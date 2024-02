Disney pobija zyski, zwiększa dywidendę w miarę zmniejszania się strat w streamingu

Disney (DIS) ogłosił w środę, że podniesie swoją dywidendę pieniężną o 50% po tym, jak gigant branży rozrywkowej przekroczył oczekiwania dotyczące zysków za pierwszy kwartał fiskalny, podczas gdy straty w transmisji strumieniowej spadły.

Disney podał skorygowany zysk na akcję w wysokości 1,22 dolara, w porównaniu z oczekiwanymi przez analityków Bloomberga 0,99 dolara. Spółka prognozowała także zysk na akcję za cały rok 2024 na poziomie 4,60 USD, w porównaniu z rokiem 2023.

Przychody wyniosły 23,5 miliarda dolarów w porównaniu do oczekiwanych 23,8 miliardów dolarów.

Zadeklarowała dywidendę pieniężną w wysokości 0,45 dolara na akcję, co stanowi wzrost o 50% w porównaniu z ostatnią dywidendą wypłaconą w styczniu. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom 25 lipca po zakończeniu sesji 8 lipca.

Zarząd zatwierdził także nowy program odkupu akcji, którego celem jest wykup 3 miliardów dolarów w roku finansowym 2024.

Dział telewizji linearnej Disneya zmaga się z wyzwaniami, takimi jak wolniejszy rozwój działalności w parkach i straty w transmisji strumieniowej. W zeszłym roku inwestor-aktywista Nelson Peltz ponowił swoje wysiłki, aby wstrząsnąć zarządem, gdy akcje spółki osiągnęły wieloletnie minima.

Dyrektor generalny Bob Iger zapowiedział różne środki mające na celu zmniejszenie kosztów, aby stawić czoła tym wyzwaniom. W środę firma oświadczyła, że ​​jest na dobrej drodze do osiągnięcia lub przekroczenia swojego rocznego celu oszczędności wynoszącego 7,5 miliarda dolarów do końca roku fiskalnego 2024 i „będzie w dalszym ciągu poszukiwać dalszych możliwości w zakresie efektywności”.

Po ogłoszeniu wyników, w czwartek akcje spółki wzrosły o 7% w notowaniach przed otwarciem sesji.

Nowe aktualizacje: gry, treści, sport

W środę Disney miał wiele do powiedzenia i przedstawił kilka nowych ogłoszeń.

Warto zauważyć, że firma oświadczyła, że ​​planuje zainwestować 1,5 miliarda dolarów w twórcę Fortnite, firmę Epic Games, którą Iger nazwał „największym wejściem Disneya w świat gier wideo w historii”.

„Nasza nowa współpraca z Epic Games stworzy transformacyjny wszechświat gier i rozrywki, który integruje światowej klasy narrację Disneya, umożliwiając klientom granie, oglądanie, tworzenie i kupowanie produktów cyfrowych i fizycznych wraz z kulturowym fenomenem Epic, Fortnite” – powiedział Iger. W rozmowie o dochodach.

Jeśli chodzi o treść, firma podała, że ​​Disney+ będzie wyłącznym miejscem do transmisji strumieniowej „Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Edition)”. W filmie koncertowym znajdzie się pięć dodatkowych utworów akustycznych, w tym „Cardigan”.

Tymczasem animowana kontynuacja „Moany” trafi do kin w listopadzie, podczas gdy Disney w obliczu kłopotów kasowych będzie coraz bardziej skłaniał się ku sequelom i franczyzom.

Disney ogłosił dokładny harmonogram swojej usługi przesyłania strumieniowego typu over-the-top (OTT) ESPN, ujawniając, że witryna zostanie uruchomiona jesienią 2025 r.

ESPN wspomnieliśmy w poście w mediach społecznościowych Usługa zostanie uruchomiona przed rozpoczęciem przyszłorocznego sezonu piłkarskiego.

Rozwój wydarzeń następuje po wiadomościach, że Disney ESPN połączy siły z Warner Bros. Discovery (WBD) i Fox (FOXA), aby uruchomić nową usługę transmisji strumieniowej wydarzeń sportowych.

Zarabiaj na streamingu w centrum uwagi

Straty związane z transmisją strumieniową w segmencie rozrywki zmniejszyły się do 138 mln dolarów w porównaniu ze stratą w wysokości 984 mln dolarów rok wcześniej, po podniesieniu przez firmę cen transmisji strumieniowej; Jednak w wyniku tego wzrostu liczba głównych abonentów Disney+, z wyłączeniem indyjskiego produktu Disney+ Hotstar, spadła kolejno o 1,3 miliona.

