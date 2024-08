SUDJA, Rosja (AP) – Ścieżka wytyczona przez siły ukraińskie jest ścieżką zniszczenia. Niebezpieczny wtargnięcie do RosjiPrzedostając się przez granicę, ostatecznie przedostał się do miasta Sudża, dokąd w piątek dziennikarze Associated Press udali się w ramach wycieczki zorganizowanej przez ukraiński rząd.

Ogień artyleryjski wybuchł z pomnika założyciela ZSRR Włodzimierza Lenina na centralnym placu rosyjskiego miasta, gdy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oznajmił w czwartek, że jego siły są w pełni pod kontrolą. W budynku administracyjnym wybito okna, a jego jasnożółta fasada była zwęglona dziurami po kulach.

Siły ukraińskie odpierały kolejne rosyjskie osady, co, według Kijowa, zmieni dynamikę dwuipółletniego konfliktu.

Jak dotąd rosyjskie wojsko to robiło Próbowałem uzyskać użyteczną odpowiedź Atak na obwód kurski był największym atakiem na kraj od czasów II wojny światowej. Czutsza, położona 10 kilometrów od granicy, jest największym miastem, które padło ofiarą wojsk ukraińskich od czasu rozpoczęcia najazdu 6 sierpnia.

Dowody błyskawicznego marszu Ukrainy znajdują się na drogach prowadzących do miasta. Na zasłanej śmieciami trawie znajduje się podziurawiony kulami znak ze strzałkami wskazującymi w dwóch kierunkach: Ukrainę po lewej i Rosję po prawej. Na poboczu drogi stoi spalony czołg.

Zdjęcia i filmy, które AP zdecydowała się opublikować, zostały sprawdzone przez Ministerstwo Obrony Ukrainy, co jest standardową praktyką podczas takich podróży.

Jest penetracja Przeformułowano konfliktWedług rosyjskich urzędników doprowadziło to do ewakuacji ponad 120 000 cywilów i według Kijowa do wzięcia co najmniej 100 żołnierzy rosyjskich. Powszechnie postrzega się to jako poważny wzrost morale kraju i armii, które od ponad dwóch lat, odkąd Moskwa wysłała wojska na Ukrainę, usiłują powstrzymać stały natarcie Rosji.

Jednak jak dotąd nie zmniejszyło to ogólnej przewagi strategicznej Rosji.

Nie jest jasny pełny zakres operacji kurskiej, jak długo Ukraina jest skłonna utrzymać terytorium Rosji i w jakim celu. Czy Sudża będzie kartą przetargową dla przyszłych rozmów o zawieszeniu broni? Czy Ukraina przyjmie zatem rolę agresora w państwie kontrolującym jedną piątą własnego terytorium?

Ukraińscy urzędnicy i żołnierze twierdzą, że ofensywa kurska miała przynajmniej na celu odwrócenie rosyjskich rezerw od kluczowych pól bitew na wschodniej Ukrainie, ale Moskwa nie wykazała żadnych oznak wycofywania znacznych liczb żołnierzy z walk tam, lub zmniejszając ich prędkość.

Zełenski powiedział, że Ukraina utworzy w Chudży biuro dowodzenia, które będzie koordynować pomoc i sprawy wojskowe. Ukraina może planować pozostanie w obwodzie kurskim przez dłuższy czas lub przynajmniej zasygnalizować Moskwie, że tego chce.

Są zachodni zwolennicy Ukrainy Był bardzo cichy W odniesieniu do tego niespodziewanego posunięcia prezydent USA Joe Biden oświadczył, że jest świadomy rozwoju sytuacji.

Sudja, która przed rozpoczęciem konfliktu liczyła zaledwie 5000 mieszkańców, ma pewne znaczenie strategiczne. Z miasta żołnierze mogli uzyskać dostęp do głównych dróg, aby kontynuować działania w Rosji. Gaz ziemny przepływający ze złóż zachodniosyberyjskich przez Ukrainę do Europy Środkowej przechodzi przez stację pomiarową w rejonie Chudja. Ukraina może jednak ograniczyć ten przepływ gazu z własnego terytorium.

W piątek w rosyjskim mieście mieszkańcy skulili się w szkolnej piwnicy. Zastanawiając się nad swoim losem, siły ukraińskie odepchnęły natarcie na Kursk. Walki trwały dalej na południe od Korenewa, miasta mniej więcej tej samej wielkości co Chudja, co stanowiło ważną przewagę taktyczną.