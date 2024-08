W przypadku braku nowego kontraktu Matthew Juden mógłby (teoretycznie) odmówić stawienia się urzędnikowi Sokołów.

Jeśli nie było to jeszcze jasne, w tym tygodniu Jets i napastnik Hassan Reddick dali to jasno do zrozumienia: nie wymieniaj zawodnika, który chce nowego kontraktu, bez wcześniejszego podpisania nowego kontraktu.

Co zaskakujące, Falcons wysłali Patriots wybór w trzeciej rundzie draftu za Matthew Judena, bez zawierania nowej umowy. Co więc stanie się dalej?

Jednakże handel nadal zależy od kondycji fizycznej Judona. Może odmówić pokazania tego bez nowego kontraktu. To przywróciłoby jego prawa Patriotom.

Mógłby spróbować zostać do czasu podpisania umowy z Atlantą. Spróbował tego w Nowej Anglii i szybko stało się jasne, że Patrioci nie chcieli mu na to pozwolić.

W 2024 roku Juden zarobi zaledwie 6,5 miliona dolarów. W obu latach miał dwucyfrową liczbę worków, zanim w 4. tygodniu doznał kontuzji kończącej sezon. (W czterech meczach zdobył 17 worków.) Nie jest jasne, czego chce. Nie jest jasne, ile zapłacą Sokoły. Nie jest jasne, czy Falcons spodziewają się, że otrzymają roczny czynsz w wysokości 6,5 miliona dolarów.

Niezależnie od tego Falcons kupili debiutanta, który chce nowego kontraktu bez budowania nowego. Oznacza to, że mają te same problemy, na które Nowa Anglia zdecydowała się go wymienić.

Zdaniem tych, którzy nalegają, aby dotrzymał swojej umowy, byłoby inaczej, gdyby umowy te były rzeczywiście dwustronne. Jeśli zawodnik będzie dobrze się spisał, zespół rozwiąże niegwarantowane lata kontraktu. (Lub, w wielu przypadkach, poczekać do tuż przed rozpoczęciem sezonu i otrzymać ultimatum w postaci obniżki pensji lub obniżki, gdy nie ma realnych opcji). Jeśli zawodnik osiągnie lepsze wyniki, utknie.

Biorąc pod uwagę występ Judena, jest on zdecydowanie wart ponad 6,5 miliona dolarów. Ma prawo starać się o więcej. Problem jednak w tym, że zespołowi znacznie łatwiej jest negocjować umowę, niż graczowi to zrobić.

Co robią Sokoły? Pierwszy ruch należał do Judena. Jeśli tak zdecyduje, może odmówić zgłoszenia choroby, chyba że otrzyma nowy kontrakt.