2022 Austrian Sprint Report and Highlights: Verstappen prowadzi Ferrari pod względem zwycięstwa w sprincie i miejsca w siatce P1 dla GP Austrii

Max Verstappen wygrał sprint F1 na Red Bull Ring, pokonując pojedynkujące się Ferrari Charlesa Leclerca i Carlosa Sainza, jadąc po zwycięstwo i zapewniając sobie start P1 w niedzielnym Grand Prix Austrii. Verstappen zakwalifikował się w piątek wieczorem, w sesji, w której oba Mercedesy zawiodły w Q3, po czym kolega z zespołu Red Bull, Sergio Perez, spadł do P13 na etapie tego sprintu. Te nowe nagrody w formacie sprinterskim za rok 2022 wskazują na pierwszą ósemkę zamiast do pierwszej trójki. Żółte flagi pojawiły się na okrążeniu, gdy Fernando Alonso nie wyszedł z fazy alpejskiej – wykluczając go z wyścigu – podczas gdy krótki postój Zhou Guanyu w ostatnim zakręcie zbliżającym się do fazy skłonił do drugiego okrążenia i zmusił kierowcę Alfy Romeo do zjazdu z boksu. Zaczynając od dołów. Kolejnych 18 samochodów wyjechało w mgiełce pomarańczowego dymu. Pierwsza dziesiątka startowała na oponach średnich, a tylko czterech kierowców wybrało opony miękkie. Z bieguna Verstappen cieszył się szybkim startem i zamknął drzwi przed Leclercem, który próbował wykonać podanie po jego prawej stronie – krótko dając Sainzowi P2 kosztem swojego kolegi z drużyny, zanim Monaco uderzyło. Sainz i Leclerc podjęli to ponownie na okrążeniu 6, podczas gdy Verstappen powiększył swoją przewagę do ponad dwóch sekund, próbując wyprzedzić Sainza na zakrętach 2 i 3 na kolejnych okrążeniach zamkniętych uporem Leclerca. Zwycięzca GP Wielkiej Brytanii cofnął się, a Leclerc wkrótce zamknął lukę w stosunku do swojego kolegi z zespołu. Verstappen nadal prowadził wygodnie, ostatecznie wygrywając 1,6 s nad Leclercem, który zaczął się zbliżać pod koniec.

Jorge Russell wystartował jako czwarty dla Mercedesa, podczas gdy Pérez walczył z 13. na 5. miejsce. Meksykanin zajął pięć miejsc na pierwszych sześciu okrążeniach, kolejni dwaj kierowcy Haasa na 10. okrążeniu i kolejny Alpine, Esteban Ogan na 12. okrążeniu – Russell. To było poza zasięgiem. Ocon zajął szóste miejsce, ponieważ para Haas przez większość wyścigu trzymała Lewisa Hamiltona. Hamilton wcisnął się do zakrętu 1, strącając Alfadauri Pierre’a Gasly’ego (P15) i wdrapując się z powrotem do pierwszej dziesiątki, spędzając drugą połowę wyścigu na tropieniu pary Haasa, których próby wyprzedzenia go były bezowocne. Aż w końcu pokonał Micka Schumachera na zakręcie 4 na 22 okrążeniu. Nie mogąc złapać siedmiokrotnego mistrza Kevina Magnussena, Duńczyk zajął siódme miejsce i wyprzedził Silver Arrow. Valtteri Bottas został wcześnie zdegradowany do P9 przez Hamiltona i został złapany, gdy kierowcy Haasa zatrzymali postęp Mercedesa, ale zajął 10. miejsce w klasyfikacji generalnej Alfa Romeo za Schumacherem.

Najważniejsze wydarzenia sprintu: Grand Prix Austrii 2022

Po ciężkiej sesji kwalifikacyjnej Lando Norris i Daniel Ricciardo z McLarena weszli do pierwszej dziesiątki w sprincie, a Brytyjczyk wyprzedził swojego australijskiego kolegę z zespołu, mimo że wcześniej wyprzedził Alexa Albana. Aston Martin Lance Stroll (P13) i Zhou (P14) w Alfa Romeo zajęły 13., ale 13. miejsce. . Caselli finiszował za Albanem, ale awansował na 15. lokatę pod flagą, podczas gdy Yuki Tsunoda ukończył 17. miejsce w trudnym dla Alfadauriego dnia. Sebastian Vettel był drugim, który wycofał się po tym, jak został uderzony przez Albana za obrót na zakręcie 6, który pozostawił go jako ostatni – z uszkodzeniem samochodu Astona Martina, który sprowadził go do boksów na późne wyjście. Dzięki zwycięstwu w sprincie Verstappen rozpoczyna P1 na niedzielnym Grand Prix Austrii, starając się zamiatać weekend i utrzymać hałaśliwy tłum Red Bull Ring na nogach.

Kluczowy cytat „Dobrze było zobaczyć [the fans] – Pod koniec było dużo pomarańczowego dymu, ale nie szkodzi. Myślę, że to był przyzwoity wyścig, mieliśmy dobre tempo od startu, a potem myślę, że byliśmy bardzo wyrównani. Więc to było dobre. To było jak sprint. Bardzo płaska!”, powiedział zwycięzca sprintu Verstappen. „Oczywiście [the Ferraris] Trochę się kłócili, więc miałem trochę przewagi, a potem byliśmy bardzo zbliżeni tempem. Więc spodziewam się, że jutro znów będzie ciekawa bitwa. Oczywiście jutrzejszy wyścig będzie długi, więc opony będą trudne”. Kluczowy moment Oszałamiający start Sergio Pereza sprawił, że przesunął się z 13. na starcie na piąty na sprint i szansę na pomoc Maxowi Verstappenowi na froncie.