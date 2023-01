Uszkodzony plik jest odpowiedzialny za opóźnienia tysięcy lotów z powodu zamknięć ruchu lotniczego FAA

Loty w USA zostały wznowione po kilku godzinach w środę rano Federalna Administracja Lotnictwa Ofiara Awaria komputera Podczas gdy starał się rozwiązać problem, został zmuszony do wstrzymania wszystkich odlotów w całym kraju.

Wydaje się, że paraliżujące opóźnienia, które wpłynęły na tysiące lotów, były spowodowane problemem z systemem powiadamiania kontroli ruchu lotniczego (NOTAM), który wysyła pilotom niezbędne informacje potrzebne do lotu.

Uszkodzony plik wpłynął zarówno na system podstawowy, jak i zapasowy, powiedział wysoki urzędnik państwowy w środę wieczorem, dodając, że urzędnicy kontynuują dochodzenie.

„FAA kontynuuje dokładny przegląd w celu ustalenia pierwotnej przyczyny nieprawidłowego działania systemu powiadamiania o ruchu lotniczym (NOTAM)” – podała agencja w oświadczeniu. „Nasza wstępna praca wykazała awarię uszkodzonego pliku bazy danych. Obecnie nie ma dowodów na cyberatak”.

Sekretarz transportu Pete Buttigieg powiedział wcześniej tego dnia, że ​​urzędnicy nie wykluczyli całkowicie możliwości cyberataku, ale jak dotąd „nie było żadnych bezpośrednich oznak jakiejkolwiek zewnętrznej lub złośliwej aktywności”.

„Jednym z pytań, na które musimy się teraz przyjrzeć, i jedną z rzeczy, o które proszę FAA, jest to, jaki jest stan techniki w tego rodzaju ruchu wiadomości?” Buttigieg powiedział Andrei Mitchell z NBC News. „Ponownie, jak to możliwe w przypadku takiej ilości zakłóceń?”

Prezydent Joe Biden zarządził dochodzenie po tym, jak został poinformowany o sytuacji przez ButiGeek.

Senator, który przewodniczy Senackiej Komisji ds. Handlu, która nadzoruje FAA. Przedstawiciel Maria Cantwell, D-Wa., powiedziała, że ​​również przygląda się tej sprawie.

„Priorytetem nr 1 jest bezpieczeństwo” – powiedział Cantwell w oświadczeniu. „Gdy komisja przygotowuje się do przepisów dotyczących ponownej autoryzacji FAA, zbadamy, co spowodowało tę awarię i w jaki sposób awaria może odegrać rolę w zapobieganiu przyszłym awariom. Społeczeństwo potrzebuje elastycznego systemu lotniczego” – powiedział.

Tymczasem czołowi republikanie w tej grupie Sen. Teda Cruza z Teksasu, powiedział, że „niezdolność FAA do utrzymania działania krytycznego systemu bezpieczeństwa jest całkowicie nie do zaakceptowania i jest najnowszym przykładem dysfunkcji Departamentu Transportu”.

Opóźnienia przyszły kilka tygodni później Poludniowo-zachodnie linie lotnicze Spowodował chaos w podróży, odwołując ponad 2500 lotów w okresie świątecznym.

Buttigieg w rozmowie z Mitchellem przyznał się do frustracji pasażerów, ale powiedział, że bezpieczeństwo zawsze jest na pierwszym miejscu.

„To niezwykle złożony system” – powiedział Buttigieg. „Tak więc usterki lub problemy zdarzają się cały czas. Ale nigdy nie możemy pozwolić na taki poziom zakłóceń i nie pozwolimy, aby doprowadził do problemów z bezpieczeństwem.

Około 8:50 FAA zniosła przystanek naziemny i stopniowo wznawiano normalny ruch lotniczy. Ale do tego czasu lotniska w całym kraju były już przepełnione sfrustrowanymi pasażerami i zaległościami w lotach.

Do południa internetowy moduł do śledzenia lotów poinformował, że ponad 7300 lotów do i ze Stanów Zjednoczonych zostało opóźnionych. Świadomość lotu. Ponad 1100 lotów jest wymienionych jako odwołane.

Pasażerowie uwięzieni na międzynarodowym lotnisku O’Hare w Chicago powitali ostatni zakaz lotów zbiorowym wzruszeniem ramion.

Teresa Ziakas powiedziała NBC News. „Wolałbym być bezpieczny i zdrowy, niż martwić się o dwie godziny spóźnienia”.

Podróżnik Martin Johansson powtórzył to.

„Loty są opóźnione” – powiedział Johansen, czekając z żoną Barbarą. „Takie jest życie, więc trzeba się do tego przyzwyczaić”.

