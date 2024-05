Wystrzelenie rakiety turystycznej Blue Origin kończy prawie 2-letnią przerwę

Zapisz się na biuletyn naukowy CNN dotyczący teorii cudów. Eksploruj wszechświat dzięki wiadomościom o fascynujących odkryciach, przełomach naukowych i nie tylko.





Rakieta turystyczna Blue Origin po raz pierwszy od prawie dwóch lat wysłała pasażerów na krawędź kosmosu, kończąc przerwę spowodowaną nieudanym lotem testowym bez załogi.

Rakieta i kapsuła New Shepard wystartowały z obiektów Blue Origin na prywatnej farmie w zachodnim Teksasie o godzinie 9:36 czasu polskiego (10:36 czasu wschodniego).

NS-25, siódmy lot załogi Blue Origin, przewoził w kapsule sześciu klientów: inwestora venture capital Mason Angel; Sylvain Chiron, założyciel francuskiego browaru rzemieślniczego Brasserie Mont-Blanc; Inżynier oprogramowania i przedsiębiorca Kenneth L. Hessa; emerytowana księgowa Carol Schaller; Pilot Gobi Todakura; i Ed Dwight, prezydent John F. Emerytowany kapitan Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych wybrany przez Kennedy’ego na pierwszego czarnego astronautę w kraju.

Chociaż Dwight ukończył szkolenie w Szkole Pilotów Badań Kosmicznych i otrzymał rekomendację Sił Powietrznych, ostatecznie nie dostał się do korpusu astronautów NASA. Został przedsiębiorcą i rzeźbiarzem; Nowy dokument National Geographic o czarnych astronautach „Kosmiczny wyścig” – podkreśla pionierska historia Dwighta.

„Nie miałem zamiaru zostać astronautą. To była ostatnia rzecz na mojej liście życzeń” – powiedział Dwight w filmie dokumentalnym. „Ale kiedy stanę przed wyzwaniem, wszystko się zmienia”.

Według rzecznika Blue Origin Dwight podjął wyzwanie i dotarł do krawędzi kosmosu w wieku 90 lat, co czyni go najstarszą osobą, która osiągnęła taką wysokość.

Po tym, jak kapsuła wylądowała o 9:46 czasu wschodniego (10:46 czasu wschodniego), „myślałem, że tak naprawdę nie potrzebuję tego w życiu” – powiedział w transmisji na żywo Blue Origin. „Ale potrzebuję tego w moim życiu teraz”.

Rakieta wylądowała bezpiecznie dwie minuty przed kapsułą wspomagającą.

Podczas misji załoga wzniosła się z prędkością trzykrotnie większą od dźwięku, czyli ponad 3000 km na godzinę. Rakieta wystrzeliła kapsułę obok linii Karmana, 100 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Przestrzeń jest powszechnie uznawana za wysokość początkową – ale to nie wszystko szara strefa.

W szczytowym momencie lotu pasażerowie doświadczyli kilku minut stanu nieważkości i spektakularnego widoku Ziemi przez okna kabiny.

Uruchamianie po trafieniu misja naukowa bez załogi W grudniu – rok przed pierwszą katastrofą lotniczą projektu New Shepard.

Nowa rakieta Shepard i statek kosmiczny wystrzelą partię instrumentów naukowych 12 września 2022 r. Jednak w ciągu jednej minuty lotu rakieta utrzymała Max Q, który reprezentuje moment maksymalnego nacisku na pojazd. Dzieje się tak, gdy rakieta znajduje się na stosunkowo małej wysokości – atmosfera jest nadal gęsta – ale statek kosmiczny porusza się z dużą prędkością, co powoduje silny nacisk na pojazd.

W tym momencie rakieta wystrzeliła ogromne płomienie. Kapsuła New Shepherd, znajdująca się na szczycie rakiety, uruchomiła system odłączania od rakiety, uruchamiając mały silnik, który bezpiecznie wystrzelił z martwej rakiety. System zadziałał zgodnie z planem, zrzucił kapsułę na spadochronie i bezpiecznie wylądował.

Po niebieskim wyglądzie ujawnił Przyczyną awarii był problem z dużą stożkową dyszą silnika, która napędzała płonące spaliny na dnie rakiety. Komputery pokładowe dokładnie wykryły awarię i wyłączyły silnik – podała firma.

Blue Origin poinformowało, że na ziemi nie zgłoszono żadnych obrażeń, a ładunki naukowe i kapsułę można było ponownie wynieść w powietrze.

Rakieta spadła jednak na ziemię z wyłączonym silnikiem i zniszczone. Zwykle po wystrzeleniu New Shepard wzmacniacz rakietowy prowadzi go do bezpiecznego lądowania w pozycji pionowej, dzięki czemu może ponownie wznieść się w powietrze.

Podczas grudniowego wywiadu z podcasterem Lexem Friedmanem Bezos powiedział, że system ucieczki, który wysłał kapsułę w bezpieczne miejsce, był najtrudniejszym elementem inżynieryjnym w całej rakiecie, ale „nie czuję się komfortowo, pozwalając każdemu udać się na New Shepard”.

„Wspomagacz (rakietowy) jest tak bezpieczny i niezawodny, jak to tylko możliwe” – dodał Bezos. „Gęstość mocy jest tak duża, że ​​nie można mieć pewności, że nic się nie stanie. … Zatem jedynym sposobem na poprawę bezpieczeństwa jest posiadanie systemu ewakuacyjnego.

„Moim zdaniem pojazd turystyczny powinien być zaprojektowany tak, aby był jak najbardziej bezpieczny” – powiedział. „Nie da się tego zrobić całkowicie bezpiecznie. To niemożliwe.”

Naprawa rakiety i powrót do służby



Federalna Administracja Lotnicza, której zadaniem jest wydawanie licencji na komercyjne starty rakiet i zapewnianie bezpieczeństwa publicznego, nadzorowała śledztwo w sprawie niepowodzenia. Dochodzenie wykazało, że dysza silnika uległa awarii, ponieważ w firmie panowały wyższe temperatury, niż oczekiwano.

Aby rozwiązać ten problem, firma Blue Origin wprowadziła „zmiany konstrukcyjne w komorze spalania” – części silnika, w której paliwo miesza się z utleniaczem, powodując wybuch – i dostosowała „parametry operacyjne”, czyli dane, których firma używa do modelowania bezpiecznych lotów.

„Dodatkowe zmiany konstrukcyjne dyszy poprawiły wydajność konstrukcyjną pod obciążeniem termicznym i dynamicznym” – stwierdziła firma w marcu 2023 r. Raport.

FAA formalnie zakończyła dochodzenie w sprawie wypadku w dniu 27 września 2023 r., wymagając wdrożenia 21 „działań naprawczych”, zanim Blue Origin będzie mógł powrócić do lotu. Firma nie ujawniła szczegółów, jakie to środki. Nawiązując do wypowiedzi Zawiera zastrzeżone dane i kontrolę eksportu w USA Informacje i nie są dostępne do publicznego udostępnienia.

Zmiany i udany grudniowy lot New Shepard zachęciły firmę do wznowienia swoich lotów kosmicznych dla poszukiwaczy mocnych wrażeń.

Przed awarią we wrześniu 2022 r. rakiety New Shepard wykonały 22 kolejne udane misje, w tym sześć z pasażerami. Bezos poleciał rakietą W 2021 r. do innych znanych turystów kosmicznych przewożonych wcześniej pojazdem zalicza się obsada „Star Trek” Williama Shatnera i gospodarz programu „Good Morning America”. Michaela Strahana.

Madeline Holcombe z CNN przyczyniła się do powstania tego raportu.