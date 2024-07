Huragan Beryl to śmiercionośna burza 3. kategorii w pobliżu Karaibów, co oznacza niezwykle wczesny początek sezonu huraganów.

CNN

Cyklon Beryl, niebezpieczna burza 3. kategorii, przeszedł dziś rano przez Wyspy Na Wietrze, narażając wiele społeczności wyspiarskich na ryzyko zagrażającej życiu fali sztormowej, gwałtownych wiatrów i gwałtownych powodzi.

Cyklon przemieszcza się na zachód na południe od Barbadosu i oczekuje się, że w poniedziałek rano będzie śledzony przez Wyspy Na Wietrze, przy czym Saint Vincent, Grenadyny i Grenada są narażone na ryzyko uderzenia rdzeniem burzy.

Przybycie Beryl oznacza wyjątkowo wczesny – i niszczycielski – początek sezonu huraganów na Atlantyku. W niedzielę osiągnęła siłę kategorii 4, co czyni ją pierwszą tak silną burzą odnotowaną na Oceanie Atlantyckim i jedyną burzą kategorii 4 zarejestrowaną jak dotąd w czerwcu. Wczesnym poniedziałkiem stopień burzy spadł do kategorii 3.

Jeśli Beryl odzyska siły, będzie to najsilniejsza burza, jaką widział ten obszar od czasu huraganu Ivan w 2004 roku.

W niedzielę wieczorem wyspiarze rozpoczęli ostatnie przygotowania do sytuacji kryzysowych, gdy zbliżała się burza tropikalna.. Lokalni urzędnicy ostrzegają przed potencjalnymi katastrofalnymi skutkami, w tym uszkodzeniami domów, powszechnymi przerwami w dostawie prądu i zagrożeniami dla bezpieczeństwa mieszkańców.

„Chcę, aby wszyscy na Saint Vincent i Grenadynach potraktowali tę sprawę bardzo poważnie” – powiedział premier Ralph Gonsalves. „Niektórzy mają nadzieję na najlepsze i wszyscy musimy, ale wszyscy musimy przygotować się na najgorsze”.

Na międzynarodowym lotnisku Grantley Adams na Barbadosie w porywach dochodziło do 45 mil na godzinę, a w porywach do 60 mil na godzinę.

Oto najnowsze:

• Beryl wieje z prędkością do 200 km/h: Huragan znajduje się około 200 km na wschód-południowy wschód od Granady i porusza się na zachód z prędkością 30 km/h, przy ciągłym wietrze o prędkości 200 km/h. Chociaż w ciągu nocy prędkość wiatru nieznacznie osłabła, Narodowe Centrum ds. Huraganów ostrzegło, że w miarę zwiększania się obszaru silnych wiatrów zagrożenia będą dotyczyć większego obszaru.

Chandan Khanna/AFP/Getty Images W niedzielę przed nadejściem cyklonu Beryl pracownicy umieścili worki z piaskiem pod tylnymi drzwiami sklepu w Bridgetown na Barbadosie.

• Zagrażające życiu burze i powodzie: Narodowe Centrum Huraganów ostrzeżony „Zagrażająca życiu fala sztormowa może podnieść poziom wody o 6 do 9 stóp powyżej normalnego poziomu pływów” w pobliżu miejsca osunięcia się ziemi Beryl. Wysokie przypływy mogą powodować zagrażające życiu prądy przybrzeżne i rozrywające, które zagrażają małym statkom i rybakom. Gwałtowne powodzie stanowią również problem na Wyspach Na Wietrze i w części Barbadosu, gdzie do poniedziałku spodziewane są opady od 3 do 6 cali deszczu, a w kilku miejscach, zwłaszcza na Grenadynach i Grenadzie, może spaść nawet do 3 cali. Premier Barbadosu Mia Amor Motley ostrzegła obywateli, aby „byli bardzo czujni”.

• Ostrzeżenie przed huraganem na Wyspach Zawietrznych: Ostrzeżenie przed huraganem obowiązuje na Barbadosie, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadynach, Grenadzie i Tobago. Na Martynice i Trynidadzie obowiązuje ostrzeżenie przed burzą tropikalną. Obserwacje burz tropikalnych obowiązują na Dominice, od południowego wybrzeża Dominikany po Punta Palenque na zachód do granicy z Haiti oraz od południowego wybrzeża Haiti do granicy z Dominikaną do Anse-d’Hainault.

• Setki osób ewakuowano w bezpieczniejsze miejsca: W niedzielę wieczorem w schroniskach przed huraganami na Barbadosie ponad 400 osób przebywało – powiedziała główna naczelnik schroniska w kraju, Ramona Archer-Bradshaw, filii CNN CBC News. „Cieszę się, że ludzie korzystają ze schronisk. Jeśli nie czują się komfortowo w swoich domach, lepiej udać się do schroniska” – powiedziała.

