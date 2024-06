Oaks Park zostanie otwarty w sobotę; Przejażdżka AtmosFEAR została zamknięta, a 2 tuziny osób zostało uwięzionych na 30 minut

Park rozrywki Oaks zostanie otwarty w sobotę, dzień po awarii „przytłaczającej” huśtawki w parku, w wyniku której dwadzieścia osób utknęło do góry nogami na około pół godziny, co dodatkowo wydłużyło uroczystości w dniu otwarcia.

Park jest otwarty od południa do 20:00, ale przejażdżka Atmphere, która zakończyła się w piątkowe popołudnie na, jak to określili urzędnicy parku, „szczycie”, na pokładzie znajdowało się 28 pasażerów zapiętych pasami i pozostanie zamknięta do odwołania.

Przedstawiciele straży pożarnej w Portland podali w komunikacie prasowym późnym piątkowym wieczorem, że jej zespół ratownictwa linowego pod dużym kątem wziął udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych dla AtmosFEAR w zeszłym roku i pomógł personelowi ratunkowemu bezpiecznie zareagować około 15:00.

„To szkolenie zapewniło wszystkim zaangażowanym silną współpracę i zaplecze, a także umożliwiło dobre planowanie wstępne” – czytamy w komunikacie prasowym. „W rezultacie pracownicy PF&R i parku byli w stanie ręcznie obejść system i bezpiecznie sprowadzić pojazd i wszystkich jeźdźców na ziemię. Dziewięć minut po rozpoczęciu tej ręcznej procedury zawodnik powrócił na ziemię.

