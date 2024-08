Stany Zjednoczone i inni sfrustrowani mediatorzy wzywają Izrael i Hamas do wznowienia rozmów w Gazie.

WASZYNGTON (AP) – Przywódcy Stanów Zjednoczonych, Egiptu i Kataru wspólnie zażądali, aby Izrael i Hamas wróciły do ​​impasu w rozmowach. Wojna w Gazie W przyszłym tygodniu negocjowane będą „tylko szczegóły” zawieszenia broni i uwolnienia zakładników. „Nie ma już czasu do stracenia i żadna ze stron nie ma usprawiedliwienia dla opóźnienia” – stwierdzili we wspólnym oświadczeniu.

Biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu poinformowało w czwartek: „Zgodnie z propozycją Stanów Zjednoczonych i mediatorów Izrael wyśle ​​15 sierpnia zespół negocjacyjny w miejsce, w którym z determinacją sfinalizuje się szczegóły wdrażania ram. porozumienie.”

Prezydent Joe Biden, prezydent Egiptu Abdel Fattah el-Sisi i emir Kataru Tamim al-Thani, mediatorzy w rozmowach za zamkniętymi drzwiami w sprawie zakończenia wyniszczającej 10-miesięcznej wojny w Gazie, rozpoczęli rozmowy 15 sierpnia w Doha w Katarze. Albo Kair.

Wyższy urzędnik amerykański, rozmawiając z reporterami pod warunkiem zachowania anonimowości w celu omówienia motywacji mediatorów, powiedział, że pomiędzy obydwoma przeciwnikami pozostaje tylko cztery lub pięć nieporozumień w sprawie wdrożenia.

Urzędnik jako przykład podał okres systematycznej wymiany palestyńskich więźniów przetrzymywanych przez Izrael i zakładników przetrzymywanych przez Hamas.

Egipt, Stany Zjednoczone i Katar oświadczyły, że są gotowe podczas przyszłotygodniowych rozmów przedstawić propozycje rozwiązania pozostałych kwestii.

Reporterka AP Donna Warder wzywa USA i innych mediatorów do wznowienia rozmów na temat wojny w Gazie.

Krytycy Netanjahu zarzucają, że rozmowy mające na celu zakończenie wojny w Gazie, które rozpoczęły się 7 października, kiedy bojownicy pod wodzą Hamasu zabili w Izraelu około 1200 osób, przebiegają powoli. Od tego czasu Izrael zabił w Gazie 40 000 ludzi.

Nie było natychmiastowej odpowiedzi na ofertę Hamasu. Zabicie najwyższego przywódcy politycznego tego kraju w Teheranie w zeszłym tygodniu spowodowało wzrost napięcia w całym regionie, powszechnie postrzegane jako cios dla rozmów o zawieszeniu broni. Zabójstwo powszechnie obwiniano Izrael, chociaż Izrael nie skomentował tej sytuacji.

Urzędnicy amerykańscy twierdzą, że Hamas może wznowić rozmowy pomimo zabójstwa Ismaila Haniyeha, który prowadził negocjacje w imieniu Hamasu, które miało miejsce 31 lipca.

Szef wojskowy Hamasu Yahya Shinwar, który prawdopodobnie schronił się przed izraelskim atakiem w podziemnych bunkrach pod Gazą, objął stanowisko politycznego przywódcy grupy. Rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller powiedział, że w rozmowach obecni byli przedstawiciele inni niż Hamas Haniyeh.