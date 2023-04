Dan Lemon, prezenter CNN, nagle opuszcza sieć

Siedem miesięcy temu, szczęśliwie siedząc w fotelu głównym w czasie największej oglądalności, Mr. Poniedziałkowe ogłoszenie spowodowało dramatyczny spadek dla Lemmona. Jego długo emitowany program „Don Lemon Tonight” o godzinie 10:00 przyciągał fanów ostrymi wypowiedziami i komentarzami na temat polityki i Białego Domu Trumpa.

Pan. Lemon zaimportowała tę postać do „CNN This Morning”, ale wielu widzów – robiąc śniadanie i zabierając dzieci do szkoły – woli spokojne, a nie grzmiące monologi.

Pan. Lemon i jedna z jego współgospodarzy, Ms. Było też napięcie między Collins. W grudniu, po incydencie z udziałem członków ekipy „CNN This Morning” za kulisami, Mr. pani cytrynowa Collins oskarżył go o częste przerwy.

Pan. Lemon ma długą historię w CNN, a biorąc pod uwagę jego zewnętrzny profil publiczny, kierownictwo było skłonne uzbroić się w cierpliwość w stosunku do niego przez jakiś czas.

Do sieci dołączył w 2006 roku z lokalnej stacji NBC w Chicago. W 2011 roku zrobił furorę, kiedy przyznał we wspomnieniach to, o czym wielu jego kolegów już wiedziało: był gejem. W tamtym czasie niewielu krajowych nadawców wiadomości telewizyjnych było publicznych. Pan. Lemon był otwarty na temat tego, co opisuje jako niebezpieczeństwa ujawnienia się jako czarny mężczyzna, dzieląc się swoimi obawami, że „ludzie mogą mnie unikać”.