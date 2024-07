Timothée Chalamet (Wzgórze Właściciel) jest w końcowych negocjacjach w sprawie produkcji i działania Marty NajwyższyPotwierdzono, że nowy film Josha Softeya A24, Deadline.

Chociaż szczegóły fabuły są objęte tajemnicą, film koncentruje się na zawodowym graczu w ping-ponga Marty’m Raismanie. Scenariusz napisali Ronald Bronstein i Softy, a producentami byli Eli Bush, Anthony Katakas i A24. Widziałem wcześniej, że A24 opublikowało zdjęcia jego i brata Benny’ego Softy’ego Nieoszlifowane kamienie I dobry czasNajnowsze solowe przedsięwzięcie reżyserskie Josha Marty Najwyższy To było w 2008 roku Okradziona radość. Chociaż nadal jest współproducentem z Elara Pictures, sam przychodzi do projektu po niedawnym ujawnieniu, że on i jego brat rozstali się, aby rozpocząć solowe przedsięwzięcia.

Raisman, legendarny amerykański tenisista stołowy, znany ze swojego ekstrawaganckiego stylu i wyjątkowych umiejętności, zaczął grać w młodym wieku i szybko stał się jedną z najpopularniejszych postaci tego sportu, zdobywając liczne tytuły krajowe i międzynarodowe. Znany ze swojego wyjątkowego i niekonwencjonalnego stylu gry, który kładzie duży nacisk na rotację oraz unikalną technikę forhendu i bekhendu, jest biegły w oszustwach i potrafi manipulować piłką w sposób dezorientujący przeciwników.

Oprócz kariery sportowej Raisman był promotorem i ambasadorem sportu. Jego wkład w tenis stołowy wykraczał poza jego osiągnięcia konkurencyjne, ponieważ odegrał znaczącą rolę w popularyzacji tenisa stołowego w Stanach Zjednoczonych.

Ostatnio ponownie w zwycięskiej passie Denisa Villeneuve’a Wzgórze: część drugaWcześniej Salamate osiągnął sukces kasowy dzięki muzycznemu hitowi zeszłej zimy Wonka. Ostatnio aktor wystąpił u boku Elle Fanning w filmie Jamesa Mangolda Bob Dylan. Kompletna niewiadoma.

Wiadomości z Chalameta Marty Najwyższy O negocjacjach jako pierwszy poinformował portal Variety.