Książę Harry, Meghan Markle dokumentują „puch i bzdury” wewnątrz murów pałacu: królewski ekspert

Książę Harry A film dokumentalny Meghan Markle „Harry i Meghan” zachęca widzów do rozmowy. A zdaniem eksperta rządowego nie jest to dobre.

Neil Sean był gościem w programie „The Story with Martha Macallum” w piątek i powiedział, że program księcia i księżnej Sussex w serwisie Netflix wydawał się brytyjskiej publiczności „bzdura i nonsens”, „zwłaszcza w murach pałacu”.

McCallum udostępnił klip, na którym Harry w serialu mówi swojemu bratu: – krzyknął książę William Kiedy Harry postanowił w 2020 roku zrezygnować z królewskich obowiązków i przenieść się do Kalifornii z Meghan Markle.

„Tutaj wygląda to po prostu puchato i nonsensownie, zwłaszcza w obrębie murów pałacu” — powiedział Sean. „Wielki problem, Marto, polega na tym: kontynuacja tkanki kłamstw, oczywiście, Megan [Markle] A Harry dostarczył informacji o personelu pracującym w pałacu. To jest duży problem”.

Książę William, Kate prowadzą interesy jak zwykle Książę Harry, Meghan Markle kontynuują roszczenia Bombshell

Sean zauważa moment, w którym Harry miga na ekranie telefonu, obwiniając agresywną wiadomość od Williama.

„Właściwie, nie pamiętam żadnej konkretnej wiadomości od Williama do Harry’ego” – powiedział Sean. „Więc co w tym było? Dlaczego nie pokazano tego przed kamerą? Wiele osób zadaje pytanie, czy to prawda”.

Rodzina królewska, w tym król Karol III, książę William i Kate Middleton, nie skomentowali publicznie dokumentu. Prowadzenie działalności jak zwykle.

W czwartek księżna Walii wykonała swoje drugie doroczne „Royal Carols: Razem na Boże Narodzenie” wydarzenie.

W wydarzeniu uczestniczyły dzieci Middletona i księcia Williama, książę Jerzy i księżniczka Charlotte, a także król Karol III i Camilla, królowa małżonka.

Wcześniej tego dnia Netflix wypuścił drugą odsłonę dokumentu „Harry i Meghan”, który skupia się na odejściu księcia i księżnej Sussex z królewskiego życia, który został stworzony przez prasę „Mexit”.

W 2020 roku para ogłosiła, że ​​rezygnuje ze stanowiska starszych członków brytyjska rodzina królewska.