Sondaż CNN: przewaga Trumpa nad Haley w New Hampshire wzrasta do dwucyfrowej wartości

Wygląda na to, że były prezydent Donald Trump przegra prawybory prezydenckie Partii Republikańskiej w New Hampshire. Nowy sondaż CNN Uniwersytet New Hampshire utrzymał tę pozycję po tym, jak w zeszłym tygodniu Trump zdobył 30 punktów w klubach w Iowa.

Trump ma 50% poparcia wśród wyborców Partii Republikańskiej w Granite State, podczas gdy jego najbliższy rywal, była gubernator Karoliny Południowej Nikki Haley, ma 39%. Obaj zyskali zwolenników od ostatniego sondażu CNN/UNH z początku stycznia – 39% Trumpa do 32% Haley – gdy grono głównych kandydatów zawęziło się z sześciu do trzech. Zarówno Trump, jak i Haley cieszą się obecnie najwyższym poparciem w sondażu UNH od 2021 roku. Jednak gwałtowne wzrosty Haley od końca ubiegłego lata nie wystarczyły, aby dogonić Trumpa, ponieważ różnica między nimi ponownie wzrosła do dwucyfrowej wartości.

Gubernator Florydy Ron DeSantis, który przewodził w sondażach UNH na początku 2023 r., ostatnio ograniczył swoje wysiłki w tym stanie, osiągając zaledwie 6%. Regulamin Partii Republikańskiej.

Dla przeciwników Trumpa New Hampshire od dawna było stałym elementem kalendarza prawyborów, co dawało mu największe szanse na wykolejenie jego starań o trzecią z rzędu nominację na prezydenta Partii Republikańskiej. Był to jedyny stan, w którym Trump konsekwentnie głosował bez większości poparcia, a wyborcy byli często bardziej otwarci na swoich rywali. Jednak najnowszy sondaż sugeruje, że popularność Trumpa wśród GOP i zaangażowanie jego zwolenników przewyższają stojące przed nim wyzwanie.

Tradycyjnie niezależna i umiarkowana frekwencja w prawyborach w New Hampshire, w porównaniu z innymi stanami, w których kandydaci startują przed Superwtorkiem, jest jednym z czynników, które wyróżniają ten stan na tle niektórych rywali Trumpa. A Haley wygrała te grupy.

Ma 58% poparcia wśród niezgłoszonych (wyborcy niezależni w New Hampshire) i planujących głosować w prawyborach GOP oraz 71% wśród tych, którzy uważają się za umiarkowanych ideologicznie. Przewodzi Trumpowi wśród wyborców z wyższym wykształceniem (50% Haley do 38% Trump). Jednak każda z tych grup stanowi mniejszość wśród głównych wyborców GOP w New Hampshire: 47% to osoby niezarejestrowane, 33% ma co najmniej wykształcenie wyższe, a 3 na 10 określa siebie jako umiarkowanych.

Trump umocnił swoje poparcie dla większej części każdej z tych grup. Ma poparcie 67% zarejestrowanych Republikanów, 71% konserwatystów i 55% osób nieposiadających wyższego wykształcenia. Wśród zwolenników Trumpa 88% twierdzi, że zdecydowanie zdecydowało się poprzeć Haley, w porównaniu z 74% zwolenników Haley. Oznacza to, że 45% wyborców to zdecydowanie zwolennicy Trumpa, a 30% – nawet. Zdecydowali zwolennicy Haley.

Ponieważ do wtorkowych prawyborów pozostało zaledwie kilka dni, 1 na 5 wyborców Partii Republikańskiej twierdzi, że nie dokonał jeszcze wyboru. Grupa ta obecnie zasadniczo popiera Haley: 51% twierdzi, że ją wspiera, 28% popiera Trumpa, a 14% popiera DeSantisa.

