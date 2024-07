W tym tygodniu osiągną szczyt dwóch rojów meteorów. Oto jak je wyświetlić

Zapisz się na biuletyn naukowy CNN dotyczący teorii cudów. Eksploruj wszechświat dzięki wiadomościom o fascynujących odkryciach, przełomach naukowych i nie tylko.





CNN

—



W tym tygodniu obserwuj nocne niebo, aby zobaczyć szybkie meteoryty i jasne kule ognia pochodzące z dwóch rojów meteorów, które osiągają szczyt w tym samym czasie.

Południowa Delta Wodnika będzie najbardziej aktywna od poniedziałku wieczorem do wczesnego wtorku i może wystrzelić do 25 meteorów na godzinę, w zależności od Twojej lokalizacji. Amerykańskie Towarzystwo Meteorologiczne. A we wtorek wieczorem lekki deszcz Alfa Koziorożce — znana z jasnych kul ognia — może przynieść na niebiańską ucztę pięć meteorów na godzinę.

Kulę ognia definiuje się jako meteor jaśniejszy od planety Wenus, powodowany przez duże meteoryty o średnicy 1 metra (ponad 3 stopy). Według NASA.

Roje meteorów to pozostałości po kometach i asteroidach kręci się wokół słońca Ziemia spotyka się co roku W pewnym momencie swojej orbity. Ścieżka szczątków Akwarytów Delty Południowej jest rozległa, więc rój może wytwarzać meteoryty w tym samym tempie przez kilka dni wokół szczytu, powiedział Robert Lunsford, koordynator raportu Fireball w Amerykańskim Towarzystwie Meteorologicznym.

Najlepszy czas na obserwację obu ulew to środowa noc, powiedział Lunsford, kiedy księżyc słabnie i traci każdej nocy około 8% swojego światła. (Światło Księżyca zasłania widok słabszych meteorów.) W poniedziałek Księżyc będzie w około 34%, w środę kula będzie w 16%, Według Daily Moon Guide NASA.

Astronom planetarny i naukowiec Andrew Rivkin powiedział, że dostrzeżenie roju meteorów wymaga dobrego widoku całego nieba, dlatego najlepiej obserwować je na własne oczy, bez używania żadnego sprzętu takiego jak lornetka czy lornetka. Laboratorium Fizyki Stosowanej na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

„Jeśli możesz, z widokiem na otwarte niebo, uciekaj od świateł miasta i znajdź ciemne miejsce” – powiedział Rivkin. Zaleca siedzenie na zewnątrz przez co najmniej 10 do 15 minut, aby Twoje oczy przyzwyczaiły się do ciemności.

Według Lunsforda najlepszy czas na obserwację meteorów to około 4:00 czasu lokalnego, kiedy radiant, czyli konstelacja, w której pojawiają się meteory, znajduje się najwyżej na niebie. Obydwa roje meteorów są widoczne na całym świecie, chociaż na półkuli północnej liczba meteorów będzie mniejsza – zaledwie 10 – na godzinę. Ponieważ promieniowanie na niebie będzie mniejsze – dodał.

Konstelacja Wodnika promieniuje do południowej Delty Wodnika, a konstelacja Koziorożca promieniuje do Koziorożca Alfa. Lunsford powiedział, że obie konstelacje będą obok siebie w południowo-zachodniej części nieba.

„Mimo że znajdują się tuż obok siebie, można je rozróżnić, bo Alfa Koziorożce są bardzo powolne” – powiedział. Akwaryty Delty Południowej z prędkością około 40 kilometrów (25 mil) na sekundę. Według NASAi zwykle trwa około pół sekundy.

Jednak koziorożce alfa są zazwyczaj większe i żyją co najmniej sekundę, dodał Lunsford. „Nie są tak silne jak akwarydy z delty południowej – pięć na godzinę – ale są znane z wytwarzania kul ognia. W ciągu godziny możesz więc zobaczyć cztery słabe, a potem jedną ładną, jasną, która trwa kilka sekund.

Do maksimum roju meteorów Perseidów brakuje jeszcze kilku tygodni Lunsford powiedział, że wieczorem 11 sierpnia jest aktywny na nocnym niebie od połowy lipca i będzie widoczny wraz z innymi opadami deszczu. „Widzieć można tylko kilka na godzinę, ale są jasne i szybkie” – powiedział. „Więc jeśli zaczniesz zasypiać, dosłownie cię obudzą”.

Na początku lipca kula ognia rozświetliła niebo w biały dzień w niektórych częściach Nowego Jorku, New Jersey, Connecticut i innych stanach na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych, wywołując emocje na wschodnim wybrzeżu. Niektórzy entuzjaści meteorytów uchwycili ten rzadki widok kamerą.

„To sytuacja, w której wszechświat przychodzi do nas. Komunikuje się z nami w sposób, o którym zwykle nie myślimy” – powiedział Rivkin. „Każdego dnia widzimy słońce, widzimy księżyc. Są tam w górze, w pewnym sensie nieruchome, gwiazdy są nieruchome, ale meteoryty to rzeczy, które zwykle nie są. … Tylko Ty możesz zobaczyć konkretny meteor. Myślę, że będzie to dla nich wyjątkowe.

Tu są Pozostała część roju meteorów Oczekuje się, że szczyt osiągnie w 2024 roku.

Perseidy: 11-12 sierpnia

Dragonidy: 7-8 października

Orionidy: 20-21 października

Southern Dorries: 4-5 listopada

Taryty Północne: 11-12 listopada

Leonidas: 17-18 listopada

Bliźnięta: 13-14 grudnia

Ursits: 21-22 grudnia

Pozostałe księżyce 2024 r



W tym roku będzie jeszcze pięć pełni księżyca. Według Almanachu Rolników.

19 sierpnia: Księżyc Jesiotra

17 września: Księżyc żniw

17 października: Księżyc Huntera

15 listopada: Księżyc Bobra

15 grudnia: Zimny ​​​​Księżyc