Fragmenty śledztwa dotyczącego uciszenia pieniędzy Trumpa: Były wydawca opisuje taktykę tabloidów

Były prezes American Media Inc Davida Beckera Jury zostało potępione To Donald Trump To, w jaki sposób zapłacił, jest w środku cichą skrzynką na pieniądze Historia autorstwa Karen McDougal Aby milczeć na temat swojego romansu z Trumpem i tego, jak postanowiła mu nie płacić Historia autorstwa Stormy Daniels Michael Cohen ostatecznie doprowadził do zapłaty.

W czwartek prokuratorzy zakończyli swoje bezpośrednie zeznania przed Beckerem, który przebywa w sądzie od trzech dni, szczegółowo opisując, jak współpracował z Trumpem i Cohenem przez całą kampanię w 2016 r., aby kupować szkodliwe historie o Trumpie. Jego świadectwo położyło podwaliny pod inne Sprawa prokuratora okręgowego na Manhattanie Koncentrujemy się na płaceniu Danielsowi przeciwko Trumpowi.

Były prezydent, który zaprzeczył romansom zarówno z McDougalem, jak i Danielsem i nie przyznał się do winy w tej sprawie, nie chciał być w czwartek na sali sądowej w centrum Manhattanu. Ale nadal Sędzia Juan Merson W zeszłym tygodniu prezydent odrzucił jego prośbę o obecność w Waszyngtonie na rozprawach Sądu Najwyższego w sprawie immunitetu, więc Trump udał się w czwartek rano na przerwę w kampanii w Nowym Jorku i zaatakował sprawę, opuszczając salę sądową pod koniec dnia. Świadectwo jest „zapierające dech w piersiach i niesamowite”.

Zapytany pod koniec czwartku przez Newsmax, czy Trump „mniej więcej” będzie teraz zeznawał, były prezydent odpowiedział, „jeśli będzie to konieczne”. Im wcześniej, tym bardziej konkretnie Oświadczenia o zajęciu stanowiska.

W czwartek Merson nie wydał orzeczenia stwierdzającego, czy Trump naruszył wydany przez sędziego nakaz milczenia. Jednak prokuratorzy podali sędziemu cztery kolejne przykłady domniemanych naruszeń – w tym jeden, gdy w czwartek rano przed pójściem do sądu wypowiadał się na temat Beckera.

Prawnicy Trumpa rozpoczęli przesłuchanie Beckera w czwartek po południu i będą je kontynuować w piątek.

Oto wnioski z czwartkowego testu Hush Money:

Zeznania Beckera obejmowały prywatne rozmowy Beckera z Trumpem na temat tego, jak McDougal zapłacił AMI w imieniu Trumpa, umowę „schwytaj i zabij” oraz skutki, gdy jego historia została upubliczniona.

Zeznania Beckera złożone prokuratorom trwały ponad siedem godzin w ciągu trzech dni. Opisał, jak sfinansował plan „złap i zabij”, mający na celu stłumienie historii McDougala, a odmowa Beckera zapłacenia za historię Danielsa skłoniła Michaela Cohena, ówczesnego naprawiacza Trumpa, do wydania 130 000 dolarów.

Becker zeznał, że najpierw ostrzegł Trumpa i Cohena, że ​​Daniels kupuje jego historię, i że odrzucił próby Cohena kupienia historii Danielsa.

Becker zeznał, że Trump co najmniej dwukrotnie pytał go, jak sobie radzi McDougal po wyborze Trumpa, w tym podczas wydarzenia, które Becker określił jako „noc Święta Dziękczynienia” w Białym Domu w 2017 r.

„Kiedy wyszliśmy, prezydent Trump powiedział do mnie: «Jak się ma Karen, jak się ma Karen?». Powiedziałem więc: „Ma się dobrze, jest spokojna, wszystko idzie dobrze” – powiedział Becker.

