USMNT łączy Jamajkę w pierwszym meczu o Złoty Puchar CONCACAF: co to oznacza dla Ameryki

Reprezentacja USA mężczyzn zremisowała 1:1 z Jamajką w swoim pierwszym meczu fazy grupowej Złotego Pucharu CONCACAF w sobotę. Oto, co musisz wiedzieć:

Damien Lowe strzelił jedynego gola dla Jamajki w 13. minucie.

Brandon Vasquez wyrównał w 88. minucie. To był jego drugi gol dla Stanów Zjednoczonych

Amerykanie pokonali Jamajkę 13:6. USMNT posiadał 68 procent, podczas gdy Jamajka 32 procent.

Następny mecz USMND przeciwko St. Kitts i Nevis odbędzie się w środę o 22:00 czasu wschodniego.

AtletycznyNatychmiastowa analiza:

Co to oznacza dla Ameryki

Gol Vasqueza zremisował mecz na 1: 1 i byłby to drugi raz, kiedy Stany Zjednoczone przegrały w fazie grupowej Gold Cup. (Pierwszy i jedyny raz był w Panamie w 2011 r.) Ponieważ dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do fazy pucharowej, Stany Zjednoczone mają lepszą pozycję do wyjścia z fazy grupowej i faworyzowania USA. Kolejne dwa mecze rozegrają z St. Kitts i Nevis oraz Trynidadem i Tobago.

Po sobotnim losowaniu różnica bramek może mieć wpływ na rozstawienie, więc Stany Zjednoczone będą musiały zdobyć jak najwięcej bramek przeciwko drużynie St. Kitts i Nevis w środę wieczorem. — Tenorio

Co wziąć z tego losowania?

To nie było ładne, ale trudno byłoby argumentować, że gol Vasqueza nie był uzasadnionym wyrównaniem dla USMNT. Stany Zjednoczone grały z zupełnie inną drużyną niż ta, która w zeszłym tygodniu wygrała Puchar Ligi Narodów w Las Vegas. Bramkarz Matt Turner obronił rzut karny, aby utrzymać grę w bramce, jedyną przerwę od wyjściowego składu, a brak siły ognia w ofensywie był ewidentny, podobnie jak ogromna różnica w tym, jak Stany Zjednoczone były w stanie naciskać. Gra przechodzi przez środek. Podczas gdy Jamajka miała w swoich szeregach wielu graczy Premier League, Stany Zjednoczone miały drużynę złożoną z krajowych graczy z Ameryki Północnej z MLS lub Liga MX.

Stany Zjednoczone miały kilka niebezpiecznych momentów, ale nigdy nie wyglądały tak płynnie i niebezpiecznie, jak ich najlepsi gracze na boisku przeciwko Meksykowi i Kanadzie w Las Vegas. Zawodnicy tacy jak Aidan Morris i Allan Sonora mieli problemy, Stany Zjednoczone straciły gola po stałym fragmencie gry w obronie, a jamajski bramkarz Andre Blake wykonał kilka kluczowych interwencji obronnych, aby zdusić Amerykanów. Wyglądało na to, że Jamajka wygra, ale Stany Zjednoczone kontrolowały większość piłki i utrzymywały Jamajkę z tyłu przez większą część drugiej połowy. W końcu Vázquez trafił w bramkę i obronił wynik, gdy Jamajczykowi nie udało się ominąć dośrodkowania Jesusa Ferreiry.

Nie będzie z tego wielu pozytywów. Pomimo oczywistego talentu jamajskiej drużyny, USA będą musiały być bardziej zdecydowane w takich meczach i grać lepiej, aby awansować do fazy pucharowej. — Tenorio

Historia

Stany Zjednoczone przystąpiły do ​​Złotego Pucharu CONCACAF 18 czerwca po zwycięstwie w Lidze Narodów CONCACAF. USMNT pokonało Kanadę 2:0 po bramkach Chrisa Richardsa i Fowlera Balogan. Był to drugi tytuł Ligi Narodów USMNT w historii programu.

USMNT jest obrońcą tytułu Złotego Pucharu CONCACAF. W 2021 roku drużyna pokonała w finale Meksyk 1: 0, zdobywając siódmy tytuł Złotego Pucharu kraju.

Punkt kulminacyjny meczu

(Zdjęcie: John Toure/USA Today)