Według szacunków firmy utrata abonentów była nieco większa, niż oczekiwała Wall Street, przy konsensusie szacunkowym, że Disney+ straci około 700 000 głównych użytkowników.

Firma podała, że ​​spodziewa się w drugim kwartale zwiększyć liczbę podstawowych użytkowników Disney+ o 5,5 do 6 milionów. Po tym, jak ARPU w obszarze Core Disney+ wzrosło sekwencyjnie o 0,14 dolara w porównaniu z czwartym kwartałem, oczekuje się kontynuacji dodatniej dynamiki średniego przychodu na użytkownika, czyli ARPU.

Łącznie z ESPN+ całkowite straty bezpośrednio do konsumentów wyniosły 216 mln dolarów w porównaniu z 1,05 mld dolarów odnotowanymi w analogicznym okresie roku poprzedniego.

„Nadal spodziewamy się, że w czwartym kwartale roku fiskalnego 2024 osiągniemy rentowność naszych połączonych biznesów zajmujących się streamingiem” – stwierdziła firma. „Wierzymy, że ostatecznie ta działalność będzie kluczowym czynnikiem wzrostu przychodów firmy”.

W związku z niedawnymi podwyżkami cen firma rozpocznie wdrażanie bardziej rygorystycznych środków dotyczących udostępniania haseł. Disney powiedział, że „znaczących korzyści” z tych wysiłków odnotuje dopiero w drugiej połowie roku.

Tuż przed rozmową o zarobkach Disney wysłał powiadomienia do użytkowników Disney+, ostrzegając ich, że w marcu zacznie ograniczać udostępnianie konta. Ogłoszenie następuje kilka dni po wysłaniu przez Hulu podobnego powiadomienia do subskrybentów.

Iger, który wcześniej stwierdził, że liczba abonentów dzielących konta jest „znaczna”, po raz pierwszy ujawnił, że firma zajmie się kwestią udostępniania haseł podczas rozmowy telefonicznej dotyczącej wyników trzeciego kwartału fiskalnego w sierpniu.

Ekran przedstawia logo firmy Walt Disney Company i symbol giełdowy na podłodze nowojorskiej giełdy papierów wartościowych (NYSE) w Nowym Jorku, 14 grudnia 2017 r. (Brendan McDermidt/Reuters) (Reuters / Reuters)

Przypominamy, że Disney niedawno zmienił swoją strukturę raportowania po tym, jak dyrektor generalny Bob Iger przeorganizował firmę w trzy główne jednostki biznesowe: Disney Entertainment, która obejmuje całe portfolio mediów i transmisji strumieniowych; Doświadczenia związane z biznesem parkowym; i sport, w tym ESPN Networks i ESPN+.

Oto jak poszczególne segmenty radziły sobie w tym kwartale w porównaniu z szacunkami konsensusu na Wall Street opracowanymi przez Bloomberg:

Dochód z rozrywki: 9,98 miliarda dolarów, a oczekiwano 10,54 miliarda dolarów

Przychody z gier : 4,84 miliarda dolarów wobec oczekiwanych 4,62 miliarda dolarów

Doświadczenie Zarobki: 9,13 miliarda dolarów Oczekuje się, że wyniesie 9,03 miliarda dolarów

Całkowity dochód operacyjny segmentu wyniósł 3,88 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 27% w porównaniu z okresem roku poprzedniego.

Dochód operacyjny z branży rozrywkowej wzrósł o 100% rok do roku, do 874 mln USD, podczas gdy segment Doświadczeń ustanowił w pierwszym kwartale rekordy wszechczasów pod względem przychodów, dochodu operacyjnego i marży operacyjnej.

Dział sportu wygenerował stratę operacyjną w wysokości 103 mln dolarów, ale odnotował poprawę o 37% w porównaniu ze stratą 164 mln dolarów odnotowaną rok wcześniej.

Tymczasem sieci liniowe nadal borykały się z problemami. Segment spadł o 12% rok do roku do 2,8 miliarda dolarów, podczas gdy dochód operacyjny Linear wyniósł 1,2 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 7%.

Kanał Aleksandry Starszy reporter w Yahoo Finance. Śledź ją na Twitterze @alli_kanal, LinkedIn, i wyślij e-mail na adres [email protected].