• Stan wyjątkowy na Grenadzie: Gubernator generalny Grenady Cecile La Grenade ogłosił stan wyjątkowy, który będzie obowiązywać od niedzieli wieczorem do wtorku rano. Wszystkie firmy powinny zostać zamknięte, z wyjątkiem policji, szpitali, więzień, wywozu śmieci i portów.

• Lotniska zamknięte: Lotniska na Barbadosie, Grenadzie i St. Lucia zostały zamknięte w niedzielę wieczorem w związku ze zbliżaniem się Beryl. Rzeczniczka poinformowała, że ​​międzynarodowe lotnisko Maurice Bishop na Grenadzie zostanie ponownie otwarte we wtorek rano. Międzynarodowe lotniska Grantley Adams na Barbadosie oraz międzynarodowe lotniska Hevanora i George Charles na St. Lucia również zawiesiły działalność.

• Powszechne zalecenia dotyczące burzy tropikalnej: Narodowe Centrum ds. Huraganów poinformowało, że na Martynice i Trynidadzie obowiązuje ostrzeżenie przed burzą tropikalną. Na południowym wybrzeżu Dominikany i Haiti obowiązują również mniej groźne burze tropikalne.

• Fani krykieta Pucharu Świata utknęli: Barbados nadal gości fanów krykieta z całego świata, którzy odwiedzili wyspę w ramach Pucharu Świata T20, a niektórzy z nich nie będą mogli opuścić wyspy przed przybyciem Peril. „Nasi goście są z nami” – powiedziała premier Barbadosu Mia Amor Motley. „Niektórzy z nich opuścili kraj dopiero w poniedziałek i wtorek, a niektórzy nigdy wcześniej nie doświadczyli huraganu ani burzy”. gości, jeśli to możliwe.

Chandan Khanna/AFP/Getty Images W sobotę w Bridgetown na Barbadosie widać zabity deskami budynek.

Beryl wyjątkowo wcześnie rozpoczyna sezon huraganów, który według prognostów będzie intensywny, a bijąca rekordy aktywność Beryl może być oznaką tego, co ma nadejść.

Sezon rozpoczął się już intensywnie od drugiej burzy – burzy tropikalnej Chris – która zbliża się do Tuxpan w Meksyku u wybrzeży Zatoki Meksykańskiej wczesnym rankiem w poniedziałek.

Beryl był pierwszym poważnym huraganem na Oceanie Atlantyckim od 58 lat – zaliczanym do kategorii 3 lub wyższej. Według dyrektora National Hurricane Center, Mike’a Brennana, duża intensywność burzy jest nietypowa jak na tak wczesną porę sezonu huraganów. Systemy tropikalne na środkowoatlantyckim wschodzie Małych Antyli w czerwcu są rzadkie, szczególnie silne i tylko kilka systemów tropikalnych to zrobiło. Według danych NOAA.

Storm nie rozpoczął tego sezonu. Jest to obecnie trzeci co do wielkości huragan na Oceanie Atlantyckim. Pierwszym był huragan Alma, który miał miejsce 8 czerwca 1966 r., a następnie huragan Audrey, który osiągnął status poważnego huraganu 27 czerwca 1957 r.

Do Beryl należy także rekord najbardziej wysuniętego na wschód huraganu, który powstał w czerwcu na tropikalnym Atlantyku, bijąc poprzedni rekord ustanowiony w 1933 roku.

Środkowy i wschodni Atlantyk tradycyjnie staje się bardziej aktywny w sierpniu, gdy temperatura oceanów rośnie i jest czas na systemy uprawy paliw.

Jednak w tym roku w basenie Atlantyku panowały wyższe niż zwykle temperatury wody i brak wiatru ze względu na przejście od El Niño do La Niña, co napędza wzrost tropikalny.

„Beryl znalazła środowisko z bardzo ciepłą wodą oceaniczną o tej porze roku” – powiedziała Brennan.

Systemy wczesnego lata w tej części Atlantyku są oznaką nadchodzącego sezonu szybkich huraganów. Badania z Phil Klotzbach jest ekspertem od huraganów i pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Stanowym w Kolorado. Ogólnie rzecz biorąc, temperatury oceanów w czerwcu i lipcu nie są wystarczająco wysokie, aby umożliwić rozwój systemów tropikalnych.

Krajowa Służba Meteorologiczna Prognozy przewidywali W tym sezonie nazwano od 17 do 25 burz, z czego 13 stało się huraganami.

„To wynik powyżej średniej” – zauważyła Brennan.

Monica Garrett, Gene Norman, Michael Rios, Marlon Sordo, Sandy Sidhu, Melissa Alonso, Isaac Yee i Brandon Miller z CNN wnieśli swój wkład w powstanie tego raportu.