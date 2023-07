Wiadomości z wojny rosyjsko-ukraińskiej: aktualizacje na żywo

Doug Mills/The New York Times

Prezydent Biden przybywa w czwartek na konferencję prasową do Helsinek. dług… Doug Mills/The New York Times

Przedstawiając się jako stojący w obliczu kluczowego momentu w historii świata, prezydent Biden obiecał bronić „każdego centymetra” terytorium sojuszu podczas czwartkowej wizyty w Finlandii, kończąc europejską trasę, która pokazała odnowiony wigor sojuszu od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w zeszłym roku.

Z kluczowego spotkania przywódców NATO w Wilnie na Litwie p. Biden przybył, gdzie przywódcy ciężko pracowali, aby okazać solidarność w obronie Ukrainy. Podczas konferencji prasowej z prezydentem Finlandii Saulim Niinisto, p. Biden opisał obecny moment jako „punkt zwrotny”, w którym „decyzje, które teraz podejmujemy, określą bieg historii na następne cztery, pięć, sześć dekad”.

„W tym krytycznym momencie historii, w tym punkcie zwrotnym, na który patrzy świat, wykonamy ciężką pracę, która ma znaczenie, aby stworzyć lepszą przyszłość? Czy staniemy razem, czy staniemy razem? Czy pozostaniemy wierni naszemu kursowi ?” Pan. Biden powiedział.

Wejście Finlandii do NATO zostało zatwierdzone przez prezydenta Rosji Władimira V. Mocna nagana dla Putina, który jako powód do rozpoczęcia inwazji na Ukrainę na pełną skalę podał ekspansję Sojuszu Wzajemnej Obrony na wschód.

Pan. Biden zapewnił swojego fińskiego odpowiednika, że ​​„jako wasz sojusznik chcemy, aby naród fiński wiedział, że Ameryka jest oddana Finlandii, oddana NATO”.

„Będziemy bronić każdego centymetra terytorium NATO, w tym Finlandii” – powiedział.

Ukraina też stara się o członkostwo w NATO. Na szczycie w Wilnie państwa członkowskie NATO złożyły najmocniejsze obietnice członkostwa Ukrainy, choć nie określiły, kiedy iw jaki sposób miałoby to nastąpić.

Po raz pierwszy p. „Gdybym była nim, uważałabym na to, co je” – powiedziała.

Zapytany przez reportera o wysiłki administracji zmierzające do uwolnienia Evana Gershkovicha, Wall Street Journal powiedział reporterowi, że Stany Zjednoczone zostały „niesłusznie zatrzymane”. Powiedział, że poważnie myśli o negocjowaniu wymiany więźniów. Biden powiedział.

„Poważnie myślę o zrobieniu wszystkiego, co w naszej mocy, aby uwolnić Amerykanów nielegalnie przetrzymywanych w Rosji – lub gdziekolwiek indziej” – powiedział. „Ten proces trwa”.

W zeszłym tygodniu Stany Zjednoczone potwierdziły, że prowadzą rozmowy z Rosją na temat możliwego transferu, ale ostrzegły, że dyskusje nie przyniosły jeszcze „jasnej ścieżki do rozwiązania”. Rzecznik Kremla Dmitrij S. Nastąpiło to po tym, jak Pieskow powiedział, że oba kraje są w kontakcie w sprawie możliwego transferu.

Przed udaniem się na szczyt z innymi przywódcami krajów nordyckich, w tym z premierami Norwegii, Danii, Islandii i Szwecji, p. Panie Biden Negocjacje z Niinisto. Pan. Oczekiwano, że wróci do Waszyngtonu w czwartek po ostatniej konferencji prasowej z Niinisto.

Na początku tego tygodnia Turcja wycofała sprzeciw wobec przystąpienia Szwecji do NATO, budząc nadzieje na szybkie przystąpienie tego kraju do NATO. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan dał później jasno do zrozumienia, że ​​wymagane głosowanie w tureckim parlamencie raczej nie odbędzie się przed październikiem. Powiedział, że Szwecja nadal musi podjąć kroki, aby zdobyć większość prawodawców, a przed zawarciem umowy mogą pojawić się inne przeszkody.

Finlandia i Szwecja wspólnie poprosiły o przystąpienie do sojuszu wojskowego w zeszłym roku w obliczu pełnej inwazji Moskwy na Ukrainę. Jednak Turcja wstrzymała ten proces, argumentując, że Szwecja jest schronieniem dla bojowników kurdyjskich i innych, których uważa za terrorystów. Finlandia kontynuowała starania o uzyskanie niepodległości iw kwietniu mogła przystąpić do NATO.

Dawid E. Sanger I Gabriela Cha Pessoa Dostarczony raport.