Becker opisał także, jak Trump był wściekły, gdy historia McDougala została upubliczniona. Trump zadzwonił do niego 5 listopada 2016 r. – trzy dni przed dniem wyborów – a „Wall Street Journal” opublikował artykuł o porozumieniu z AMI.

Becker powiedział, że Trump był zdenerwowany, kiedy rozmawiali, i powiedział: „Jak to się mogło stać? Myślałam, że masz to pod kontrolą.

Becker odebrał telefon od Trumpa po tym, jak McDougal udzielił wywiadu Andersonowi Cooperowi z CNN w marcu 2018 r.

Becker powiedział Trumpowi przez telefon, że zmienił umowę McDougala, aby móc rozmawiać z innymi mediami. Becker zeznał, że Trump był wściekły.

„Był tak zdenerwowany, że nie mógł zrozumieć, dlaczego to zrobiłem” – powiedział Becker.





Reporter CNN wyjaśnia, dlaczego uważa, że ​​dochodzenie w sprawie nakazu kneblowania Trumpa było „katastrofą"

Kupiec miał Trump spędził wtorkowy poranek na przesłuchiwaniu argumentów dotyczących rzekomego naruszenia nakazu milczenia – który zabrania byłemu prezydentowi publicznego omawiania świadków, ławy przysięgłych, pracowników prokuratora okręgowego i rodziny biznesmena – ale nie wydał orzeczenia w czwartek, kiedy sąd wznowił obrady . .

Zamiast tego w ciągu ostatnich trzech dni prokuratorzy złożyli kolejny wniosek wyrażający pogardę wobec Trumpa – zawierający komentarze, które wygłosił w czwartek rano.

Adwokat Chris Conroy zacytował komentarze Trumpa wygłoszone podczas jego wydarzenia w Nowym Jorku, podczas którego mówił o Beckerze i stwierdził, że jest „dobry”.

„To wiadomość dla Beckera. Bycie altruistą. To wiadomość dla innych” – powiedział Conroy.

Pod koniec dnia Merson ogłosił, że w przyszłą środę zorganizuje rozprawę w sprawie wniosku – oczekuje się, że w dniu rozprawy Trumpa w sądzie będzie ciemno.

Środowe przesłuchanie oznacza, że ​​Trump spędzi cały dzień na sali sądowej w centrum Manhattanu, zamiast opuszczać Nowy Jork, aby prowadzić kampanię lub grać w golfa, jak zrobiła to Kristen Holmes z CNN w środę w swoim klubie w Bedminster. zgłoszone. Na przyszłą środę Trump ma zaplanowane dwa wydarzenia związane z kampanią.

Jeśli okaże się, że Merchan pogardzał Trumpem za naruszenie nakazu milczenia, grozi mu grzywna w wysokości 1000 dolarów za każde naruszenie, maksymalna przewidziana przez prawo stanowe, lub do 30 dni więzienia. Naleganie na dodatkowy dzień w sądzie wydawało się być dla Mercena kolejnym sposobem podjęcia działań w związku z naruszeniem przez byłego prezydenta nakazu milczenia, jednak wieczorem rozprawa została przełożona na przyszły czwartek, 2 maja, na godzinę 21:30. Zamiast mnie.





Sędzia Jackson ostrzega przed „centrum kryminalnym" Gabinetu Owalnego objętym dochodzeniem w sprawie immunitetu

W czwartek prawnicy Trumpa zwrócili się o zwolnienie go ze stawiennictwa, aby mógł wziąć udział w obradach Sądu Najwyższego w sprawie immunitetu prezydenta. Sędzia odrzucił tę prośbę.

Sąd Najwyższy w Waszyngtonie w czwartek wydawał się gotowy Próbował zamknąć swoją sprawę o fałszowanie wyborów federalnych, aby wykluczyć Trumpa ścisły immunitet i szerszą obronę, ale wydawało się, że sędziowie są gotowi zaakceptować decyzję, która może zaszkodzić jego zdolności do rozpoznania sprawy przed listopadowymi wyborami.

