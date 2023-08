Tropikalna burza Italia: mapy i prognozy dla Florydy

Prognozy prognozują, że burza tropikalna Italia nasili się i przekształci w „niebezpieczny poważny huragan”, zanim w środę dotrze do wybrzeża Zatoki Meksykańskiej na Florydzie.

Oczekuje się, że w poniedziałek burza będzie powoli przybierać na sile w miarę zbliżania się do Zatoki Meksykańskiej, ale synoptycy mają duże nadzieje, że gwałtowne nasilenie, które zastąpi burzę, nastąpi we wtorek. Głównym huraganem trzeciej kategorii jest huragan, którego prędkość wiatru wynosi co najmniej 180 km na godzinę. Oczekuje się, że burza przetnie zachodnią Kubę i przesunie się na północ w kierunku Zatoki Perskiej, przybierając na sile w kierunku lądu.

Pod koniec wtorku na zachodnim wybrzeżu Florydy i na Zachodnim Wybrzeżu Florydy możliwa jest zagrażająca życiu fala sztormowa i niebezpieczne wiatry.