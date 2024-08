Kylian Mbappe mówi, że po Superpucharze Realu Madryt nie ma ograniczeń co do składu drużyny

Kyliana Mbappe Powiedział, że „nie ma ograniczeń” co do liczby bramek, które on i Real Madryt mogą strzelić w tym sezonie po tym, jak nie trafił w bramkę w swoim debiucie, gdy klub pokonał Atalantę 2:0 w Superpucharze UEFA.

Po pierwszej połowie w Warszawie Federico Valverde Nawrócił się w 59. minucie Winicjusz JrCross, Mbappe strzelił swojego pierwszego gola w Madrycie po dziewięciu minutach dzięki zręcznemu ataku. Rodrigo Winicjusz i Judy Bellingham.

„Jesteśmy w Realu Madryt, nie mamy limitu, ja nie mam limitu” – powiedział Mbappé Movistarowi po środowym meczu, kiedy zapytano go, czy 50 goli w sezonie to realistyczny cel. „Jeśli uda mi się strzelić 50 goli, to będzie 50. Ale najważniejsze jest zwycięstwo jako zespół i postęp, ponieważ zwyciężymy jako zespół”.

Mbappé dołączył do Madrytu na darmowy transfer z Paris Saint-Germain tego lata, podpisując pięcioletni kontrakt i kończąc długą, głośną sagę transferową.

Reprezentant Francji rozpoczął mecz o Superpuchar, w którym zeszłoroczny zwycięzca Ligi Mistrzów Madryt zmierzył się ze zwycięzcą Ligi Europy Atalanta z Włoch, grając jako środkowy napastnik po tygodniu nawiązywania więzi z nowymi kolegami z drużyny. Trening przedsezonowy.

„Wspaniały wieczór” – powiedział Mbappé. „Długo czekałem na ten moment z tą koszulką, z tą plakietką, dla tych fanów. To był dla mnie wspaniały moment.

„Zdobycie trofeum jest bardzo ważne, wiemy o tym [at Madrid] Zawsze musimy wygrywać. Jestem bardzo szczęśliwy, że w swoim pierwszym meczu strzeliłem gola dla napastników takich jak ja, ale co ważniejsze, miło jest grać.

Madryt ustawił się w szeregu z Brazylijczykami Viníciusem i Rodrygo po obu stronach Mbappé i Bellinghama za nim w ataku wybranym przez trenera Carlo Ancelottiego.

Piłkarze Realu Madryt świętują po zdobyciu Superpucharu UEFA. Dobre zdjęcia

„To dwaj wspaniali gracze” – powiedział Mbappé zapytany o Viniciusa i Bellinghama, którzy wyznaczyli mu bramkę. „Ale tutaj jesteśmy dobrzy na każdym poziomie. Jestem szczęśliwy, że mogę grać w pełnym składzie, jaki mamy. Na pewno się poprawimy, przede wszystkim ja, ale dzisiejszy dzień był pozytywnym krokiem”.

„Zasługują na to” – powiedział pomocnik Valverde zapytany o jednostkę atakującą. „Miejmy nadzieję, że będą mogli cieszyć się taką samą liczbą meczów, jak dzisiaj. Niech się cieszą i grają dobrze, a my będziemy ich wspierać i biegać za nimi!”

Bellingham został wybrany MVP meczu, a podczas rozmowy z mediami po meczu określił Mbappé jako „fantastycznego”.

„Pomyślałem [Mbappé] Wcześniej było to niesamowite” – powiedział Bellingham. „Teraz mam szansę zagrać z nim i przyjrzeć się szczegółom z nieco bliżej: tempo, jakość, praca bez piłki, sposób, w jaki jest liderem i sposób, w jaki się komunikuje.

„Nie mogę wypowiadać się o nim wystarczająco dobrze. Ludzie mówili o jego przybyciu tutaj od dłuższego czasu i mam wrażenie, jakby był tu od jakiegoś czasu. Świetnie się wpasowuje”.

Ancelotti przyznał, że nowy zespół potrzebował czasu na aklimatyzację podczas powolnego początku turnieju, ale powiedział, że od tego czasu znalazł równowagę, na którą liczył jego zespół.

„[Mbappé] Strzelanie wielu bramek wymaga jakości” – powiedział Ancelotti. „Musimy szukać równowagi jako zespół. Mieliśmy to dzisiaj. W pierwszej połowie nasz poziom gry nie był najlepszy, ale za to w obronie naszej drużyny grało świetnie.

„W pierwszej połowie mieliśmy trochę problemów, ponieważ Atalanta mocno naciskała. Są bardzo dobrzy w defensywie. W pierwszej połowie wygrali więcej bitew od nas. W drugiej połowie mieliśmy przed sobą więcej miejsca. I oczywiście w przestrzeń, Rodrygo, Vinícius i Mbappé byli bardzo niebezpieczni.

W niedzielę na Majorce Madryt rozpocznie obronę tytułu La Liga.