COIN), Airbnb (ABNB) i Shopify (SHOP).

Weryfikacja ceny

Wtorkowy poranek przyniesie inwestorom indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) za styczeń. Wall Street spodziewała się rocznego wzrostu głównego wskaźnika CPI, który obejmuje ceny żywności i energii, o 2,9%, co oznacza znaczny spadek w porównaniu z grudniowym poziomem wynoszącym 3,4%. Ceny wzrosły o 0,2% w ujęciu miesięcznym, zgodnie z grudniowym wzrostem.

Oczekuje się, że w ujęciu „podstawowym”, nieuwzględniającym cen żywności i energii, inflacja wzrośnie o 3,7% rok do roku, co oznacza spowolnienie w porównaniu ze wzrostem o 3,9% odnotowanym w grudniu. Oczekuje się, że miesięczne podwyżki cen bazowych pozostaną na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyniosą 0,3%.

„Spodziewamy się wyższej deflacji podstawowych surowców w tym miesiącu, głównie spowodowanej niższymi cenami używanych samochodów” – napisał w czwartkowej nocie do klientów ekonomista Morgan Stanley Diego Anzotegui. „Potwierdzono stopniowe spowolnienie, ale inflacja w usługach pozostaje niezmienna, z pewnym spadkiem inflacji czynszów, ale lekkim wzrostem cen ubezpieczeń i hoteli”.

Stan konsumenta

Częścią tezy o miękkim lądowaniu na rynkach w ciągu ostatnich kilku miesięcy były niezmiennie mocniejsze od oczekiwań dane dotyczące wydatków konsumenckich. Nowy odczyt tego trendu zostanie powitany przez inwestorów w czwartek wraz ze styczniowym raportem o sprzedaży detalicznej. Ekonomiści oczekiwali, że sprzedaż detaliczna spadnie w styczniu o 0,2%.

Historia trwa

Ekonomista Bank of America, amerykański Michael Capen, spodziewa się „miększego” druku ze względu na czynniki sezonowe i powszechne burze zimowe, które mogą zakłócić wydatki detaliczne w styczniu. Jednak Capen nie wierzy, że zmienia to ogólny obraz sytuacji dla konsumentów.

„Jednakże, usuwając hałas, konsument pozostaje zdrowy, a ryzyko wydatków jest dodatnie w związku z przyspieszeniem realnych wynagrodzeń” – napisał Capen w notatce do klientów.

Capen zwraca uwagę na wskaźnik wynagrodzeń realnych, jaki widzą Amerykanie po odjęciu inflacji bazowej od wzrostu ich wynagrodzeń, ostatnio wymienionego w zestawieniach Yahoo Finance, w miarę jak gospodarka amerykańska wychodzi z recesji dzięki wysokim stopom procentowym.

Doskonałe spojrzenie na klasyczne samochody

Tradycyjni producenci samochodów Ford ( F ) i GM ( GM ) pozytywnie zaskoczyły po tym, jak raport o wynikach Tesli ( TSLA ) rozczarował inwestorów. W czwartek spółka macierzysta Chryslera i Fiata, Stellandis (STLA), ma przedstawić raport jako ostatni producent samochodów z Wielkiej Trójki, który ogłosi zyski w tym cyklu.

Finanse yahoo Naciśnij Subramanian Raporty: Ponieważ trwający do października strajk United Auto Workers (UAW) uderzy w marże operacyjne, Stellandis spodziewa się, że przychody wzrosną o 5% do 189,3 mln euro, a zysk netto wzrośnie o 9,7% rok do roku do 18,4 miliarda. Euro – wynika z szacunków Bloomberga.

Dyrektor generalny Stellandis, Carlos Tavares, był w przeszłości krytykowany za to, że nie przyspieszył przejścia firmy na pojazdy elektryczne; Teraz, gdy w ostatnich miesiącach popyt na pojazdy elektryczne spadł, jest ostrożny. Akcje innych producentów samochodów z Wielkiej Trójki, Forda i GM, wzrosły po dobrych raportach o zyskach, ponieważ dwóch tradycyjnych producentów samochodów z siedzibą w Michigan, zajmujących się napędem gazowym, prognozuje większe zyski na rok 2024.

Inwestorzy będą oczekiwać, że Stellandis dostarczy więcej, aby zwiększyć zyski i kontrolować wydatki inwestycyjne na pojazdy elektryczne.

Rozszerza się zakres dochodów

Szersze zyski są coraz bardziej pozytywne. Ma je ​​75% spółek z indeksu S&P 500 Publikując zyski, indeks referencyjny jest na dobrej drodze do odnotowania drugiego kwartału z rzędu wzrostu zysków. W szczególności analitycy przewidują kontynuację wzrostu zysków w ciągu najbliższych dwóch lat.

