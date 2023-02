Docelowe przychody w czwartym kwartale przewyższają szacunki, dyrektor generalny zachowuje ostrożność w związku ze zmianami w wydatkach konsumentów

Cel (TGT) wysłany Wyniki finansowe za czwarty kwartał fiskalny Przed otwarciem rynku we wtorek wydatki konsumpcyjne przebiły szacunki, odchodząc od kategorii uznaniowych.

Detalista z Minneapolis odnotował wzrost sprzedaży w tym samym sklepie o 0,7%, pokonując szacunki Wall Street na poziomie -1,74%. Podobnie jak w przypadku ostatnich kwartalnych wyników Walmart (WMT), wydatki konsumpcyjne w Target przesunęły się w kierunku artykułów pierwszej potrzeby, takich jak żywność, z dala od kategorii takich jak elektronika, dom i odzież.

Akcje Target wzrosły o ponad 3,5% w obrocie przedsesyjnym po opublikowaniu raportu.

Dyrektor generalny Target, Brian Cornell, powiedział, że grupa jest zadowolona z ciągłego wzrostu sprzedaży w „bardzo trudnym środowisku”.

Oto, co podał Target, w porównaniu z szacunkami Wall Street, w oparciu o konsensusowe dane Bloomberga:

Przychód: Oczekuje się 31,40 mld USD i 30,46 mld USD

Skorygowany zysk na akcję: Oczekiwano 1,89 USD i 1,48 USD

Punkt kompleksowej obsługi: 0,7% w porównaniu z oczekiwanym -1,74%.

Cornell, Żywność i napoje (wł Zaczął oferować w 2010 roku po Wielkiej Recesji), oprócz kosmetyków i artykułów gospodarstwa domowego, dobrze służył sprzedawcy w ostatnim kwartale, powiedział Cornell.

„Mocne strony w branży Food & Beverage, Beauty i Homeware równoważą trwającą miękkość w kategoriach dyskrecjonalnych. Wyniki te podkreślają zalety naszego różnorodnego asortymentu towarów, który rezonuje z naszymi gośćmi w każdym kontekście i jest kluczowym czynnikiem napędzającym codzienny ruch wzrost. Kwartał zeszłego roku ”.

Sprzedaż w tych samych sklepach pokonała szacunki, rosnąc o 0,7%, w porównaniu z oczekiwaniami na spadek o 1,74%. Podczas gdy sprzedaż w sklepach wzrosła o 1,9%, sprzedaż cyfrowa spadła o 3,6% w czwartym kwartale.

Na koniec IV kwartału zapasy były o 3% niższe niż w 2021 roku. Tymczasem w kategoriach uznaniowych, takich jak elektronika, dom i odzież, zapasy były o prawie 13% niższe niż w 2021 r., „częściowo skompensowane wyższymi zapasami w kategoriach szerokopasmowych”.

W przypadku wyników za cały rok podatkowy 2022 przychody wzrosły o 3 miliardy USD do 109 miliardów USD. W porównaniu z 2019 rokiem przychody są wyższe o 30 miliardów dolarów. Przez cały rok sprzedaż w tych samych sklepach wzrosła o 2,2%, podczas gdy ruch wzrósł o 2,1%.

Zatrudniamy Bannera, od 17 USD na godzinę, sklep docelowy, Boston, Massachusetts. (Zdjęcie: Getty Images, Lindsey Nicholson/UCG/Universal Images Group)

„Dokładne planowanie naszej działalności”

Patrząc w przyszłość na rok fiskalny 2023, Cornell powiedział, że detalista skoncentruje się na swojej długoterminowej strategii i „nadal będzie się wyróżniać dzięki przystępności cenowej, asortymentowi, prostocie i wygodzie”.

„Jednocześnie starannie planujemy naszą działalność, aby zachować elastyczność i zdolność reagowania na obecne środowisko operacyjne. W nadchodzącym roku będziemy nadal dokonywać znacznych inwestycji kapitałowych i możliwości osiągania wyników, aby wspierać nasz długoterminowy wzrost”.

W pierwszym kwartale 2023 roku firma oczekuje, że sprzedaż w tych samych sklepach będzie zasadniczo stała, z niskim jednocyfrowym spadkiem do niskiego jednocyfrowego wzrostu i wskaźnikiem marży zysku operacyjnego na poziomie 4-5%. Oczekuje się, że skorygowany EPS wyniesie od 1,50 do 1,90 USD. W roku fiskalnym 2023 firma spodziewa się, że sprzedaż w tych samych sklepach będzie od niskiego jednocyfrowego do niskiego jednocyfrowego wzrostu, dochód operacyjny przekroczy 1 miliard USD, a EPS od 7,75 do 8,75 USD.

W ciągu najbliższych 3 lat firma zamierza przekroczyć marżę zysku operacyjnego sprzed pandemii wynoszącą 6% i twierdzi, że może osiągnąć ten cel w roku fiskalnym 2024 „w zależności od tempa ożywienia gospodarczego i popytu konsumentów”.

Brooke DePalma jest reporterką Yahoo Finance.

