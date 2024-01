Zmiany zasad Apple App Store spotykają się z ostrą krytyką ze strony krytyków

Firma Apple (AAPL) zaktualizowała swoje wieloletnie wytyczne dotyczące App Store, dając programistom opcję umożliwienia użytkownikom dokonywania zakupów w aplikacjach na iOS poza App Store. Jednak zmiany nadal nie przekonały jednego z wieloletnich krytyków firmy.

Zgodnie z nowymi przepisami twórcy aplikacji mogą udostępniać klientom łącza do opcji zakupu swoich aplikacji przez strony trzecie, ale będą musieli uiścić wobec Apple opłatę w wysokości 12% lub 27%.

Spotify (SPOT), jeden z największych krytyków Apple, nie jest fanem zmian. W oświadczeniu serwis strumieniowego przesyłania muzyki skrytykował nowe zasady.

„Po raz kolejny Apple pokazało, że nie cofnie się przed niczym, aby chronić zyski, jakie osiąga na barkach programistów i konsumentów w ramach monopolu App Store” – stwierdziła firma w oświadczeniu.

„Ich ostatnie posunięcie w USA – pobieranie 27% opłaty za transakcje poza aplikacją w witrynie programisty – jest oburzające i stoi w sprzeczności z wysiłkami sądów mającymi na celu wymuszenie większej konkurencji i większego wyboru dla użytkowników”.

Tymczasem dyrektor generalny Epic Games, Tim Sweeney, powiedział, że zmiany są częścią „programu „zgodności” w złej wierze” i że zmienione opłaty są „antykonkurencyjne”.

Nowe zasady App Store nakładają na Apple obowiązek umożliwienia programistom oferowania opcji płatności przez stronę trzecią za zakupy aplikacji po tym, jak Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odmówił we wtorek rozpatrzenia apelacji Apple od orzeczenia sądu niższej instancji. Odwołanie spółki Epic zostało podobnie oddalone.

2 maja 2021 r. Ta ilustracja przedstawia smartfon z logo Epic Games przed logo Apple. (REUTERS/Dado Ruvic/ilustracja) (REUTERS/Reuters)

Epic Games pierwotnie złożyło pozew antymonopolowy przeciwko Apple w 2020 roku, twierdząc, że odmowa Apple umożliwienia programistom oferowania opcji płatności stron trzecich w ich aplikacjach na iOS narusza przepisy antymonopolowe. W szczególności Epic nie zgodził się z opłatami w wysokości 15% i 30%, które Apple pobiera od programistów, gdy klienci kupują aplikacje za pośrednictwem systemu płatności Apple. Opłaty uczyniły App Store nielegalnym monopolistą, odcinającym konkurentów od strumienia przychodów.

Sędzia Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Gonzalez Rogers stwierdził, że chociaż Apple nie naruszył federalnych przepisów antymonopolowych, naruszył kalifornijskie prawo o nieuczciwej konkurencji, nie zezwalając programistom na oferowanie własnych opcji płatności.

Historia trwa

Zarówno Epic Games, jak i Apple odwołały się od decyzji Gonzaleza-Rogersa do Dziewiątego Okręgowego Sądu Apelacyjnego.

Sąd apelacyjny orzekł również, że spółka Epic nie uznała Apple App Store za rynek właściwy. Sąd uznał, że Epic nie spełnił wymogu wykazania znacznie mniejszej kontroli nad zdolnością Apple do utrzymania swojego ekosystemu iOS.

Jednak Dziewiąty Okręg uznał, że Gonzalez-Rogers uznał, że Apple naruszył kalifornijskie prawo dotyczące nieuczciwej konkurencji. Aby zaradzić naruszeniu, sąd nakazał Apple dodanie dla programistów możliwości umożliwiających użytkownikom dokonywanie zakupów w aplikacji poza App Store.

We wtorek Apple zaktualizowało zasady sklepu App Store, dając programistom możliwość dodania łącza do osobnej witryny, z której użytkownicy mogą korzystać do dokonywania zakupów w aplikacji. Ale jest w tym haczyk.

Apple zmienił system płatności w App Store, ale krytycy nie są usatysfakcjonowani. (AP Photo/Andy Wong, archiwum) (powiązana prasa)

Deweloperzy nadal muszą płacić Apple opłaty. Zamiast opłat w wysokości 15% lub 30% Apple naliczy deweloperom opłatę w wysokości 12% lub 27%. Programiści biorący udział w programie Apple dla małych firm pobierają opłatę w wysokości 12%. 27% dotyczy dużych deweloperów.

Programiści powinni dodać arkusz informacyjny, który będzie się pojawiał za każdym razem, gdy użytkownik kliknie link w celu dokonania płatności zewnętrznej, aby zaoferować swoim użytkownikom opcję płatności przez stronę trzecią. W arkuszu informacyjnym znajduje się ostrzeżenie, że „Apple nie ponosi odpowiedzialności za prywatność ani bezpieczeństwo zakupów dokonywanych przez Internet”.

App Store firmy Apple płonie po drugiej stronie Atlantyku. Firma złożyła niedawno apelację od przyjętej przez Komisję Europejską ustawy o rynkach cyfrowych (DMA), która może zmusić producenta iPhone'a do całkowitej zmiany modelu biznesowego sklepu z aplikacjami.

Zapisz się na biuletyn Yahoo Finance Tech. (Fundusz Yahoo)

Według ReuteraApple odwołuje się od orzeczenia UE, które uznaje App Store za jedną firmę. Zamiast tego Apple twierdzi, że App Store to w rzeczywistości pięć oddzielnych firm, z których każda jest powiązana z różnymi systemami operacyjnymi: iOS, macOS, tvOS, watchOS i iPadOS.

To nie tylko DMA. Według Bloomberga Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych podobno przygotowuje się również do złożenia pozwu antymonopolowego przeciwko Apple w związku z praktykami biznesowymi dotyczącymi sprzętu i oprogramowania. Departament Sprawiedliwości nie podjął jeszcze decyzji, czy będzie kontynuować sprawę, ale jeśli tak się stanie, może to nastąpić już w marcu.

Alexis Keenan jest reporterem prawnym w Yahoo Finance. Obserwuj Alexisa na Twitterze @Alexisquiet.

Daniela Hawleya Jest redaktorem technicznym w Yahoo Finance. Od 2011 roku związany z branżą technologiczną. Można go śledzić na Twitterze @Daniel Hawley.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z najnowszymi wiadomościami technicznymi mającymi wpływ na giełdę.

Przeczytaj najnowsze wiadomości finansowe i biznesowe z Yahoo Finance