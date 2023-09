Zarówno Trump, jak i DeSantis w sprawie Iowa v. Udział w meczu turnieju stanu Iowa

Amesa, Iowa

Długotrwała rywalizacja piłkarska pomiędzy Iowa State Cyclones a Iowa Hawkeyes rozpoczęła się w sobotę na stadionie Jack Trice w Ames w stanie Iowa.

Poza boiskiem głośny wyścig Republikanów był już w toku, a były prezydent Donald Trump i gubernator Florydy Ron DeSantis byli obecni na corocznym meczu piłki nożnej. do sądu Wyborcy w kluczowych stanach, które zgłosiły się na początku nominacji, ubiegający się o nominację na prezydenta GOP.

Republikański kandydat na gubernatora Florydy jest najbliżej zagrozenia przewadze Trumpa w sondażach. Obaj różnili się podejściem do prowadzenia kampanii w stanie Iowa. DeSantis dotrzymuje kroku prominentnym mieszkańcom stanu Iowa, takim jak gubernator Kim Reynolds, a Hawkeye realizuje wyczerpujący harmonogram kampanii, który obejmuje postoje w całym stanie i kontakt z wyborcami w ratuszach. Trump to zignorował Pierwsza debata podstawowa Nie organizuje też wydarzeń związanych z kampanią, podczas których wyborcy zadają mu pytania. Zamiast tego była gwiazda reality show zrezygnowała Wielkie wiece I pozory – jak jego przystanek przy tylnej klapie bractwa Iowa State University.

Przed meczem Trump zatrzymał się przy tylnej klapie trzymanej przez stowarzyszenie rolnicze Alpha Gamma Rho, gdzie spotkał się z aplauzem i wiwatami, które zagłuszyły rozbrzmiewającą nad głowami muzykę country. „Świetnie wyglądający ludzie” – podziękował tłumowi.

„To jakieś sondaże. Myślę, że młodzi ludzie lubią Trump” – powiedział reporterom. Przerwał grillowanie i przejrzał wywiad, mówiąc: „Dobrze mi poszło”. Trump rzucił też w tłum piłki nożnej z logo kampanii, z czego jedna Podpisał.

DeSantis pojawił się na tylnej klapie zorganizowanej przez Iowa State Wrestling Club. Gdy wszedł do namiotu tuż przed stadionem, kibice zebrali się za nim i skandowali: „Chcemy Rona!” Trzymając znaki wydane przez Never Back Down, super PAC wspiera jego kandydaturę na prezydenta.

DeSantis udał się do Iowa jako gość komitetu akcji politycznej, co stanowi część niezwykłej relacji między jego kampanią a PAC. Grupa zewnętrzna jest odpowiedzialna za planowanie licznych wizyt DeSantis w stanie Iowa, co jest jednym z kilku zadań tradycyjnie nadzorowanych w ramach kampanii prowadzonych przez Never Back Down.

Zapytany przez reporterów, jak odróżnił swoje przesłanie od Trumpa, DeSantis odniósł się do byłego prezydenta. Zagadnienia prawne Koncentrując się nadal na wynikach wyborów w 2020 r., ważniejsze jest pozycjonowanie się jako kandydata.

Jeffrey Becker/USA Today Gubernator Iowa Kim Reynolds i gubernator Florydy Ron DeSantis biorą udział w meczu Iowa State–Iowa na stadionie Jack Trice, który odbędzie się 9 września 2023 r.

„Mieszkańcy stanu Iowa nie chcą, aby kampania dotyczyła przeszłości ani problemów kandydatów. Chcą, żeby chodziło o ich przyszłość i przyszłość tego kraju. To właśnie reprezentuję” – powiedział gubernator Florydy.

Podczas meczu Trump siedział w pudełku, a niektórzy uczestnicy próbowali zwrócić jego uwagę. Były prezydent opuścił mecz po przerwie, a podekscytowany tłum go pożegnał. DeSantis siedział na widowni wraz z Reynoldsem i przedstawicielką USA Marionetką Miller-Meeks ze stanu Iowa.

DeSantis siedzący na tylnej klapie wyraził optymizm co do swoich szans na wygranie styczniowych wyborów w Iowa.

„Ludzie zdają sobie sprawę, że to, co tutaj zrobiliśmy, było bardzo skuteczne. Nadal mamy wiele do zrobienia, ale naprawdę wykonujemy pracę, której potrzebujesz, aby odnieść sukces” – powiedział reporterom. wsparcie”.

Obecni byli także republikańscy kandydaci na prezydenta Vivek Ramaswamy, gubernator Północnej Dakoty Doug Bergham i były gubernator Arkansas Asa Hutchinson.

Korekta: wcześniejsza wersja tej historii błędnie podała stan, w którym gubernatorem był Asa Hutchinson. Hutchinson był gubernatorem Arkansas.