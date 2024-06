Urzędnik amerykański twierdzi, że pomoc do Gazy dostarczana jest z naprawionego statku zbudowanego w USA

WASZYNGTON (AP) – Ponieważ projekt uszkodzony przez burzę wymaga naprawy, w sobotę do Gazy przybyła pierwsza pomoc ze statku zbudowanego w USA – poinformowało wojsko USA, wznawiając wysiłki mające na celu dostarczenie Palestyńczykom drogą morską. Nękany problemami.

Zbudowany przez armię amerykańską statek zaczął działać zaledwie tydzień temu Zwiewany przez silny wiatr i wzburzone morze 25 maja. Zniszczony obszar Ponownie połączono z plażą Po naprawie w izraelskim porcie w Gazie w piątek.

Centralne Dowództwo USA podało, że w sobotę do Strefy Gazy dostarczono około 1,1 miliona funtów (492 ton) pomocy humanitarnej. – napisano w oświadczeniu. Powtórzyła, że ​​żadne wojsko amerykańskie nie zeszło na brzeg w Gazie. Amerykańska Agencja Rozwoju Międzynarodowego współpracuje ze Światowym Programem Żywnościowym ONZ i ich partnerami humanitarnymi w Gazie w celu dystrybucji żywności i innej pomocy ze statku obsługiwanego przez USA.

Dostawy nadeszły tego samego dnia, w którym Izrael doświadczył silnego wiatru i obciążenia gruntu Atak uratował czterech zakładników, który został schwytany przez Hamas podczas ofensywy 7 października, która rozpoczęła wojnę w Gazie. Urzędnik ds. zdrowia w Gazie powiedział, że zginęło co najmniej 210 Palestyńczyków, w tym dzieci.

Centralne dowództwo USA odpiera zarzuty mediów społecznościowych powiedział w tweecie Ani statek, ani jego wyposażenie, załoga ani inne aktywa nie zostały wykorzystane w izraelskiej operacji. Zauważono, że Izrael wykorzystał obszar na południe od statku, aby „bezpiecznie zwrócić zakładników”.

„Tymczasowy statek u wybrzeży Gazy został utworzony tylko w jednym celu: aby pomóc w przetransportowaniu pilnie potrzebnej pomocy ratującej życie do Gazy” – oznajmiło wojsko USA.

USAID stwierdziło w oddzielnym oświadczeniu, że w izraelską operację nie byli zaangażowani żadni pracownicy organizacji humanitarnych.

„Pracownicy pomocy humanitarnej w Gazie pracują w niezwykle trudnych i niebezpiecznych warunkach i należy ich chronić” – stwierdziła agencja w e-mailu. „Pracownicy pomocy działają zgodnie z humanitarnymi zasadami człowieczeństwa, neutralności, bezstronności i niezależności”.

Akcja pomocy przeprowadzona na molo przywraca do Internetu możliwość dostarczenia bardzo potrzebnej żywności i innych artykułów pierwszej potrzeby Palestyńczykom uwięzionym przez ośmiomiesięczne dziecko. Wojna Izrael-Hamas. Izraelskie ograniczenia dotyczące przekraczania granicy i prowadzenia walk poważnie ograniczyły przepływ żywności i innych niezbędnych towarów na to terytorium.

Uszkodzenie statku było ostatnią porażką projektu i ciągłymi walkami o żywność. Głodujący Palestyńczycy. Trzech amerykańskich żołnierzy zostało rannych, jeden poważnie, a cztery statki wylądowały na plaży z powodu wzburzonego morza.

Początkowe próby sprowadzenia pomocy ze statku do Strefy Gazy również były utrudnione ze względu na przeludnienie. Minął konwój ciężarówek Agencje pomocowe przewoziły zapasy żywności, usuwając z wielu z nich ładunek, zanim dotarł do magazynu ONZ. Władze zareagowały, zmieniając trasy podróży, a pomoc zaczęła docierać do potrzebujących.

Zastępca dowódcy Centralnego Dowództwa USA, wiceadm. Brad Cooper powiedział w piątek reporterom, że wnioski wyciągnięte z pierwszych tygodni operacji dały mu nadzieję, że teraz będzie można zapewnić większą pomoc.

Powiedział, że celem jest wysyłanie do Gazy 1 miliona funtów żywności i innych dostaw co dwa dni. Jak poinformowało w sobotę Centralne Dowództwo, do tej pory drogą morską dostarczono około 3,5 miliona funtów pomocy humanitarnej.

Agencje pomocowe naciskały na Izrael, aby ponownie otworzył szlaki lądowe, które mogłyby sprowadzić całą potrzebną pomoc. Izrael twierdzi, że wpuścił setki ciężarówek na wjazd przez południowy punkt kontrolny i wskazuje palcem na ONZ za brak dystrybucji pomocy. ONZ oświadczyła, że ​​nie będzie mogła wycofać pomocy ze względu na sytuację w zakresie bezpieczeństwa.

ONZ szacuje, że może tego doświadczyć ponad milion Palestyńczyków w Gazie Bardzo wysoki poziom głodu Do połowy przyszłego miesiąca, jeśli działania wojenne będą kontynuowane.

Administracja prezydenta Joe Bidena od początku twierdziła, że ​​rejs nie powinien być rozwiązaniem całkowitym i że każda pomoc może pomóc.

Ogłosił to Biden, demokrata Armia amerykańska to program budowy statków Kiedy Orędzie o stanie Unii Na początku marca armia podała, że ​​uruchomienie systemu zajmie około 60 dni. Zajęło to trochę dłużej niż planowano Pierwsze ciężarówki przewożące pomoc 17 maja Strefa Gazy opuści statek.

Początkowy koszt oszacowano na 320 milionów dolarów, ale w zeszłym tygodniu Pentagon podał, że koszt spadł do 230 milionów dolarów, przy wsparciu Wielkiej Brytanii i kosztach kontraktowania ciężarówek i innego sprzętu niższych niż oczekiwano.