Misja Polaris Dawn firmy SpaceX to nowe podejście do spacerów kosmicznych i skafandrów kosmicznych

Misja SpaceX Polaris Dawn przygotowuje grunt pod pierwszy komercyjny spacer kosmiczny Kiedy SpaceX wystrzeli w tym miesiącu misję Polaris Dawn, wzniesie się wyżej niż jakakolwiek załoga od czasów Apollo – ale w tej historii jest więcej.

Jak rozwiązać kosmiczną chorobę lokomocyjną, aby astronauci nie mieli „mdłości i wymiotów” przez całą misję?

co z tobą? Przetestuj nowy skafander kosmiczny Chcesz mieć pewność, że działa nie tylko w stanie nieważkości, ale także w próżni kosmicznej?

I wreszcie, jak by to było wystartować w kosmos?

To tylko niektóre z pytań, na których skupi się załoga nadchodzącej misji Polaris Dawn, przygotowując się do historycznej misji cywilnej, która ma odbyć się na pokładzie SpaceX Dragon na pokładzie rakiety Falcon 9 z Cape Canaveral wczesnym wtorkiem.

Florida Today przeprowadziło wywiady z dwoma członkami załogi Polaris Dawn: Sarah Gillis, która jest trenerką astronautów w SpaceX, i Anną Menon, która pracuje w kontroli misji w SpaceX i nadzoruje operacje załogi.

Dołączają do miliardera-przedsiębiorcy Jareda Isaacmana (który dowodził pierwszą całkowicie cywilną misją na orbitę, Inspiration4) i byłego podpułkownika Sił Powietrznych Scotta „Kida” Poteeta, który będzie pilotem Polaris Dawn.

Przed kwarantanną przed startem Gillis i Menon w szeroko zakrojonym wywiadzie rozmawiali o nowych skafandrach kosmicznych SpaceX, które czterej członkowie załogi będą nosić podczas spaceru kosmicznego Isaacmana, o tym, jak będą się czuć w dniu startu i jakie smakołyki otrzymają wynieść na orbitę.

Jak SpaceX testowało nowe skafandry kosmiczne

Kiedy będzie następna edycja na Florydzie? Czy dzisiaj jest premiera? Harmonogram nadchodzących startów rakiet NASA z SpaceX na Florydzie

P: To pierwszy tego rodzaju kombinezon, ponieważ poprzednie kombinezony SpaceX nigdy nie były projektowane do użytku poza statkiem kosmicznym. Jakie masz szkolenie w zakresie nowych skafandrów kosmicznych?

Gillisa: Naprawdę fajne w tej misji jest to, że tworzymy nowy element szkoleniowy, ponieważ nigdy wcześniej nie musieliśmy trenować przed spacerem kosmicznym. Oczywiście zaczęliśmy od naszego standardowego programu szkoleniowego, przez który przechodzi każdy członek załogi NASA Żyje i lata w smoku.

Przyjrzeliśmy się, jakie umiejętności musimy ćwiczyć, aby faktycznie odbyć spacer kosmiczny. Wszystko zależy od ruchów ciała w kombinezonie i zrozumienia środowiska, w którym się znajdujesz oraz sposobu, w jaki się poruszasz, zachowujesz i wykonujesz.

Istnieje również aspekt mentalny, związany z podjęciem tego wyzwania jako zespół i pracą w zespole oraz upewnieniem się, że jesteś naprawdę przygotowany. Odwiedziliśmy wszystkie jego strony.

Zespół SpaceX pracuje nad zupełnie nowym skafandrem kosmicznym, który miałby to wspierać i zamiast podążać tradycyjną drogą zakładania skafandra i wrzucania go do wody, jest to analog, którego NASA używała przez jakiś czas do celów szkoleniowych. Spacery kosmiczne – nie mamy luksusu posiadania dwóch skafandrów, jednego, który można pływać po wodzie, a drugiego, którego można używać i na suchym powietrzu.

Aktywnie szyliśmy ubrania. Zamiast tego wymyślili niesamowite i innowacyjne rozwiązanie polegające na włożeniu naszego skafandra do uprzęży zawieszenia, a następnie zamontowaniu określonych modeli fizycznych. W ten sposób możesz stworzyć symulator mikrograwitacji, w którym możesz całkowicie skompresować skafander.

