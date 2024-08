Colin Kaepernick chce grać w piłkę nożną na Igrzyskach Olimpijskich w 2028 r. – NBC Bay Area

Czy Colin Kaepernick nadal chce grać w piłkę nożną w NFL… i na igrzyskach olimpijskich?

Były rozgrywający San Francisco 49ers, który ostatni raz grał w NFL w 2016 roku, został zapytany o możliwość gry w futbol flagowy na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.

„Mam nadzieję, że tam będziemy” Kaepernick powiedział Sky Sports. „Będziemy pracować nad kilkoma rzeczami i zobaczymy, czy uda nam się to zrobić. Ale chcemy tam być”.

Gra bezkontaktowa, którą przerywa się poprzez zerwanie jednej z flag przyczepionych do paska noszącego piłkę, zadebiutuje na igrzyskach w 2028 roku. Niektórzy gracze NFL wyrazili już zainteresowanie grą i mówi się, że liga tak robi Zachęcanie aktywnych graczy do rywalizacji.

36-letni Kaepernick nie gra w NFL od czasu rozstania się z 49ers w 2016 roku, po tym jak zaczął klękać podczas hymnu narodowego, aby zaprotestować przeciwko niesprawiedliwości rasowej.

„Nadal trenujemy, wciąż naciskamy” – powiedział Sky Sports. „Mamy więc nadzieję, że udostępnimy jednego z właścicieli tych zespołów”.

Kaepernick, wybrany przez San Francisco w drugiej rundzie draftu w 2011 roku, spędził sześcioletnią karierę w NFL w drużynie 49ers. Poprowadził 49ers do Super Bowl XLVII, gdzie przegrali z Baltimore Ravens 34–31.

Kaepernick w sezonie zasadniczym ma bilans 28-30, ma na swoim koncie 12 271 podań, 72 przyłożenia podań, 30 przechwytów, 59,8 procent celności i 13 przyłożeń w pośpiechu.

W 49ers, ostatnim sezonie Kaepernicka w drużynie w 2016 roku, w pierwszych meczach jego bilans wynosił zaledwie 1–10.

Pomimo kilku głośnych treningów i otwartych przesłuchań, nie udało mu się wzbudzić dużego zainteresowania w lidze.

Odwiedził Seattle Seahawks w 2017 r. i pracował dla Las Vegas Raiders w 2022 r., ale oba zespoły odmówiły podpisania z nim kontraktu. W zeszłym sezonie Kaepernick napisał list do New York Jets, prosząc, aby niedawno nabyty rozgrywający Aaron Rodgers dołączył do składu treningowego po tym, jak doznał kończącej sezon kontuzji ścięgna Achillesa podczas pierwszego posiadania drużyny w ataku.

„To znaczy, to coś, co trenowałem przez całe życie” – powiedział Kaepernick zapytany przez Sky Sports, co to znaczy wrócić do NFL. „Więc powrót na boisko jest dla mnie wielkim momentem i wielkim osiągnięciem. Myślę, że to coś, co może wiele wnieść do zespołu i pomóc w zdobyciu mistrzostwa”.