Każdy, którego lot został odwołany, ma prawo do pełnego zwrotu kosztów. Stan wytycznych DOT. oraz główne krajowe linie lotnicze, takie jak American Airlines, Zjednoczone linie lotnicze Delta poinformowała, że ​​zniesie opłaty dla pasażerów, którzy chcą zmienić rezerwację lotu.

Pierwszą wskazówką, że może to być poważny incydent, było tweetowanie FAA około godziny 7:20, nakazujące liniom lotniczym zawieszenie wszystkich odlotów krajowych do godziny 9 rano, aby umożliwić agencji zweryfikowanie integralności lotu i bezpieczeństwa. Info” pracowała nad przywróceniem systemu NOTAM.

FAA poinformowała, że ​​wszystkie samoloty znajdujące się już na niebie mogą bezpiecznie lądować.

„Piloci sprawdzają system NOTAM przed lotem” – podała agencja. „Powiadomienie o lotach ostrzega pilotów o zamkniętych pasach startowych, awariach sprzętu i innych zagrożeniach na trasie lotu lub w lokalizacji, które mogą mieć wpływ na lot”.

Gdy dramat się rozwinął, eksperci ds. cyberbezpieczeństwa powiedzieli NBC News, że prawdopodobną przyczyną była nieudana aktualizacja oprogramowania.

„Dzisiejsza katastrofalna awaria systemu FAA jest wyraźną wskazówką, że amerykańska sieć transportowa wymaga znacznych ulepszeń” – powiedział w oświadczeniu Jeff Freeman, prezes i dyrektor generalny American Travel Association. „Amerykanie zasługują na bezproblemowe i bezpieczne podróżowanie. A gospodarka naszego kraju zależy od najlepszego w swojej klasie systemu podróży lotniczych.

„Wzywamy federalnych decydentów do modernizacji naszej krytycznej infrastruktury podróży lotniczych, aby zapewnić, że nasze systemy spełniają potrzeby w sposób bezpieczny i wydajny” – powiedział.

Butik powiedział w A Ćwierkać „Dziś rano skontaktował się z FAA w sprawie awarii wpływającej na kluczowy system dostarczający pilotom informacji dotyczących bezpieczeństwa”.

United Airlines powiedział wcześniej, że tymczasowo opóźnił wszystkie loty krajowe, podczas gdy Southwest Airlines powiedział, że „ściśle monitoruje”, ale ostrzegł klientów, aby przygotowali się na komplikacje związane z podróżą.

Wkrótce w jego ślady poszły główne lotniska.

„Awaria systemu FAA powoduje wyłączenie naziemne w AUS i innych portach lotniczych w całym kraju” – powiedział międzynarodowy port lotniczy Austin-Bergstrom. Ćwierkać.

„Pasażerowie przylatujący i odlatujący mogą spodziewać się opóźnień dziś rano i przez cały dzień” – napisano, dodając: „Proszę pozostać w kontakcie z linią lotniczą i sprawdzić status lotu przed podróżą do AUS”.

Loty nad Stanami Zjednoczonymi o 7:00 czasu wschodniego w środę. Świadomość lotu

Wielu użytkowników mediów społecznościowych stwierdziło, że sytuacja ich dotknęła.

Heather Allen, lat 32, podróżowała z Nowego Jorku do Seattle ze swoim narzeczonym, aby odwiedzić rodzinę na spóźnioną wakacyjną wycieczkę. Kiedy jej i innym pasażerom kazano wysiąść z samolotu Delta Airlines, John F. Kennedy International Airport oglądał film w swoim samolocie na płycie lotniska.

Powiedział, że dowiedział się o awarii, czytając wiadomości na Twitterze i był w samolocie na około godzinę przed startem.

„Staram się być cierpliwy, ale czuję się sfrustrowany” – powiedział Allen. Powiedział, że sytuacja na lotnisku „w tej chwili nie jest chaotyczna, ale jeśli opóźnienia są duże”.

Opóźnienia lotów w USA spowodowały chaos na niektórych lotniskach za granicą. Operator międzynarodowego lotniska Aéroports de Paris lub Airports of Paris poinformował, że wszystkie loty amerykańskich przewoźników są opóźnione. Powiedział, że linie lotnicze spoza USA latają normalnie bez zakłóceń.

Air France powiedział, że wszystkie jego loty do USA odbywały się zgodnie z planem i nie miały wpływu na awarię komputera FAA. Dodał, że cały czas monitorujemy sytuację.

Rzecznik londyńskiego lotniska Gatwick powiedział: „O ile nam wiadomo, nadal latamy do USA.