Ogólnie rzecz biorąc, prawyborcy Partii Republikańskiej w New Hampshire spodziewają się, że Trump wygra we wtorek (70% uważa, że ​​wygra, choć tak twierdzi 36% zwolenników Haley), a wielu twierdzi, że będzie usatysfakcjonowany. niż mieć takie odczucia w stosunku do kandydatki partii na prezydenta Haley lub DeSantis (61% twierdzi, że byłoby zainteresowanych lub usatysfakcjonowanych, gdyby Trump zdobył nominację, w porównaniu z 54%, które twierdzi to samo o Haley i DeSantisie).

Wśród głównych wyborców Trump w dalszym ciągu jest postrzegany bardziej przychylnie niż Haley czy DeSantis: 56% ma pozytywną opinię o Trumpie w porównaniu z 36% Haley i 28% DeSantisa. Był jedynym z trzech pozostałych kandydatów, który utrzymał pozytywną ocenę netto przez cały ubiegły rok, podczas gdy zarówno Haley, jak i DeSantis zakończyli swoje kampanie na ujemnym poziomie dla stanu Granite (ujemne 11 punktów netto dla DeSantis, minus 4 dla Haley). .

Również główni wyborcy Partii Republikańskiej w tym stanie mają zasadniczo pozytywne nastawienie do tego, czego faktycznie dokonał Trump jako prezydent. Patrząc wstecz na jego pierwszą kadencję, 70% wyborców Partii Republikańskiej w prawyborach twierdzi, że bardziej pomógł krajowi, niż mu zaszkodził, 28% twierdzi, że zrobił więcej, żeby mu zaszkodzić, a 2% twierdzi, że nie zrobił tego podczas swojej kadencji. Całkiem spora różnica.

W ankiecie pytano, czy Trump spróbuje – i odniesie sukces – w sześciu kwestiach podczas kampanii, w tym zbudowaniu muru wzdłuż granicy USA z Meksykiem i powołaniu specjalnego doradcy, który będzie „zajmował się” prezydentem Joe Bidenem i jego rodziną. , demontaż „głębokiego państwa”, uchylenie Obamacare i zastąpienie go inną ustawą dotyczącą opieki zdrowotnej, zakończenie wojny między Rosją a Ukrainą i ponowne nałożenie zakazu podróżowania na siedem krajów z większością muzułmańską.

Większość wyborców Partii Republikańskiej twierdzi, że Trumpowi uda się osiągnąć cztery z sześciu, jeśli wygra: zbudowanie muru (71% twierdzi, że na pewno to zrobi lub odniesie sukces), zakończenie wojny między Ukrainą a Rosją (59%) oraz zniesienie zakaz podróżowania (56%), przywrócenie do pracy i zatrudnienie prawnika, który zajmie się rodziną Bidenów (53%). Mniej postrzega Trumpa jako osobę, która odniosła sukces w wyeliminowaniu głębokiego państwa (39%) lub uchyleniu i zastąpieniu ustawy o przystępnej cenie (34%).

Jeśli Trump wygra większością wyborców Partii Republikańskiej w New Hampshire, przynajmniej przywróci zakaz podróżowania (58%) i powoła specjalnego prokuratora, który zajmie się rodziną Bidenów (56%). ściana (52%). Istnieją jednak głębokie podziały partyzanckie co do poglądów na temat jego perspektyw zakończenia wojny między Ukrainą a Rosją; 71% Republikanów uważa, że ​​odniesie sukces przynajmniej w tym zakresie, w porównaniu z 33% niezależnych i 8% Demokratów; 79% Demokratów uważa, że ​​Trump raczej nie podejmie próby zakończenia wojny. I niewielu przedstawicieli jakiejkolwiek partyzantki uważa, że ​​uchylił i zastąpi ACA (ogółem 26%).

Istnieje znaczny podział stron co do szans Trumpa na próbę powołania specjalnego obrońcy, który miałby „zająć się” Bidenem i jego rodziną lub odnieść sukces. Prawie wszyscy Demokraci uważają, że przynajmniej spróbowałby (90%), w porównaniu z dwiema trzecimi niezależnych i Republikanów (po 63%). Demokraci również częściej wierzą, że odniesie sukces (tak twierdzi 64%), podczas gdy tylko około połowa Republikanów (51%) i niezależnych (47%) twierdzi to samo.

