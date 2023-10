Strzelanina na Uniwersytecie Stanowym w Morgan: Na Uniwersytecie Stanowym Morgan zastrzelono pięć osób, a policja nie znalazła jeszcze podejrzanego – twierdzą urzędnicy.

Departament Policji w Baltimore potwierdził, że we wtorek, 3 października, w pobliżu Morgan State University doszło do strzelaniny.





CNN

—



Pięć osób zostało zastrzelonych we wtorek wieczorem na Uniwersytecie Stanowym Morgan w Baltimore, a policja nie znalazła jeszcze podejrzanego, ponieważ dochodzenie w sprawie strzelaniny jest w toku – podają urzędnicy.

Policja uniwersytecka usłyszała strzały około 21:25 czasu lokalnego i zareagowała, stwierdzając, że na terenie kampusu znaleziono wiele ofiar postrzałów i potłuczone szkło, powiedział na konferencji prasowej komisarz policji w Baltimore Richard Worley.

Komisarz powiedział, że czterech mężczyzn i jedna kobieta w wieku od 18 do 22 lat zostało zabranych do szpitala z obrażeniami zagrażającymi życiu. Szef policji Morgan State University Lance Hatcher powiedział, że cztery ofiary to studenci Uniwersytetu Morgan.

Zespół SWAT i funkcjonariusze wielu agencji rozpoczęli poszukiwania podejrzanego na uniwersytecie – małej placówce HBCU w północno-wschodnim Baltimore – podczas gdy studenci i wykładowcy zostali wezwani do ewakuacji i unikania tego obszaru.

„W tej chwili nie zlokalizowaliśmy podejrzanego” – powiedział Worley. Do środowego poranka policja nie podała żadnych szczegółów podejrzanych i nie było jasne, czy mężczyzna był powiązany z uniwersytetem.

Władze poinformowały, że zdarzenia nie uważa się już za sytuację, w której strzelał aktywnie, i zorganizowano dla niego schronienie.

Materiał filmowy, udostępniony przez filię CNN, WJZ, pokazuje wiele pojazdów ratowniczych otaczających oklejony taśmą budynek akademika. W jednym z okien na ostatnim piętrze budynku pękła szyba.

Burmistrz Baltimore Brandon Scott był na miejscu zdarzenia na uniwersytecie wczesnym rankiem w środę, gdy organy ścigania i władze szkoły zajmowały się toczącym się dochodzeniem, napisał w X.

ATF Baltimore powiedział, że jego agenci pomagali policji w reagowaniu na strzelaninę.

Kiedy we wtorek wieczorem policja przeszukała uniwersytet w poszukiwaniu podejrzanego, Poprosili także zaniepokojonych członków rodzin uczniów, aby kontynuowali działania Unikaj obszaru kampusu.

„Prosimy trzymać się z daleka od okolic Thurgood Marshall Hall, Centrum Sztuk Pięknych Murphy’ego i akademików” – napisano w oświadczeniu uniwersytetu na swojej stronie internetowej. Policja podała, że ​​interweniowała pod adresem 1700 Argonne Drive.

Morgan State to historycznie czarny uniwersytet, na którym jesienią 2022 r. studiuje około 9000 studentów. Do strzelaniny doszło na początku tygodnia powrotu do domu, kiedy absolwenci i członkowie społeczności przygotowywali się na powitanie absolwentów i członków społeczności w kampusie na uroczyste wydarzenia, w tym wiec motywacyjny, galę i paradę.

Przypada na kilka dni przed czuwaniem przy świecach zaplanowanym na cześć członków uniwersytetu, którzy zmarli w zeszłym roku.

Prezydent Morgan State University David Wilson ogłosił w środę, że zajęcia zostaną odwołane, a studenci będą dostępni doradcy.