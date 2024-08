Miasta północno-wschodnie wprowadzają dobrowolną godzinę policyjną, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób przenoszonych przez komary

Cztery miasta Massachusetts – Douglas, Oxford, Sutton i Webster – wprowadziły dobrowolne wieczorne blokady, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się śmiertelnej choroby. Choroba przenoszona przez komary .

Decyzja została podjęta po tym, jak Departament Zdrowia Publicznego stanu Massachusetts (DPH) potwierdził pierwszy przypadek wschodniego zapalenia mózgu koni (EEE) u człowieka od 2020 r. w hrabstwie Worcester.

Według zalecenia dotyczącego zdrowia publicznego udostępnionego Fox News Digital, w środę Oxford Board of Health głosowało za zaleceniem, aby ludzie pozostawali w domach po godzinie 18:00, ze skutkiem natychmiastowym 30 września.

Od 1 października zaleca się przebywanie w pomieszczeniach zamkniętych po godzinie 17:00 aż do pierwszych silnych przymrozków.

Za okres od zmierzchu do świtu uważa się „ Czas szczytu komarów ” – napisano w powiadomieniu.

W poradniku wskazano cztery społeczności jako „krytyczne ryzyko”.

„Za ochronę zdrowia odpowiedzialna jest komisja ds. zdrowia Zdrowie publiczne Bardzo poważnie podchodzimy do sprzętu EEE i gorąco zachęcamy mieszkańców do stosowania się do tych zaleceń, biorąc pod uwagę powagę problemu EEE i jego obecność w naszej społeczności” – powiedział rzecznik miasta Oxford w e-mailu do Fox News Digital.

„Jak dotąd w tym roku w Massachusetts tylko jeden człowiek został zarażony EEE, ale w całym stanie komary uzyskały pozytywny wynik testu na obecność EEE”.

Jak wynika ze środowej notatki zarządcy miasta Oksfordu przekazanej Fox News Digital, zarażony mężczyzna mieszkający w Oksfordzie „przebywa w szpitalu i odważnie walczy z wirusem”.

Blokady są traktowane jako zalecenie i nie będą egzekwowane, jeśli mieszkańcy się nie zastosują, powiedziała rzeczniczka miasta.

„Chcemy edukować naszych mieszkańców na temat EEE i powagi choroby oraz uświadamiać ich o ryzyku” – kontynuowano w oświadczeniu.

„Jeśli jednak chcą korzystać z pól miejskich poza tymi zaleceniami, muszą przedstawić dowód ubezpieczenia i podpisać formularz zabezpieczenia”.

Oksford współpracuje z trzema innymi społecznościami obarczonymi krytycznym ryzykiem i wszystkie cztery oferują podobne zalecenia, potwierdziła rzeczniczka.

„ Szkoły funkcjonują „Dostosowuj harmonogram meczów, tak aby treningi i mecze odbywały się wcześniej wieczorami i w weekendy” – napisano w e-mailu.

Fox News Digital zwrócił się do szkół publicznych w Oksfordzie z prośbą o komentarz.

Co to jest wschodnie zapalenie mózgu koni?

Wschodnie zapalenie mózgu koni Spowodowane przez wirusa Według amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), które opisuje EEE jako „rzadką, ale poważną chorobę”, choroba rozprzestrzenia się poprzez ukąszenie zarażonego komara.

„Wschodnie zapalenie mózgu koni może powodować infekcję mózgu (zapalenie mózgu), która może być śmiertelna”.

Agencja podaje na swojej stronie internetowej, że każdego roku w USA odnotowuje się zaledwie kilka przypadków, głównie we wschodnich stanach lub na wybrzeżu Zatoki Perskiej.

CDC twierdzi, że ludzie i inne zwierzęta zakażone wirusem są uważani za „żywicieli ze ślepej uliczki”, co oznacza, że ​​nie mogą zostać przeniesieni na kąsające je komary.

Typowe objawy EEE może obejmować gorączkę, wymioty, biegunkę, ból głowy, sztywność karku, drgawki, zmiany zachowania i bezsenność.

Zwykle pojawiają się one od pięciu do dziesięciu dni po ukąszeniu.

Choroba jest śmiertelna, śmiertelność wynosi 30% dotkniętych nią osób. Według CDC może również prowadzić do przewlekłych deficytów neurologicznych.

„Wschodnie zapalenie mózgu koni może powodować infekcję mózgu (zapalenie mózgu), która może być śmiertelna” – mówi Edward Liu, lekarz medycyny, dyrektor. Choroby zakaźne w Hackensack Meridian Jersey Shore University Medical Center – podała Fox News Digital.

Według Liu osoby starsze i z obniżoną odpornością są bardziej narażone na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych przenoszone przez komary.

dr. John Ayers potwierdził Fox News Digital, że EEE jest „poważnym, ale niezwykle rzadkim”.

„Bez wyraźnych środków zapobiegawczych przypadki są znacznie rzadsze niż uderzenie pioruna” – stwierdził.

Zapobieganie i leczenie

Fakt, że lokalne komary są nosicielami wirusa i że pacjent z Massachusetts został zakażony, jest „niepokojący” – powiedział Liu.

„Chociaż wieczorne blokady mogą być bezpieczne, inne opcje obejmują edukację społeczeństwa o ryzyku, promowanie stosowania środków odstraszających komary i opryski, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się komarów” – poradził.

Ayers dodał: „Nie sądzę, że można coś zrobić, aby znacząco zmniejszyć indywidualne ryzyko zachorowania, ponieważ są one Już bardzo niski .”

„Nie ma lekarstwa na to wirusowe zapalenie mózgu, dlatego jedynymi środkami są profilaktyka i leczenie wspomagające”.

Zgadza się, że zabijanie komarów, ograniczanie stojących zbiorników wodnych, w których mogą się zagnieździć, i opryski w celu zabicia ich larw to powszechne strategie zabijania komarów.

„Nie ma lekarstwa na te wirusowe zapalenie mózgu, dlatego jedynymi środkami są profilaktyka i leczenie wspomagające” – zauważył Liu.

Obecnie dostępne Brak szczepionki Koń wschodni na zapalenie mózgu.

CDC potwierdziło, że zapobieganie ukąszeniom komarów jest najlepszym sposobem zapobiegania infekcji.

