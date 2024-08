Izrael zamyka lotnisko Ben Guriona, Hezbollah wystrzeliwuje rakiety w Liban

JEROZOLIMA (AP) – Izrael przeprowadził wczesną niedzielę naloty na południowy Liban, aby odeprzeć poważny atak rakietowy i rakietowy Hezbollahu. W odpowiedzi grupa bojowników wystrzeliła setki rakiet i dronów, aby pomścić zabicie najwyższego dowódcy w zeszłym miesiącu.

Obie strony przerwały ciężką strzelaninę o północy i natychmiast zasygnalizowały koniec dalszej eskalacji. Orzeczenie to następuje w czasie, gdy w Egipcie prowadzone są rozmowy na wysokim szczeblu mające na celu zawieszenie broni 10-miesięczna wojna Izrael-Hamas w Gazie Dyplomaci mają nadzieję, że złagodzi to napięcia regionalne.

Izrael i Hezbollah oświadczyły, że ich celem są wyłącznie cele wojskowe. Izraelska armia podała, że ​​jeden żołnierz zginął wraz z marynarką wojenną, a dwóch innych zostało rannych w wyniku przechwycenia nadlatującego ognia lub odłamków. Grupy podały, że zginęło dwóch bojowników Hezbollahu i jeden bojownik sojuszniczy.

Hezbollah nazwał to początkowym odwetem za atak na izraelskie pozycje wojskowe Zabójstwo Fuada Shukura W zeszłym miesiącu podczas izraelskiego nalotu na Bejrut. Oczekuje się, że przywódca Hezbollahu Hassan Nasrallah będzie przemawiał później w niedzielę.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział, że wojsko przechwyciło tysiące rakiet wycelowanych w północny Izrael i zestrzeliło drony wycelowane w centrum kraju.

„Powtarzam – to nie koniec historii” – powiedział.

Samoloty zostały zawrócone, gdy zawyły syreny alarmowe

W północnym Izraelu zawyły syreny alarmowe, międzynarodowe lotnisko w Izraelu zostało zamknięte, a loty przekierowane na około godzinę. Izraelskie Dowództwo Frontu Wewnętrznego zniosło później ograniczenia na większości obszarów.

Rzecznik izraelskiej armii, podpułkownik Nadav Shoshani, powiedział, że Hezbollah planuje zaatakować cele w północnym i środkowym Izraelu. Wstępne oceny wykazały „bardzo małe zniszczenia”, ale wojsko było w stanie najwyższej gotowości. Dodał, że w atakach wzięło udział około 100 izraelskich samolotów.

Hezbollah powiedział, że w jego ataku wykorzystano ponad 320 rakiet Katiusza i „dużą liczbę” dronów wycelowanych w kilka miejsc w Izraelu. Stwierdzono, że operacja była „tajnym izraelskim celem wojskowym, który zostanie ogłoszony później” i której celem były „bazy i obozy wroga oraz obiekty Żelaznej Kopuły (obrony przeciwrakietowej)”.

Hezbollah powiedział, że ataki pozwolą im na przeprowadzenie uderzeń w głąb Izraela, ale w późniejszym oświadczeniu stwierdzono, że „dzisiejsze operacje wojskowe zostały zakończone”. Odrzuciła twierdzenie Izraela, że ​​odeprzeł silny atak. Ani Izrael, ani Hezbollah nie przedstawiły dowodów na swoje twierdzenia.

Niektórzy Izraelczycy byli zszokowani. Emerytowana nauczycielka Sadia Even Tzur (76 l.) z położonego na północy miasta Akka powiedziała, że ​​była w synagodze, gdy zniszczono jej sypialnię, i wróciła do domu pięć minut później. „Poszedłem na górę i zobaczyłem ogrom cudu, który mi się przydarzył” – powiedział. Okno było wybite, a na jego łóżku leżały śmieci.