W piątkowej notatce dla klientów główny specjalista ds. strategii kapitałowej Deutsche Bank, Binky Chadha, zauważył, że 83% amerykańskich spółek przekroczyło szacunki zysków. Z badań Sady wynika, że ​​jest to najwyższy wynik od dwóch lat i „przekracza górną granicę zakresu sprzed pandemii”. To znacznie więcej niż wskaźniki pobicia w innych krajach, co może wskazywać, dlaczego akcje amerykańskich spółek radzą sobie lepiej niż inne rynki.

„Tak wysokie pulsy w przeszłości obserwowano jedynie na wczesnych etapach ożywienia gospodarczego po poważnym, cyklicznym pogorszeniu koniunktury” – napisał Sada.

Kilku strategów zauważyło ostatnio podobny trend, co Yahoo Finance, wyjaśniając, w jaki sposób indeks S&P 500 może wzrosnąć do nowych maksimów jeszcze w tym roku bez wkładu niektórych dużych spółek z branży technologicznej napędzających ostatnio działania rynkowe.

„Ponieważ inwestorzy przestają się tak bardzo martwić tym, kiedy Fed zacznie obniżać stopy procentowe, myślę, że wiele z tych spółek spoza Siedmiu Wspaniałych odnotuje silny wzrost zysków. Zwrot” – powiedział Yahoo Finance, specjalista ds. strategii kapitałowej Goldman Sachs, Ben Snyder .

Kalendarz tygodniowy

Poniedziałek

Dane ekonomiczne: roczne oczekiwania inflacyjne Fed z Nowego Jorku, styczeń (3,01% temu)

Przychód: Avis Budget Group (CAR), Monday.com (MNDY), Waste Management (WM), Zoominfo Technologies (ZI)

Wtorek

Dane ekonomiczne: NFIB Small Business Confidence, styczeń (poprzednio 91,9) Indeks cen towarów i usług konsumenckich, miesiąc do miesiąca, styczeń (oczekiwano +0,2%, poprzednio +0,3%); Bazowy CPI miesiąc do miesiąca, styczeń (oczekiwano +0,3%, poprzednio +0,3%); CPI rok do roku, styczeń (oczekiwano +2,9%, poprzednio +3,4%); Bazowy CPI rok do roku, styczeń (oczekiwano +3,7%, poprzednio +3,9%); Rzeczywiste średnie godzinowe zarobki, rok do roku, styczeń (+0,8% wcześniej)

Zarobki: Airbnb (ABNB), AutoNation (AN), Biogen (BIIB), Coca-Cola (KO), Datadog (DDOG), Hasbro (HAS), Instacart (CART), Marriott International (MAR), Lyft (LYFT), MGM Resorts (MGM), Moody's (MCO), Robinhood (HOOD), Shopify (SHOP), Upstart (UPST), Zillow Group (ZG)

Środa

Dane ekonomiczne: wnioski o kredyt hipoteczny MBA, tydzień kończący się 9 lutego (+3,7%)

Zarobki: Albermarley (ALB), Cisco (CSCO), CME Group (CME), Generic (GNRC), Kraft Heinz (KHC), Occidental (OXY), Sony (SONY), Sunoco (SUN), Twilio (TWLO)

Czwartek

Dane ekonomiczne: Liczba nowych bezrobotnych, tydzień zakończony 10 lutego (poprzednio 218 000); Sprzedaż detaliczna miesiąc do miesiąca, styczeń (oczekiwano -0,2%, poprzednio +0,6%); Sprzedaż detaliczna bez samochodów i gazu w styczniu (oczekiwano +0,2%, poprzednio +0,6%); Ceny importu miesiąc do miesiąca w styczniu (oczekiwano -0,1%, poprzednio +0,0%); Ceny eksportowe miesiąc do miesiąca, styczeń (wcześniej -3,2%); Produkcja przemysłowa miesiąc do miesiąca, styczeń (oczekiwano +0,4%, poprzednio +0,1%); Indeks rynku mieszkaniowego NAHB, luty (44 temu)

Przychód: Applied Materials (AMAT), Coinbase (COIN), Crocs (CROX), DoorDash (DASH), Draft Kings (DKNG), John Deere (DE), Penn National (PENN), Oatly (OTLY), Roku (ROKU), Stellantis (STLA), The Trade Desk (TTD), TOAST (TOST), Wendy's (WEN), Yeti (YETI)

Piątek

Dane ekonomiczne: Wskaźnik cen producentów, miesięczny, styczeń (oczekiwano +0,1%, poprzednio -0,1%); PPI rok do roku, styczeń (poprzednio +1%); Nastroje konsumentów na Uniwersytecie Michigan, luty (oczekiwano 79,0, poprzednio 79,0); Pozwolenia na budowę miesięcznie, styczeń (oczekiwano 1,5%, poprzednio 1,8%)

Zarobki: Air Canada (ACDVF), Cinemark (CNK)

Josh Shafer jest reporterem Yahoo Finance. Śledź go na X @_joshschafer.

Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółową analizę, w tym najnowsze wiadomości giełdowe i wydarzenia związane ze zmianami akcji

Przeczytaj najnowsze wiadomości finansowe i biznesowe z Yahoo Finance