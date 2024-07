Wybory w Rwandzie: Paul Kagame ubiega się o czwartą kadencję na stanowisku prezydenta

Zadzwoń do Nesta Decor

Od objęcia prezydentury w 2000 r. dominuje we wszystkich wyborach, zdobywając 90% głosów. W 2017 roku zwyciężył zdobywając 99% głosów.

66-letni Kagame mierzy się z dwoma rywalami, którzy zostali dopuszczeni do kandydowania – pozostałych kandydatów zablokowała państwowa komisja wyborcza.

Od tego czasu chwalono go za nadzorowanie dramatycznego renesansu i zjednoczenia kraju.

Jednak jego krytycy zarzucają Kagame, że nie pozwolił na jakąkolwiek opozycję – aż do planowania transgranicznych masakr dysydentów.

Jednak jeden z analityków powiedział BBC, że wybory to tylko „formalność”.

Według Komisji Wyborczej zarejestrowanych do głosowania jest około 9 milionów osób, z czego co najmniej dwa miliony to osoby głosujące po raz pierwszy.