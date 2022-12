Najważniejsze wydarzenia Francja – Maroko: Francja zakwalifikowała się do drugiego z rzędu finału mistrzostw świata

bajka o Kopciuszku Mistrzostwa Świata FIFA 2022 Jako, że środa dobiegła końca Francja Usunięto Maroko , 2: 0, zakończył półfinał na stadionie Al Bad i wysłał Francję do drugiego z rzędu finału mistrzostw świata. Francuzi są teraz piątym obrońcą tytułu, który awansował do finału mistrzostw świata, dołączając do Włoch w 1938, Brazylii w 1962, Argentyny w 1990 i Brazylii w 1998.

Francja stoi teraz w obliczu Argentyna Niedzielny mecz o mistrzostwo ( 10:00 ET w FOX i aplikacji FOX Sports ), podczas gdy Maroko bierze Chorwacja Sobota w meczu o trzecie miejsce ( 10:00 ET w FOX i aplikacji FOX Sports )

Najciekawsze mecze Francja – Maroko | Mistrzostwa Świata FIFA 2022

Gratulacje dla dwóch największych wszechczasów!

Oto najlepsze sztuki!

Francja 2, Maroko 0

5′: Gol! Bramka Hernandeza dała Francji prowadzenie 1:0

Theo Hernandeza Francja prowadzi 1:0 po uderzeniu zza pola karnego. To był dopiero drugi gol stracony przez Maroko na tych mistrzostwach świata, pierwszy po samobójczym trafieniu.

Theo Hernandez z Francji zdobywa bramkę w 5 minucie meczu z Marokiem. Theo Hernandez z Francji strzela pierwszego gola w 5. meczu z Marokiem na Mistrzostwach Świata FIFA Mężczyzn 2022.

10′: Maroko prawie wyrównane

bramkarz Francji Hugo Llorisa Broni strzału poza polem karnym Azzedine Ounahi W rezultacie Francja prowadziła 1:0.

17′: Poza słupkiem!

Olivera Giroda Uderz lewą nogą w lewy słupek tuż za polem karnym.

24′: Fani Maroka wciąż nie mogą się doczekać!

36′: Giroud strzela obok bramki!

Francja miała dwie szanse Yusuf Fobana Traci szansę, a potem Giroud strzela obok bramki.

39′: Świetny wślizg nie daje szansy Francji

Jawad El Yamik Wykonał świetny wślizg i zablokował złotą okazję dla Francji w polu karnym.

44′: Tak blisko! Gol meczu jest bliski!

Jawad El Yamik wykonuje piękne uderzenie na granicy z kopnięciem roweru, ale zostaje odrzucony przez słupek!

52′: Mbappe upada

Kylian Mbappe zostaje zdjęty po wślizgu i otrzymuje pomoc medyczną na boisku.

53′: Kibice Maroka czują zmianę tempa

65′: Sportowa rywalizacja wciąż się rozwija

79′: Gol! W końcówce Francja prowadziła 2:0

Randal Kolo Mwani trafił po podaniu zza pola karnego, mimo że wszedł do gry minutę wcześniej!

Randall Kolo Muani z Francji zdobywa bramkę przeciwko Maroku w 79. meczu. Randall Kolo Mwani z Francji po pierwszym kontakcie zdobywa bramkę przeciwko Maroku na Mistrzostwach Świata FIFA Mężczyzn 2022 w 79 min.

92′: Mbappé Mbappé robi różne rzeczy

94′: Maroko wygrywa po raz pierwszy!

Strzał z lewej nogi Abderzaka Hamdallaha został zablokowany przed siatką i oczyszczony przez Francję, utrzymując wynik 2-0 w ostatnich minutach. Ten wynik będzie ostatecznym wynikiem meczu.

Francja może teraz świętować!

Gra szanuje grę

Marokańscy kibice okazują szacunek

Perspektywiczny

Gra wstępna:

Ustawianie sceny

Środowy mecz będzie szóstym meczem pomiędzy Francją a Marokiem na mundialu. Maroko będzie jednak mieć nadzieję, że ten mecz będzie inny niż poprzednie, ponieważ Francja jest niepokonana w poprzednich pięciu meczach (3-2-0).

Francja jest pierwszym mistrzem świata, który dotarł do półfinału od Brazylii w 1998 roku. Po zwycięstwie Francja zostałaby piątym obrońcą tytułu, który awansował do finału mistrzostw świata, dołączając do Włoch w 1938 r., Brazylii w 1962 r., Argentyny w 1990 r. I Brazylii w 1998 r.

Z drugiej strony Maroko jest pierwszym krajem afrykańskim, który dotarł do półfinału mistrzostw świata, a jeśli wygra, odpadnie jako pierwszy. KONMEBOL I UEFA Aby awansować do finału mistrzostw świata.

Ostatnia podróż na linii

Przyjaźń może poczekać

Kyliana Mbappe I Achrafi Hakimi Może być członkami drużyny PSG I przyjaciele poza boiskiem, ale dzisiaj jest zejdzie do nich Dwóch najlepszych na świecie w swoich krajach.

Wycieczka do dżungli w Maroku jest tutaj

Przybył Hakimi

Francja przejmuje boisko

Ogromna owacja, gdy Maroko wychodzi na boisko

Kibice z Maroka wnoszą przedmecz energii!

PRAWDA Znaczenie kolorów koszulek na całym świecie

Przyjaciel kontra przyjaciel o finał

Mbappé sprawdza wentylator podczas rozgrzewki

Fani Maroka gotowi!

Już prawie czas

Strajk i hymny narodowe Francji i Maroka przed meczem półfinałowym Mistrzostw Świata FIFA 2022

Bądź na bieżąco z aktualizacjami!

