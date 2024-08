Twórca „X-Men ’97” zwolniony po nieudanym wewnętrznym dochodzeniu

Pięć miesięcy po zwolnieniu Marvel Studios X-Men ’97 Twórca Beau DiMaio powiedział w czwartek, że z tajemniczych powodów nie zostanie wymieniony w drugim sezonie serialu Disney+. DeMayo złożył tę prośbę w mediach społecznościowych, twierdząc, że jest to część „skomplikowanego wzorca”, którego doświadczył podczas pracy w Marvelu.

Marvel szybko się wycofał i wydał oświadczenie Reporter z HollywoodOpowiedział o swoim zwolnieniu, twierdząc, że nastąpiło ono po tym, jak wewnętrzne dochodzenie ujawniło „niezwykłe” ustalenia.

„Powyżej znajduje się grafika fanów #XMen, którą zamieściłem na Instagramie dla Gay Pride w czerwcu. 13 czerwca #Marvel wysłał mi list, w którym poinformował, że w związku z tym postem usunęli moje napisy do drugiego sezonu” – napisał w czwartek DiMaio X.

DiMaio spędził kilka lat w Marvelu, pracując nad długo powstającym projektem nóż fabularny i program telewizyjny Księżycowa NocI dodał: „Niestety, jest to najnowszy z serii problemów, których doświadczyłem podczas pracy nad #XMen97 i #Blade.”

Marvel odpowiedział, mówiąc, że zachowanie DeMayo było przyczyną jego zwolnienia i utraty kredytów.

„Pan. „DeMayo został zwolniony w marcu 2024 r. w wyniku wewnętrznego dochodzenia” – oznajmił w oświadczeniu rzecznik Marvela. „Biorąc pod uwagę rażący charakter ustaleń, natychmiast zerwaliśmy z nim kontakt i nie ma on już żadnych powiązań z Marvelem”.

Źródła podały, że po jego odejściu obie strony osiągnęły porozumienie w kwestii tweetowania na temat programu, co DiMayo nadal czasami robił. W świetle Bryczesów jego zasługa za drugi sezon została usunięta. Chociaż szczegóły przyczyny zwolnienia ani wewnętrznej oceny nie zostały ujawnione, źródła podają, że było to związane z niewłaściwym zachowaniem na tle seksualnym.

DiMayo nie odpowiedział od razu na prośbę o komentarz.

DeMayo był zapalonym użytkownikiem mediów społecznościowych podczas swojej pracy w Marvelu X-Men Nawet drobne notatki, zdjęcia bez koszulki i nieoczywiste konta fanów. Wszystko to doprowadziło do publikacji LGBTQ poza ogłosić go”Seksowny, gejowski scenarzysta i showrunner Marvela powinien to wiedzieć.”

Na pozór pomysł, jakoby Marvel pozbawił DeMaio kredytu z powodu jednego wpisu w mediach społecznościowych, nadwyręża wiarygodność, ponieważ zewnętrzni obserwatorzy zauważają, że ilustracja dumy gejowskiej jest podobna do wielu jego postów z czasów pracy w Marvelu. Zwolniona dyrektorka Marvela, Victoria Alonso, zachowała napisy z projektów, nad którymi pracowała wcześniej, po jej odejściu w 2023 roku. Jednak ujawnienia z wewnętrznego dochodzenia wskazują na głębsze przyczyny.

Pomimo złej prasy wokół zwolnienia DiMaio, X-Men ’97 Film odniósł ogromny sukces wśród widzów i krytyków, dzięki czemu Marvel Studios uzyskało pierwszy doskonały wynik w 100% w serwisie Rotten Tomatoes, a DeMayo otrzymał nominację do nagrody Emmy za odcinek „Remember It”. Marvel drażnił się z drugim sezonem w T23, podczas gdy studio poprosiło Matthew Chaunceya o napisanie trzeciego sezonu po zwolnieniu DiMayo.

Do tej pory DiMayo pozostawał milczący po zwolnieniu z Marvela, choć w ostatnich dniach Zrobił to Należy pamiętać, że bezskutecznie próbował zdobyć miejsce w studiu Emmy.

W swoim pierwszym poście na X w czwartek DeMayo podsumował: „Wkrótce będę miał więcej do powiedzenia, ale muszę cofnąć się o krok od mediów społecznościowych. Poczekaj” – powiedział.

Jednak po pierwszej publikacji tego artykułu odpowiedział na oświadczenie Marvela: pisać„Prawda wyjdzie na jaw. Po porażce z Disney Plus Marvel lubi w tweetach fałszywie przedstawiać rzekome naruszenia umów. To niefortunne, ale nie zaskakujące. Poczekaj” – powiedział.