Oferty Big Time na MacBooka Air M3 wciąż aktualne! 13-calowy 149 USD taniej 850 USD, 15-calowy 16 GB 249 USD zniżki

Aktualizacja: Amazon oferuje teraz 15-calowy MacBook Air M2 z dyskiem SSD 512 GB Najniżej jak nigdy dotąd, poniżej 1 dolara 299 dolarów W magazynie. Regularnie 1499 $, teraz możesz zdobyć jednego Wysłano 1199,99 USD. Dowiesz się Poniżej 13-calowe modele M2 799 dolarów I to wszystko Przecenione modele M3 W jeszcze niższych cenach.

Jedna z naszych 10 najlepszych ofert z okazji Prime Day 2024 została obniżona o 150 dolarów za Apple M3 MacBook Air, a teraz powraca kilka konfiguracji. Od początku 850 dolarów! Poniżej omówimy niektóre modele 15-calowe, jedną z najbardziej poszukiwanych konfiguracji w ofercie Wersja 13-calowa z 16 GB RAM I to Wewnętrzny dysk SSD 512 GB – Ten model jest już dostępny zaznaczone do Wysłano 1249,98 USD Dzięki uprzejmości Amazon we wszystkich czterech kolorach. Regularnie 1499 USD, czyli 149 USD zniżki i wszechczasowa cena Prime Day poniżej 1 USD. Niniejsza Umowa również przyłącza się Wariant 8 GB I to poniżej 1 dolara Amazon jest na najniższym poziomie w historii Wysłano 849,98 USD To 149 dolarów zniżki i 50 dolarów więcej niż cena detaliczna, którą monitorujemy w przypadku modelu M2 poprzedniej generacji. Wariant 16 GB to jedna z najlepszych opcji dla większości ludzi i można argumentować, że jest to najlepszy laptop Apple obecnej generacji dostępny dla każdego, kto nie potrzebuje maszyn profesjonalnej klasy – ale 8 GB pozostaje takie samo. Za taką cenę jest w porządku, chyba że jesteś głodny dodatkowej pamięci RAM.

The 149 dolarów Cena spada Zabierz to do Modele 15-calowe nawet dzisiaj. Konfiguracja podstawowa z 8 GB pamięci RAM i wewnętrznym dyskiem SSD 256 GB Teraz sprzedany Wysłano 1049,98 USD, mniej niż zwykle 1299 dolarów. Ta oferta zostanie dodana do najwyższego poziomu Model 16 GB Wysłano 1449,98 USD Powinien oferować te same oszczędności w wysokości 149 USD.

Chociaż wyróżnione powyżej oferty na 13-calowe ekrany znajdują się o 1 dolara od najniższego poziomu w historii Prime Day, te 15-calowe opcje są obecnie najniższymi cenami, jakie monitorowaliśmy na Amazon, włączając oferty Prime Day.

Większość linii sprzętu Apple ma zostać zaktualizowana począwszy od przyszłego miesiąca. Obejmuje to podstawowe słuchawki AirPods, MacBooka Pro i iPada mini (wreszcie!). Ale M3 MacBook Air to stosunkowo nowa maszyna, która przetrwa rok i kilka, zanim pojawi się jakakolwiek aktualizacja z Cupertino.

Chip M3 zapewnia jeszcze większe możliwości superprzenośnemu 13-calowemu MacBookowi Air. Dzięki 18-godzinnej żywotności baterii możesz zabrać ją ze sobą wszędzie i rozświetlić ją podczas pracy i zabawy. Szybki MacBook Air z chipem M3 to superprzenośny laptop do dojazdów do pracy i zabawy. Lekki i o grubości poniżej pół cala możesz zabrać ze sobą MacBooka Air, gdziekolwiek się wybierasz. Aż do 8-rdzeniowego procesora Apple M3 i 10-rdzeniowego procesora graficznego zapewniają płynną pracę. Niesamowita, całodzienna żywotność baterii, dzięki czemu możesz zostawić zasilacz w domu.