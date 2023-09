Przywódcy związkowi głosują za zakończeniem strajku w 2023 r. – The Hollywood Reporter

THR Ilustracja/zdjęcie: David McNew/Getty Images

Historyczna bitwa pracownicza w Hollywood może wkrótce się zakończyć.

Trwający 148 dni strajk pisarzy, drugi najdłuższy w historii Writers Guild of America, zakończy się w środę o godzinie 00:01 czasu PT dzięki głosowaniu przywódców gildii, które oficjalnie upoważniło 11 500 członków do powrotu do pracy. Zadania zablokowane od miesięcy przez zasady strajku – przedstawianie ofert, sprzedaż scenariuszy, organizowanie spotkań, odpowiadanie na notatki – będą wówczas dozwolone, a sale scenarzystów będą mogły ponownie się zebrać.

„Pozwala to scenarzystom na powrót do pracy w trakcie procesu zatwierdzania, ale nie wpływa na prawo członków do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie zatwierdzenia kontraktu” – stwierdził Komitet Negocjacyjny WGA po tym, jak Zarząd WGA West i Rada WGA East Rada jednogłośnie głosowały we wtorek za „nakazem”. .

Jak zauważyli negocjatorzy, zakończenie strajku nie oznacza, że ​​wstępne porozumienie, jakie związek osiągnął w niedzielę wieczorem ze studiami i streamerami, jest solidne: członkowie związku nadal muszą głosować, aby ratyfikować porozumienie, co jest wotum przywództwa związku. We wtorek ogłoszono, że odbędzie się ono w dniach 2–9 października. Członkowie proszeni są o udział w spotkaniach informacyjnych na temat nowego porozumienia w Nowym Jorku, Los Angeles i na platformie Zoom w nadchodzących dniach. Tam przywódcy bez wątpienia będą próbowali sprzedać umowę członkom i argumentować, że poważny strajk związku dał im dźwignię, której potrzebowali, aby wyrwać te warunki z rąk głównych pracodawców przemysłowych.

Studia reprezentowane przez Porozumienie Producentów Filmowych i Telewizyjnych oraz związek ostatecznie ogłosiły w niedzielę wieczorem, po pełnym weekendzie pracy, wstępny nowy trzyletni kontrakt. Po prawie miesiącu impasu w negocjacjach postęp przyspieszył, począwszy od 20 września, kiedy obie strony spotkały się z głównymi liderami branży (Bobem Igerem z Disneya, Tedem Sarandosem z Netfliksa, Davidem Zaslau z Warner Bros. Discovery i Donną Langley z NBCUniversal) w siedzibie AMPTP w Sherman Oaks. W obecności najwyższej kadry kierowniczej studia zmieniły swoje stanowisko w kwestiach takich jak minimalna liczba pracowników w pokojach scenarzystów telewizyjnych i nagradzanie scenarzystów za powodzenie projektów w transmisji strumieniowej. Warunki dotyczące sztucznej inteligencji okazały się punktem spornym, ale w niedzielę wieczorem obie strony osiągnęły kompromis. W niedzielnym komunikacie skierowanym do członków na temat porozumienia WGA nazwała zawarte porozumienie „wyjątkowym”.

We wtorek Zarząd WGA West i Rada WGA East zatwierdziły porozumienie, które stanowiło podstawę do głosowania nad zakończeniem nakazu wobec firm członkowskich AMPTP.

Ta wiadomość kończy połowę historycznego konfliktu pracowniczego w branży rozrywkowej, najdłuższego podwójnego strajku w Hollywood od ponad 60 lat. SAG-AFTRA nadal strajkuje i ani ten związek, ani AMPTP nie ogłosiły jeszcze nowych terminów negocjacji stron. Wtorkowy wieczór, W poście na Instagramie, kierownictwo SAG-AFTRA starało się rozwiać spekulacje na temat terminów spotkań ze studiami i streamerami. „W tej chwili nie mamy żadnych potwierdzonych dat spotkań z AMPTP. Gdy tylko daty zostaną potwierdzone, poinformujemy Państwa o tym. Jeśli nie usłyszysz tego od nas, są to pogłoski” – napisano w poście.

SAG-AFTRA i AMPTP utknęły w martwym punkcie w związku z ogólnymi podwyżkami płac, propozycją ograniczenia przychodów abonentów platform w przypadku powodzenia projektów streamingowych członków związku oraz regulacjami związanymi ze sztuczną inteligencją. Nawet jeśli scenarzyści wrócą do pracy, produkcja nie będzie mogła zostać wznowiona w żaden znaczący sposób bez kluczowych artystów.