2022 US Open TV Harmonogram, zasięg, transmisja na żywo, oglądanie online, kanał, godziny herbaciane w golfie w The Country Club

Trzecia główna część sezonu golfowego 2022 wywołała kontrowersje za kulisami. Jednak, gdy zawodnicy US Open w 2022 r. zaczęli otrzymywać The Country Club, USGA zapewniło, że z łodzi, na której odbywała się główna impreza, pobrano jak najmniej powietrza. Po raz pierwszy od 1988 roku w Brooklynie w stanie Massachusetts ukoronowano mistrza kraju, a niektórzy z najlepszych zawodników grają w niesamowitych prędkościach.

Mistrz Masters Scotty Scheffler dodał jeden Ciężki wysiłek nad drugą dziewiątką w piątek Angażować się w konflikt. Scheffler zamierza zostać szóstym golfistą, który wygra Masters i US Open w ciągu jednego sezonu.

Nie był jednak faworytem na początku meczu. Ten zaszczyt należy do Rory’ego McIlroya, który wszedł goręcej niż ktokolwiek inny na boisku po obronie tytułu w RBC Canadian Open. McIlroy zajmował od trzech do dziesięciu miejsc w swoich czterech poprzednich startach i jest jednym z zaledwie czterech golfistów, którzy ukończyli trzy (lub więcej) w pierwszej dziesiątce podczas ostatnich pięciu turniejów US Open.

McIlroy zadebiutował w The Country Club z 67 przejazdami, a po trudnym starcie z double bogey w Bar-4 3 w piątek, trafił trzy z ostatnich siedmiu dołków, kończąc na 69. I usiądź z jednym uderzeniem w lewo – w tej samej pozycji, w której wszedł tego dnia. Jeśli Rory wykona pracę w ten weekend, będzie miał swoje pierwsze poważne mistrzostwo od 2014 roku.

Colin Morikawa wyszedł i miał lepszy piątek niż ktokolwiek w wieku poniżej 66 lat, próbując bez boogie uzyskać 36-dołkowe prowadzenie w ostatnich 14 dołkach. Na tablicy dołączył do niego John Rahm, czternastego strzelca Orła, który zdobył 67 przejazdów poniżej 3 i siedział za Marokiem z McIlroyem, Beau Hosslerem, Aaronem Wise i Haydenem Buckleyem.

Tymczasem człowieku Tworzy bardzo nagłówkowe wiadomości Wchodzi tydzień, Bill Mickelson, Cięcie nie powiodło się Z tłumem innych gwiazd.

Podczas gdy udział w US Open to mnóstwo zabawy, oglądanie golfa na niesamowitych scenach tego sportu jest niesamowitą ucztą każdego roku. Na CBSSports.com z przyjemnością przedstawiamy relacje z Wall of the US Open przez cały tydzień.

Po prostu o tym porozmawiaj. Oto jak oglądać US Open tak często, jak to możliwe w ciągu tygodnia. Pamiętaj, aby być na bieżąco z CBS Sports, aby uzyskać relacje na żywo przez cały trzeci główny sezon w roku.

Wschód przez cały czas

Runda 3 – sobota, 18 czerwca

Runda 3 Czas rozpoczęcia: 10 rano.

Otwarta transmisja na żywo w USA: 10:00-20:00

Relacja z rundy 3 – Paw od 10:00 do 12:00

Grupy specjalne – 11 rano USOpen.com, US Open Mobile Apps

Polecane dołki (11-13) – 12 w południe na USOpen.com, US Open Mobile Apps

Relacja telewizyjna: 12:00-20:00 w NBC, fuboTV (Wypróbuj za darmo)

Runda 4 – niedziela, 19 czerwca

Runda 4 Czas rozpoczęcia: 9 wieczorem.

Otwarta transmisja na żywo w USA: 9:00-19:00

Relacja z rundy 4 – Paw, 9-10 rano

Grupy specjalne — USOpen.com, aplikacje mobilne US Open o 10:00

Ekskluzywne dołki (11-13) – 11:00 na USOpen.com, aplikacja mobilna US Open

Wczesne relacje telewizyjne: 10:00 w sieci USA od 10:00 do 12:00 fuboTV (Wypróbuj za darmo)

Relacja telewizyjna: 12-19 w NBC, fuboTV (Wypróbuj za darmo)