Przeanalizowaliśmy, wiesz, każdą sytuację, z jaką mogą się zmierzyć osoby odpowiedzialne za symulację naziemną (symulację) – warunki przerwania, kryteria decyzji – więc czujemy, że jesteśmy naprawdę gotowi, aby w to wejść.

P: Kiedy otworzy się Smoczy Właz, wszyscy zostaniecie wystawieni na działanie pustki kosmicznej. Jakie testy przeprowadziła SpaceX, aby upewnić się, że kombinezony działają w tym środowisku?

Menon: Doskonale wiemy, że ubrania mogą w tym przypadku obciążać. Przeprowadzili bardzo szeroko zakrojone testy na ziemi w SpaceX – to naprawdę niesamowite pod względem sprzętu.

Następnie bierzemy te kombinezony i testujemy je w komorze próżniowej w Houston w ramach ostatecznego testu akceptacyjnego. W tym czasie dużo czasu spędziliśmy na prowadzeniu spraw.

Jaki jest cel SpaceX w zakresie nowych skafandrów kosmicznych?

P: Jak według Ciebie skafandry kosmiczne SpaceX zmienią zasady gry w przemyśle kosmicznym?Menon: Wiesz, myślę, że to krok w stronę niektórych długoterminowych ambicji SpaceX, ale także długoterminowych ambicji ludzkich lotów kosmicznych. SpaceX przewiduje świat składający się z wielu planet, na którym możliwe jest życie ludzkie, a pewnego dnia wylądujemy na powierzchni Marsa.

Rozpoczęły się wysiłki załogowych lotów kosmicznych, aby ludzie mogli wrócić na powierzchnię Księżyca. Jest wiele wielkich celów, a te wysiłki wymagają wielu skafandrów kosmicznych. Jeśli zamierzasz polecieć na Księżyc lub Marsa, będziesz chciał opuścić swój statek kosmiczny i postawić stopę na tej innej powierzchni. Do tego potrzebny jest skafander kosmiczny.

Myślę, że posiadanie dodatkowych umiejętności – dodatkowego uczenia się – wszyscy możemy dzielić się tą wiedzą i uczyć się od siebie nawzajem. Może to tylko dobrze wróżyć przyszłości lotów kosmicznych człowieka.

Na czym jeszcze skupia się misja Polaris Dawn?

P: W jakich eksperymentach lub celach będziesz uczestniczyć podczas misji?

Menon: W ramach tej misji wykonujemy około 40 eksperymentów naukowo-badawczych. Zasadniczo mamy kilka kluczowych celów misji.

Był to pierwszy lot na dużą wysokość, pierwszy komercyjny spacer kosmiczny i test systemu komunikacji laserowej Starlink dla załogowego statku kosmicznego Dragon.

Ale zasadniczo w każdej chwili pomiędzy głównymi celami misji będziemy tam zajmować się nauką i badaniami. Przywiązujemy wagę do tego, aby każda minuta była wykorzystywana na rzecz długoterminowych wysiłków w zakresie lotów kosmicznych i poprawy życia ludzkiego.

Zatem nauka, którą się zajmujemy, obejmuje wiele różnych dziedzin, ale wiele z niej faktycznie pomaga rozwiązać problemy, które musimy rozwiązać, aby życie było wieloplanetarne.

Aby podać kilka przykładów, kilka eksperymentów dotyczy kosmicznej choroby lokomocyjnej, która dotyka 60% astronautów, gdy po raz pierwszy zetkną się z mikrograwitacją. Często powoduje to u nich mdłości, drażliwość i często utratę sprawności przez pierwsze trzy dni, gdy przystosowują się do nowego środowiska.

Jeśli wyobrazisz sobie świat, który wysyła w przestrzeń kosmiczną 100 osób jednocześnie, 60 osób będzie unosić się i wymiotować. Nie będzie to bardzo czysty i produktywny statek kosmiczny. Tak naprawdę rozwiązanie tego problemu, lepsze zrozumienie, kto to dostaje i jak temu zaradzić, będzie bardzo ważne dla naszych przyszłych wysiłków w zakresie lotów kosmicznych.

Innym rodzajem badań naukowych, które prowadzimy, są problemy ze wzrokiem, które dotykają astronautów przebywających przez długi czas w warunkach mikrograwitacji. Istnieje zespół zwany zespołem nerwowo-ocznym związanym z lotami kosmicznymi.