Konserwatywny minister gospodarki Libanu Amin Salam powiedział po nadzwyczajnym posiedzeniu rządu, że urzędnicy byli „trochę zbyt optymistyczni”, jeśli chodzi o spowolnienie ekspansji. „Odczuwamy ogromną ulgę, że obie strony potwierdziły zakończenie oczekiwanego postępowania” – powiedział.

Prezydent Joe Biden „uważnie monitoruje wydarzenia w Izraelu i Libanie” – powiedział Sean Chavet, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Sekretarz obrony Lloyd Austin rozmawiał ze swoim izraelskim odpowiednikiem Yoavem Gallantem – poinformował Pentagon. Połączonych Szefów Sztabów gen. CQ Brown odbywa wizytę regionalną obejmującą Izrael, Egipt i Jordanię.

Na razie udało się uniknąć wojny totalnej

Randa Slim, starszy pracownik Instytutu Bliskiego Wschodu z siedzibą w Waszyngtonie, powiedziała, że ​​„nadal podlega to warunkom zaangażowania i jest mało prawdopodobne, aby na tym etapie doprowadziło to do wojny totalnej”.

Danny Citrinowicz, ekspert izraelskiego Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem Narodowym, powiedział, że Hezbollah może próbować „zrównoważyć równanie bez przekształcania się w wojnę”. Obie strony mają nadzieję, że ich historia wystarczy, aby ogłosić zwycięstwo i uniknąć szerszego konfliktu – dodał.

Hezbollah zaczął atakować Izrael natychmiast po rozpoczęciu wojny w Gazie, którą wywołał atak Hamasu 7 października na południowym Izraelu. Izrael i Hezbollah niemal codziennie wymieniają ogień, wysiedlając dziesiątki tysięcy ludzi po obu stronach granicy.

Uważa się, że Hezbollah stoczył spór z Izraelem w 2006 roku Bardzo potężny Teraz. Stany Zjednoczone i Izrael szacują, że mają około 150 000 rakiet, które mogą uderzyć w dowolne miejsce w Izraelu. Grupa opracowała drony i amunicję precyzyjnie naprowadzaną zdolną ominąć obronę Izraela.

Izrael obiecał miażdżącą reakcję na każdy większy atak Hezbollahu. Posiada rozbudowany, wielowarstwowy system obrony przeciwrakietowej i jest wspierana przez koalicję pod przewodnictwem USA, która pomogła zestrzelić setki rakiet i dronów wystrzelonych z Iranu na początku tego roku. Była armia amerykańska Buduje swoje siły w całym regionie w ostatnich tygodniach.

Hezbollah jest bliskim sojusznikiem Iranu Groził także odwetem wobec Izraela Za zabicie w zeszłym miesiącu starszego przywódcy Hamasu Ismaila Haniyeha w Teheranie. Izrael nie powiedział, czy był w to zamieszany.

W niedzielę irańskie media państwowe poinformowały o ataku Hezbollahu, nazywając go sukcesem, ale irańskie władze nie udzieliły natychmiastowego komentarza.

Stany Zjednoczone i inni mediatorzy uważają zawieszenie broni w Gazie za klucz do uniknięcia szerszej wojny na Bliskim Wschodzie. Hezbollah powiedział, że zaprzestanie ataków na Izrael, jeśli utrzyma się zawieszenie broni.

Celem Egiptu są niedzielne rozmowy na wysokim szczeblu w Kairze Zmniejsz luki Zawieszenie broni i plan uwolnienia więźniów Hamasu. W rozmowach uczestniczyli dyrektor CIA William Burns i David Barnia, szef izraelskiej agencji wywiadowczej Mossad.

Hamas wysłał delegację do mediacji za pośrednictwem mediatorów egipskich i katarskich, ale nie brał bezpośredniego udziału w rozmowach.

Współpracowali z nami autorzy prasy Karim Sehayeb w Bejrucie, Melanie Littman w Tel Awiwie w Izraelu, Sami Magti w Kairze, Alexis Tribullard w Acre w Izraelu i Amar Madani w Buellton w Kalifornii.