Epidemia Listerii powiązana z mięsem wędliniarskim: oto dotknięte stany

Jednak „rzeczywista liczba osób chorych w wyniku tej epidemii może być wyższa niż liczba zgłoszona” – stwierdziło CDC w swoim raporcie z dochodzenia. „… Dzieje się tak dlatego, że niektórzy ludzie wracają do zdrowia bez pomocy medycznej i nie są poddawani testom Listeria .”

Co najmniej dwie osoby zmarły w USA w związku z epidemią listerii związaną z pokrojonym mięsem w delikatesach. Według Do Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom. Według stanu na piątek od końca maja zarejestrowano 28 przypadków w 12 stanach.

Oto, co warto wiedzieć o bakteriach i najnowszej epidemii.

CDC jest wiedzieć Spośród 28 osób zakażonych szczepem listerii w czasie epidemii z kilkunastu stanów: Nowy Jork (7 przypadków); Maryland (6); Wirginia (2); New Jersey (2); Massachusetts (2); Gruzja (2); Missouri (2); Illinois (1); Pensylwania (1); Karolina Północna (1); Wisconsin (1); Minnesota (1). Ich średni wiek to 75 lat.

Dodał, że epidemia „nie powinna ograniczać się do stanów, w których występują ogniska choroby”. Próbki od ofiar pobrano między 29 maja a 5 lipca, a „niedawne choroby mogą nadal nie być zgłaszane, ponieważ ustalenie, czy chora osoba jest częścią epidemii”, zwykle zajmuje od 3 do 4 tygodni” – podała agencja. powiedział .

Z dwóch znanych zgonów Jeden był w Illinois, drugi w New Jersey.

Śledczy nadal pracują Firma określa konkretne produkty, które mogą zostać zanieczyszczone powiedział Piątek. Należy zauważyć, że jest on bardzo powszechnie spożywany Mięsami był indyk, wątróbka i szynka, ale nie było wystarczających informacji, aby stwierdzić, które wędliny były za nimi. Krytyczne ogniska choroby.

To jest powiedział Do tej pory nie ma dowodów na to, że ludzie zachorowali po zjedzeniu paczkowanego wędliny.