Strajk SAG: Aktorzy dołączają do scenarzystów na hollywoodzkich liniach pikiet

Jason Sudeikis, Susan Sarandon i tysiące aktorów dołączyło do hollywoodzkich pikiet ze scenarzystami podczas największego strajku od ponad 60 lat.

Do czasu trwania strajku aktorzy nie będą mogli występować w filmach ani promować filmów.

Rozmowy na temat nowej umowy ze studiami i gigantami transmisji strumieniowej załamały się w czwartek, a Gildia Aktorów Ekranowych (SAG) oskarżyła Sojusz Producentów Filmowych i Telewizyjnych (AMPTP) o „niechęć do zaoferowania uczciwej umowy”.

Około 160 000 artystów przerwało pracę o północy, dołączając do 11 500 członków Writers Guild of America (WGA), którzy wyszli 2 maja.

Produkcje, których dotyczy problem, obejmują kontynuacje serii Avatar, Deadpool i Gladiator, a także nadchodzące sezony programów, takich jak Stranger Things, Family Guy i The Simpsons.

Akcja strajkowa jest niewygodnym przejściem do ery cyfrowego przesyłania strumieniowego i jest napędzana szerszymi zmianami technologicznymi.

„Z pewnością zawsze istnieje poczucie, że jeśli nie zostanie to rozwiązane teraz, jak rozwiążemy to w przyszłości?” powiedziała.

„Jeśli nie masz wizji wprowadzenia czegoś na przyszłość, masz przerąbane. Oczywiste jest, że nic się nie zmieni od góry do dołu, to zależy od nas na dole”.

W przypadku aktorów płace za poszczególne role spadły, zmuszając ich do szukania większej liczby ról, aby zarobić tyle samo pieniędzy, co kilka lat temu.

Negocjacje między związkami zawodowymi a AMPTP nie powiodły się, co oznacza pierwszy strajk w branży od 1960 roku. Ostatni strajk aktorów w 1980 roku trwał 10 tygodni.

Trzeci związek, Directors Guild of America (DGA), nie brał udziału w strajku po pomyślnym wynegocjowaniu własnego kontraktu w czerwcu, ale powiedział, że grupa „zdecydowanie wspiera” strajkujących.

Ponieważ strajk ma trwać miesiącami, teatry będą miały problemy, a widzowie mogą nie mieć nic nowego do oglądania programów typu reality show i wydarzeń sportowych na żywo.

„Prezydent popiera prawo pracowników do strajku i wierzy, że strony mogą osiągnąć obopólnie korzystne porozumienie” – powiedziała rzeczniczka Robin Patterson.

Aktorzy reprezentowani przez siostrzany związek SAG w Wielkiej Brytanii – Equity – muszą kontynuować pracę jak zwykle ze względu na brytyjskie przepisy prawa pracy. Obejmuje to gwiazdy House of the Dragon od HBO.