NASA i inne instytucje na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przeprowadziły już doskonałe badania na ten temat. Ale jest jeszcze wiele do nauczenia się. Wiele pozostaje jeszcze do zrobienia, aby w pełni zrozumieć mechanizmy, które je powodują.

Jaki jest harmonogram misji Polaris Dawn?

P: Jak długo będzie trwało zadanie?

Gillisa: Nasz harmonogram pracy podczas naszego lotu obejmuje pięć dni. Mamy około 120 godzin materiałów eksploatacyjnych. Potem pozostaje duży margines, ale realistycznie rzecz biorąc, nasz oczekiwany harmonogram wynosi około 120 godzin. Jeśli pogoda się pogorszy i będziemy musieli wcześniej wrócić do domu, oczywiście, że możemy. Ale jak wspomniała Anna, mamy pełny harmonogram, więc miejmy nadzieję, że uda nam się zobaczyć cały czas na orbicie.

Data premiery Polaris Dawn

P: Czego nie możesz się doczekać w dniu premiery? Jak będzie przebiegał dzień premiery?

Gillisa: Przed startem spędzimy siedem lub dziesięć dni w Cape. Przed nami tydzień szkolenia, które jest jak aktualizacja ustawień Pada i tego, czego możemy się spodziewać w dniu premiery.

Będziemy także widzieć ciągły ogień naszej rakiety i patrzeć, jak wylatuje z platformy.

Zatem (jest) kilka fajnych kamieni milowych przed premierą, przez które przejdziemy.

Zanim dotarliśmy do dnia premiery, symulowaliśmy sekwencję startu kilka razy i nie było żadnych niespodzianek, wszystko przebiega gładko i mamy dobrą pogodę.

Jestem bardzo ciekawa, jakie będą moje emocje w tym momencie. Myślę, że wspaniale będzie w końcu polecieć tą niesamowitą rakietą i statkiem kosmicznym, nad którymi zespół SpaceX tak długo pracował i testował.

Z pewnością będę myślał o wszystkich inżynierach, którzy pracowali nad projektowaniem, testowaniem i walidacją naszego systemu. Bardzo się cieszę, że tam jestem.

Menon: Słyszeliśmy, że wchodzą na statek kosmiczny i czują się, jakby byli w symulatorze – ponieważ ćwiczyli to wiele razy.

Gillisa: To właśnie jest fajne w treningu — naprawdę przygotowuje cię zarówno nominalnie, jak i nominalnie, oraz to, co musisz zrobić w każdej sytuacji.

Uczta dla smoka: co jesz w kosmosie?

P: Zabawne pytanie – czy planujesz przynieść jakieś smakołyki?

Menon: Cóż, zespół SpaceX rozwiązał problem żywności w bardzo kreatywny sposób. Pakują nam świeżą żywność na dzień lub więcej. Pakują go w lodówce, a sposobem, w jaki utrzymują go w chłodzie i świeżości, jest zamrażanie kawy parzonej na zimno. Tak więc kostki lodu z kawy topią się, a my pijemy kawę, która wspaniale przygotowuje dla nas jedzenie. Zatem pizza w kosmosie, kanapki w kosmosie, warzywa w kosmosie i tego typu rzeczy są bardzo, bardzo cenione.

A potem dostajemy takie jedzenie typu kempingowego, które kochamy i w którym jesteśmy świetni – jak Clif Bars.

P: Czy jest coś na temat misji Polaris Dawn, co chciałbyś dodać?

Menon: Myślę, że program Polaris i inicjatywy Polaris Dawn stanowią elementy składowe przyszłości eksploracji kosmosu przez człowieka i naszej wspólnej przyszłości. Ale tak naprawdę próbuje coś zmienić tu i teraz.

Nie chcemy ignorować problemów, przed którymi stoimy na Ziemi. Dlatego jednym ze sposobów, w jaki to robimy, jest dalsze zbieranie funduszy i zwiększanie świadomości na temat Szpitala Badawczego Dziecięcego St. Jude. Nasz dowódca, Jared Isaacman, odbył wcześniejszą misję – Inspiracja 4 – i w ramach tej misji zebrał dla św. Judy ponad 250 milionów dolarów.

Brooke Edwards jest reporterem kosmicznym „Floryda Today”. Skontaktuj się z nią [email protected] lub w X: @brookofstars.