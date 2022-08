Dwie osoby ponownie skazane na dożywocie w sprawie Arberry

„Setki gróźb” – napisał. „Do stycznia 2022 zrezygnował z liczenia, mając około 800 gróźb. Groźby te obejmowały rozpowszechnianie jego zdjęcia w telefonach komórkowych przemycanych przez więzienie stanowe, czekanie na niego ludzi, zakaz wchodzenia na podwórze oraz poprawcy, którzy obiecywali, że będą gotowi (bez względu na to, czy zapłacili, czy za darmo) do otwarcia niektórych drzwi i odwrócenia się plecami. aby więźniowie mogli go skrzywdzić.

Pani. Copeland zauważył, że Wydział Praw Obywatelskich Departamentu Sprawiedliwości bada niebezpieczne warunki w gruzińskim systemie więziennictwa, które zostały pogorszone przez braki kadrowe, problemy szkoleniowe i inne czynniki. Copeland powołała się na analizę Georgia Public Broadcasting, która wykazała 53 zabójstwa w stanowych więzieniach w Gruzji w 2020 i 2021 roku.

Adwokat Grega McMichaela, AJ Balbo, zauważył, że jego klient cierpiał między innymi na problemy z sercem, depresję i stany lękowe.

McMichaels i Mr. Bryan jest obecnie przetrzymywany w lokalnym więzieniu, Glynn County Detention Center, gdzie przebywa od czasu aresztowania w maju 2020 roku.