Trump skomentował także sprawę Sądu Najwyższego, opuszczając w czwartek gmach sądu na Manhattanie.

„Byłem zmuszony tutaj być i cieszę się, ponieważ był to w pewnym sensie bardzo interesujący dzień” – powiedział Trump. „Ale Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych przeprowadził przełomową rozprawę dotyczącą immunitetu i immunitetu prezydenckiego. Myślę, że jasno wyjaśniło, że prezydent musi posiadać immunitet, albo nie ma prezydenta, albo co najwyżej można powiedzieć, że jest to prezydent ceremonialny .

Becker podczas przesłuchania przyznaje, że ukrywanie historii to „standardowa procedura operacyjna”



Prawnik Trumpa W czwartek Emil Bowe przesłuchiwał Beckera przez około godzinę.

Bowe, który przesłuchiwał Beckera za pomocą quizów, uzyskał zeznania, które zapewniły ławę przysięgłych, że współpraca Trumpa z Beckerem i jego gazetami nie jest niczym niezwykłym i istniała na długo przed objęciem urzędu przez Trumpa.

Becker potwierdził umowy źródłowe, takie jak te wykorzystywane do ukrywania historii McDougalla Dawne drzwi Trump Tower Dino Sajudin W przypadku AMI „standardowe procedury operacyjne” to takie, które dają organizacji kontrolę nad sposobem ujawniania informacji.

Becker przyznał również, że Trump jest bestsellerem wśród publikacji AMI.

Badania firmy pokazują, że Trump mógłby zwiększyć sprzedaż dla „National Enquirer”, zwłaszcza w epoce „The Celebrity Apprentice”.

„Więc publikujesz artykuły o prezydencie Trumpie, bo jest to dobre dla biznesu?” – zapytał Bowe.

– Zgadza się – powiedział Becker.

Becker potwierdził standardową praktykę niepublikowania negatywnych wiadomości na temat Trumpa od lat 90.

„Ponieważ to nie jest dobre dla biznesu?” – zapytał Bowe.

– Tak – powiedział Becker.

Bowe potwierdził wraz z Beckerem, że „wielu polityków współpracuje z mediami, aby promować swój wizerunek” i „czasami włączając w to wygrywanie wyborów”.





„Głęboka zdrada": Stelter odpowiada na zeznania Beckera na temat Trumpa

Przesłuchanie Beckera, podczas którego Becker ujawnił zeznania na temat innych celebrytów, aby nie zostały one opublikowane, dało fascynujący wgląd w świat tabloidów celebrytów, gdy był on głównym wydawcą „National Enquirer”.

Prawnik Trumpa próbował ustalić z Beckerem, że AMI stosowało „dziennikarstwo książeczki czekowej” do kontrolowania artykułów prasowych i utrzymywało wzajemnie korzystne relacje z wieloma gwiazdami – nie tylko z Trumpem.

Bowe zapoznał się z wcześniejszymi zeznaniami Beckera złożonymi z prokuratorami w sprawie napadu i morderstwa Kontrakt z Arnoldem Schwarzeneggerem Tuż przed ogłoszeniem swojej kandydatury na gubernatora Kalifornii. Bowe powiedział, że 30 lub 40 kobiet przyszło do AMI z historiami o Schwarzeneggerze, a Becker potwierdził to stwierdzenie.

Becker powiedział, że agent pomógł Ari Emanuelowi przejąć kontrolę nad historią o aktorze Marku Wahlbergu i stłumić negatywne informacje na temat zarzutów dotyczących jego brata, byłego burmistrza Chicago i obecnego ambasadora USA w Japonii Rahma Emanuela.

Becker potwierdził, że jego firma kupiła zdjęcia golfisty Tigera Woodsa, „aby nagłośnić go w prasie przeciwko Woodsowi”.

CNN poprosiło Schwarzeneggera, Rahma Emanuela, Ariego Emanuela, Wahlberga i Woodsa o komentarz.

Kate Sullivan z CNN przyczyniła się do powstania tego raportu.