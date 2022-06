US Open 2022 – Sceny, dźwięki i wspaniałe chwile z trzeciej rundy

Brooklyn, Mass – Wiele się wydarzy podczas US Open w sobotę, zwłaszcza z taką tabelą liderów. Dzięki połączeniu znanych i mało znanych nazwisk, w The Country Club można przyjemnie spędzić dzień w zimny, wietrzny dzień.

Oto, co się dzieje:

Rahm z drzew

Na US Open w tym tygodniu widzieliśmy nasz udział w mocnych uderzeniach, między kamieniami a gęstą kostrzewą, ale nic tak wyjątkowego jak wynik Johna Rahma na ósmym dołku Bar-5 w sobotę. Piłka Rahmana wylądowała pod drzewem.

Rahm próbował ćwiczyć różne wymachy – lewą ręką, prawą ręką, stojąc pod drzewem – ale zdecydował się uderzyć w tył prawą ręką. Piłka odbiła się na mniej niż 20 jardów. Rahm oddał kolejny strzał w green, ale w końcu musiał zadowolić się bogeyem. – Pavlo Ugeti

Od Casey Martin do Aarona Wise

Aaron Mądry Rywalizuje w US Open, a jego rozwój w profesjonalnym golfie rozpoczął się pod koniec sezonu 2020-21, kiedy wyciągnął starego miotacza z garażu. To samo dotyczy jego trenera golfa w Oregonie. Casey Martin, Używane, gdy zakwalifikował się do US Open 2012 w Olympic Club w San Francisco. Martin wygrał sprawę Sądu Najwyższego przeciwko PGA Tour, ponieważ trudno było mu chodzić z powodu wady wrodzonej. W październiku amputowano część prawej nogi Martina. Wise dał Wise’owi Martina Puttera podczas gry dla kaczek. Zdobył indywidualny tytuł NCAA i pomógł Oregonowi wygrać jedyne krajowe mistrzostwo w 2016 roku. Zajął 23. miejsce w rozgrywce w tym tygodniu, zdobywając ponad 3 uderzenia na boisku. – Marek Slabach

Scotty Scheffler ze Śródmieścia

Wiatr wieje

Oto, przed czym stoją liderzy The Country Club Denny McCarthyJeden z nielicznych graczy, który do dziś zestrzelił równo: „Stabilna. Niska temperatura. Wiatry z północnego-północnego zachodu. Grało trochę inaczej. Trochę przechyliło się tam, gdzie wszystkie dołki dzisiaj grały trochę inaczej. Musiało pomyśl trochę więcej”.

Powiedział, że 502-jardowy dziesiąty dołek będzie grał bardziej jak Bar-5 niż Bar-4, ponieważ wiatr wiał prosto z prędkością 25 mil na godzinę w twarze graczy. Ponieważ jest miejsce na przedni pin, nie. Powiedział, że trudno było utrzymać zielone strzały zbliżające się o 12. Bar-4 mówi, że McCarthy miał ptaka trzynastego, ale ta dziura była „brutalna”. – To może być skóra – powiedział. – Marek Slabach

Ale nadal jest tam pikantnie

Justin Thomas Nie był zadowolony po tym, jak urzędnik USGA odmówił zwolnienia odpływu w środku czwartego dołka. Jego piłka znajdowała się o cal na prawo od odpływu. Doznałby ulgi, gdyby odpływ wpłynął na jego pozycję lub kolejność jego zamachu. Po odcięciu strzału Thomas w bardzo barwny sposób wyraził swoją frustrację. „To mnie denerwuje, ponieważ wiele osób skłamie, że mogę go uderzyć, ale w ten sposób nie zamierzam go uderzyć.

Według oświadczenia USGA: „Podczas komentarza Justin został zapytany, czy odpływ będzie przeszkadzał w jego huśtawce, na co odpowiedział, że tak nie jest. fizycznie ingerować w zamierzoną pozycję gracza lub obszar zamierzonego zamachu. – Slabach

Złe skakanie

Pole w The Country Club już na początku soboty grało znacznie ciężej niż przez pierwsze dwa dni, więc miałem ochotę obrazić kontuzję Hidegi MatsuyamaShort Bar-4 Drugi strzał do piątego dołka uderzył w flagę i odbił się z powrotem do bunkra po stronie green.

Matsuyama wstał z piasku i pozieleniał, ale szkody zostały wyrządzone. Okazało się, że był niefortunnym straszykiem, który powstrzymał go w 1 przejeździe, co mogło być ptakiem, który zdobędzie go na czerwonym numerze. – rzeczy

Trudne sytuacje

Dzień przeprowadzki na 122. US Open może wydawać się ciężkim dniem dla 64 graczy, którym udało się uniknąć 36 wyciętych dołków. Z wiatrem wiejącym w The Country Club i weekendem USGA, który jak zwykle bawi się na tylnych siedzeniach, gracze przeżywają najcięższy czas. Według USGA greensy były rolowane w górnych dwunastkach i podwójnie cięte i rolowane w sobotę rano.

Przy ponad połowie pola startującego swoją rundę tylko dwóch graczy rozegrało co najmniej dziewięć dołków – Australia Synod kropka I Denny McCarthy – są w trakcie wyrównywania. Wielu wysokiej jakości graczy, w tym Joaquin Neiman, Bryson Tsamboo, Tyrell Hutton I Maksymalna Homam, ma już 5 lat lub gorzej. – Slabach

Naklejka

Xander Schauffele Nie jest jedynym członkiem swojej drużyny, który próbuje walczyć w sobotę. Jego ojciec i trener, Stephen, ponownie opuścił The Country Club po tym, jak Hornet dźgnął go w górną wargę. Prawdopodobnie nie ta naklejka, którą miał na myśli w wietrznej sytuacji. – Slabach

Gra nazw

Ogłoszenia o pierwszej herbacie na US Open nie poszły do ​​końca dobrze. W piątek, Scott Stallings, który dorastał w Worcester, został przedstawiony jako pochodzi z „War-Chester”. Właściwie to wymawia się „vosta”, a miejscowi powiadomili faceta, który im o tym powiedział. W sobotę sytuacja się pogorszyła.

Justin Thomas Bardzo popularna. PGA zdobył mistrzostwo. Piąte miejsce w światowych rankingach. Proste, prawda? Nie. Został przedstawiony jako „Justin Thompson”.

Dla dokładności

Na US Open swoje miejsca wybierasz bardzo ostrożnie. Oto, co gracze oglądali przez cały dzień.

Pieniądze mówią

Dzięki LIV Golf w dzisiejszych czasach gra dużo mówi o pieniądzach. W sobotni poranek USGA opublikowało pełną przerwę w portfelu na tydzień.

Zacznijmy najpierw od tych, którzy nie robią cięcia. Każdy z nich otrzymał 10 000 dolarów za dwa dni pracy. Teraz za prawdziwe pieniądze (miej to na uwadze Karol Schwartz Zabrał do domu 4,75 miliona dolarów, aby wygrać pierwszy turniej LIV w Londynie. Razem 17,5 miliona dolarów. Oto, ile warte jest miejsce w pierwszej dziesiątce:

1. 3,15 miliona dolarów

2. 1,89 miliona dolarów

3. 1,23 miliona dolarów

4. 859.032 $

5. 715 491 $

6. 634 415 $

7. 571 950 $

8. 512 249 $

9. 463 604 $

10. 425 830 $

Zdobywca 60. miejsca zgarnie 36 852 $.