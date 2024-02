CNN

Premier Palestyny ​​Mohammed Shtayyeh i jego rząd ogłosili w poniedziałek, że podali się do dymisji.

„W ubiegły wtorek złożyłem rezygnację rządu panu prezydentowi (Mahmudowi Abbasowi) i chciałbym poinformować szanowną radę oraz naszą starszyznę, że dzisiaj składam ją na piśmie” – oznajmił Shtayye w poście na Facebooku. .

Zrezygnował w ramach Autonomii Palestyńskiej (PA). Silny nacisk ze strony USA Izrael musi zreformować i ulepszyć swoje zarządzanie na okupowanym Zachodnim Brzegu. AP od dawna była postrzegana zarówno przez amerykańskich polityków, jak i Palestyńczyków jako skorumpowana.

AP powstała w połowie lat 90. jako rząd tymczasowy do czasu uzyskania przez Palestynę niepodległości po podpisaniu przez Organizację Wyzwolenia Palestyny ​​Porozumień z Oslo z Izraelem. Jej siedziba znajduje się w okupowanym mieście Ramallah na Zachodnim Brzegu i sprawuje nominalną samorządność na częściach terytorium.

Rząd zdominowany przez partię polityczną Fatah utrzymywał kontrolę administracyjną nad Gazą do 2007 r., kiedy to Hamas obalił go w 2006 r., kiedy Hamas zdobył terytoria okupowane w wyborach legislacyjnych. Izrael odrzucił ofertę AP dotyczącą powrotu do Gazy po wojnie i odrzuca pomysł utworzenia na tych terytoriach państwa palestyńskiego.

Stany Zjednoczone popierają jednak zreformowaną Autonomię Palestyńską kontrolującą zarówno Zachodni Brzeg, jak i Gazę, jako część przyszłego niepodległego państwa.

Shtayye, który został mianowany premierem w 2019 r., powiedział w październiku CNN, że nie ma rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Bez Ameryki, ale dodał, że obecnej administracji USA brakuje woli politycznej, aby zakończyć konflikt. „Oni sobie z tym radzą” – powiedział.

Nawet Front Jana Bardzo niepopularny Wśród Palestyńczyków panuje przekonanie, że nie można zapewnić bezpieczeństwa w obliczu regularnych najazdów Izraela na Zachodni Brzeg. Wykazano to w grudniowym badaniu przeprowadzonym przez Palestyńskie Centrum Badań nad Polityką i Ankietami Ponad 60% Palestyńczycy chcą rozwiązania AP. Tymczasem poparcie dla prezydenta Abbasa, który sprawuje urząd od 2005 roku, gwałtownie spadło. Sondaż na Zachodnim Brzegu wykazał, że 92% respondentów chciało jego rezygnacji.

The Premiera Druga intifada palestyńska (powstanie) wybuchła w Autonomii Palestyńskiej w 2003 r., po tym jak USA, UE i Izrael wezwały do ​​reform. Był to wówczas pierwszy prawdziwy ruch prezydenta Jasera Arafata w kierunku podziału władzy od czasu powstania Podujana Peramuna. W tym czasie Arafat mianował Abbasa na stanowisko premiera. Abbas objął urząd prezydenta po śmierci Arafata w 2004 roku.