Dwie trzecie wyborców Partii Demokratycznej w prawyborach twierdzi, że planuje pisać do Bidena (63%). Biden nie zgłosił się na główną listę głosów w stanie, ponieważ prawybory naruszają zasady Komitetu Narodowego Demokratów dotyczące procesu nominacji, ale zwolennicy rozpoczęli akcję w jego imieniu. Prawie wszyscy prawyborcy Demokratów są świadomi tego wysiłku; 91% stwierdziło, że słyszało, że Biden nie weźmie udziału w ankiecie przed przystąpieniem do ankiety. Republika Minnesoty Dean Phillips ma w ankiecie 10% poparcia, co równa się jego najwyższemu wynikowi w ankiecie CNN/UNH w wyścigu, a autorka Marianne Williamson ma 9% poparcia, a 11% twierdzi, że poprze kogoś innego.

Prawie wszyscy zwolennicy Bidena (92%) twierdzą, że zdecydowali się go poprzeć, w porównaniu z zaledwie 28% zwolenników innego kandydata. Większość wyborców Partii Demokratycznej w prawyborach twierdzi, że byłaby co najmniej usatysfakcjonowana Bidenem jako kandydatem swojej partii (70% twierdzi, że byłoby zainteresowane lub usatysfakcjonowane), ale entuzjazm dla Bidena wśród głównych wyborców Demokratów (31%) jest niższy niż entuzjazm dla Trumpa. Strona GOP (46%).

Jednak 46% wyborców Partii Demokratycznej w New Hampshire uważa, że ​​Biden daje partii największe szanse na zwycięstwo w 2024 r., 39% daje największą szansę Demokratom, a 15% nie ma pewności. . Nie ma zgody wśród tych, którzy twierdzą, że ktoś inny byłby lepszy w obliczu tego, kim mógłby być. Najczęściej wymienia się Phillipsa jako 28%, ale pojawia się także wiele innych nazw.

Większość wyborców Partii Demokratycznej w prawyborach twierdzi, że kadencja Bidena na stanowisku prezydenta bardziej pomogła krajowi niż zaszkodziła (71% pomaga, 16% szkodzi, 11% nie robi dużej różnicy).

Jednak większość mieszkańców New Hampshire nie postrzegała ani Bidena, ani Trumpa jako osób pomagających krajowi podczas ich prezydentury. Ogółem 55% dorosłych w New Hampshire twierdzi, że prezydentura Trumpa zaszkodziła krajowi, a 51% twierdzi, że zaszkodziła Bidenowi. Obie grupy nie pokrywały się zbytnio. W sumie tylko 8% stwierdziło, że obaj mężczyźni bardziej zaszkodzili niż pomogli, 1% stwierdziło, że obaj pomogli bardziej, 41% stwierdziło, że Trump pomógł, a Biden zranił, 35% stwierdziło, że Trump zranił, a Biden pomógł, 10% stwierdziło, że Trump zaszkodził, podczas gdy Biden nie zrobić dużą różnicę.

The Sondaż CNN New Hampshire Badanie przeprowadzono online w dniach 16–19 stycznia przez Centrum Ankietowe Uniwersytetu New Hampshire. Wyniki pełnej próby 2348 osób dorosłych z New Hampshire, pobrane z panelu opartego na prawdopodobieństwie, mają margines błędu próbkowania wynoszący plus minus 2,0 punkty procentowe. Wyborcy Partii Republikańskiej i Demokratycznej mogli zostać zidentyfikowani na podstawie pytań w ankiecie dotyczących ich zamiaru głosowania. Margines błędu uzyskany od 1210 wyborców Partii Republikańskiej w prawyborach wynosi plus minus 2,8 punktu procentowego. Margines błędu uzyskany od 838 wyborców Partii Demokratycznej w prawyborach wynosi plus minus 3,5 punktu procentowego.