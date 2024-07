Inflacja w strefie euro, czerwiec 2024 r

W czerwcu inflacja cen energii w strefie euro wyniosła 0,2% rok do roku, co stanowi wyraźną zmianę w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy sektor ten odczuwał silną presję inflacyjną.

Inflacja bazowa w strefie euro spadła w czerwcu do 2,5%, podała we wtorek agencja statystyczna Unii Europejskiej, podczas gdy uważnie obserwowane wskaźniki bazowe i usługowe pozostały na niezmienionym poziomie.

Według danych cenowych LSEG rynki pieniężne widzą duże szanse na kolejne dwie obniżki stóp procentowych po 25 punktów bazowych każda na pozostałych czterech posiedzeniach EBC. Szansa na kolejną obniżkę w tym miesiącu wynosi jedynie 33%.

Euro, które w ostatnich tygodniach borykało się z trudnościami w cieniu ryzyka politycznego związanego ze zbliżającymi się wyborami we Francji, po publikacji danych straciło na wartości. Do godziny 10:30 czasu londyńskiego spadł o 0,2% w stosunku do dolara amerykańskiego i 0,05% w stosunku do funta brytyjskiego.

Analityk rynku walutowego Ballinger Group, Kyle Chapman, powiedział, że poza lekkim ochłodzeniem cen żywności – inflacja żywności nieprzetworzonej spadła do 1,4% z 1,8% – ogólnie rzecz biorąc, najnowszy wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich był „wirtualną powtórką danych z maja”.

„To wystarczy, aby przerwać posiedzenie EBC w tym miesiącu. Utrzymująca się inflacja w sektorze usług może sprawić, że bezrobocie stanie się prawdziwym problemem dla decydentów” – stwierdził Chapman w notatce.

„W tym roku nie ma zauważalnego spadku inflacji w usługach i jest mało prawdopodobne, aby EBC znacząco obniżył stopy procentowe, dopóki taki nie nastąpi”.

Perspektywy stóp procentowych będą zależeć od kwartalnych prognoz makroekonomicznych ekspertów EBC i tego, czy wzrosną one, dodał Chapman.

W czerwcu pracownicy EBC podnieśli prognozę średniorocznej inflacji na 2024 r. do 2,5% z 2,3% oraz prognozę na 2025 r. do 2,2% z 2%.