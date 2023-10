SpaceX podejmie ponowną próbę wystrzelenia 23 satelitów Starlink 30 października po awarii systemu przemieszczania

Notatka redaktora: Podczas swojej pierwszej próby wystrzelenia w niedzielę (29 października) SpaceX przerwało prace nad rakietą Falcon 9 po wykryciu problemu z systemem separacji stopni. Firma planuje ponowną próbę w poniedziałek (30 października).

Rakieta SpaceX Falcon 9, która w poniedziałek (30 października) miała wynieść 23 satelity internetowe Starlink, została przerwana przy drugiej próbie.

Rakieta Falcon 9 wystartuje ze stacji sił kosmicznych Cape Canaveral na Florydzie w poniedziałek (30 października) o godzinie 19:20 czasu wschodniego (23:20 GMT). Jeśli Falcon 9 nie wyląduje na czas, istnieje siedem możliwości tworzenia kopii zapasowych, od 19:52 EDT do 22:22 EDT (23:52 do 02:22 GMT 30 października). Opis misji SpaceX.

Akcję można oglądać na żywo za pośrednictwem konta SpaceX na platformie X (wcześniej znanej jako Twitter). Relacja rozpoczyna się pięć minut przed odlotem.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwszy stopień Falcona 9 zejdzie na Ziemię i wyląduje pionowo około 8,5 minuty po wystrzeleniu na pokładzie A Shortfall of Gravitas, drona stacjonującego na Oceanie Atlantyckim.

Według opisu misji jest to ósmy start i lądowanie pierwszego członu rakiety.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 23 satelity Starlink zostaną wystrzelone na niską orbitę okołoziemską ze szczytu Falcona 9 po 65,5 minutach.

Starlink to szerokopasmowa megakonstelacja firmy SpaceX, która zapewnia usługi internetowe klientom na całym świecie. SpaceX wystrzeliło do chwili obecnej ponad 5000 satelitów Starlink do LEO, a wkrótce będą kolejne starty: firma ma pozwolenia na rozmieszczenie 12 000 statków kosmicznych i złożyła wnioski o pozwolenia na kolejne 30 000.