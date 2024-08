Taylor Swift zdradza sekrety sceniczne trasy koncertowej Eras w nowym teledysku

Od tego, jak nurkuje na scenie po to, co znajduje się w „wózku do sprzątania”, Swift zabiera fanów za kulisy.

LONDYN – Światła, kamera, uśmiech Swifty’ego.

Taylor Swift opublikowała nowy teledysk pełen materiałów zza kulis jej ogromnej trasy koncertowej Eras w Londynie. Gdy konfetti spadło na ziemię, a na stadionie Wembley zapaliły się światła, na dużych ekranach wyemitowano 3-minutowy film. Fani, którzy nie opuścili, wkrótce przestali oglądać. Wielu zaniemówiło, gdy „Cleaning Cart” pokazał Swift wchodzącą w trasę i pokazującą, jak potrafi nurkować na scenie.

„I Can Do It With a Broken Heart” – w skrócie ICDIWABH, jak nazywają to fani – to drugi singiel i drugi teledysk z jedenastego studyjnego albumu Swifta „The Tortured Poets Department”. Na chwilę przed niespodziewanym ogłoszeniem piosenkarka i jej tancerze mocno się uściskali, po czym zniknęli z pola widzenia.

Nowy film, opublikowany we wtorek o 18:00 czasu wschodniego, dokumentuje mnóstwo materiałów zza kulis. Gdy fani wchodzą na stadion, czas upływa i zaczynają się wprowadzać wraz z dużym tłumem drużyny Swifta. Pstrykają palcami, po czym poruszają ramionami w górę i w dół.

Ujęcie kamery pod sceną przedstawiające Swifta w mandarynkowym kombinezonie. Na początku pokazu ma nad sobą pomarańczowe lub różowe klapy spadochronu. Ręka producenta naciska przycisk, a na filmie widać skakanie fanów. Swift jeździ na mechanicznym hamulcu, który zabiera ją z diamentowej części sceny do tylnej części sceny, gdzie nagrywa swój drugi singiel „Fearless”. Dwóch strażników poprosiło ją o wejście.

Chociaż produkcja sceniczna jest widowiskiem, które warto zobaczyć, próby trwają miesiącami. Swift cofa ekran, aby pokazać swój zespół i tancerzy ćwiczących kilka numerów; Najważniejsze są przepływy ICDIWABH. Od codziennych strojów sportowych po suknie zaprojektowane przez Vivienne Westwood – fani mogą zobaczyć wszystkie etapy produkcji Eras Tour. Tancerka Cameron Sanders ćwiczy piosenkę „Jeden… Dwa… Trzy… Cztery”. A Swift oferuje całą publiczność Niewidzialna „kapsułka 22”.

ICDIWABH to drugi singiel z Tortured Poets, po „Fortnight” z udziałem Post Malone’a.

Utwory z teledysku

Taylor Nation, wewnętrzny zespół marketingowy Swift, napisał: „Za kulisami Girl Fury: The Musical When, @taylorswift13?” Po opublikowaniu tego na Twitterze Swifties powinien był wiedzieć, że czeka ich niespodzianka. Swift nazwała swój jedenasty album Pet „Kobieca furia: musical” W Paryżu, Francja.

Na koncie dodano, że 20 minut przed zakończeniem programu „Przez cały występ wstrzymywaliśmy oddech i to jeszcze nie był koniec…”

Również: Teledysk Taylor Swift do utworu „Fortnite” ma epizod w „Stowarzyszeniu Umarłych Poetów”: obejrzyj

Ostatni europejski występ miał dwóch niespodziewanych gości

Fani, którzy byli na wtorkowym występie, nie będą mieli jutro głosu, ponieważ Swift przygotował kilka niespodzianek. Piosenkarz Florence wypuściła Welcha „Floryda!!!” Zaprosiła przyjaciółkę, aby wykonała dla niej zupełnie nowy program Jack Antonoff gra mashup gitarowy „Śmierć tysiącem cięć” i „Samochód do ucieczki”.

Piosenkarka ma dwumiesięczną przerwę przed powrotem do Ameryki Północnej 18 października.

